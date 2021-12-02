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Вкусовые рецепторы у каждого человека индивидуальны. Кто-то, к примеру, абсолютно не переносит фрукт дуриан, а кто-то может уплетать его за обе щеки. Но есть одно вещество, которое практически единогласно признано самым ужасным на вкус.
Называется оно денатониум бензонат. Как это частенько бывает, его случайно синтезировали в Шотландии в 1958 году, когда исследовали локальные анестетики. Химически его назвали так: бензилдиэтил [(2,6-ксилилкарбамоил) метил] аммонийбензоат.
У него ну очень неприятный горький вкус и человеку очень трудно удержать его во рту, сдерживая рефлекторное желание выплюнуть. Забавно, что его торговое название - Битрекс. Кто работает на нем - тот понимает. Это система управления контентом.
Оценить вкус как таковой сложно - методы лабораторного исследования не предполагают лабораторного метода оценки количества вкуса. Но зато можно увидеть реакцию пробующего.
Оценить вкус как таковой сложно - методы лабораторного исследования не предполагают лабораторного метода оценки количества вкуса. Но зато можно увидеть реакцию пробующего.
Но несмотря на гадкий вкус денатониум бензонат почти безвреден для людей и не ядовит. У него нет ни цвета, ни запаха. Растворы стабильны и долго сохраняются в обычном состоянии. Специфические свойства вещества позволили использовать его как пищевую добавку и способ необычного психического воздействия на человека: маленькое количество бензоната можно положить в еду, чтобы придать ему горьковатый оттенок. Или же буквально пара мазков на ногти человека, страдающего от привычки грызть их, и у него надолго пропадет желание делать это.
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Метки: еда интересное исследования ученые факты химия
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Вкус похож на одуванчик, а одуванчики пендосы в салатах жрут, так, что за ушами свистит.
Вещество просто горькое и удобное для добавления в другие вещества, т.к. не реагирует и не имеет запаха. А по поводу самого неприятного вкуса можно поспорить.