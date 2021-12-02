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Что самое противное на вкус

Что самое противное на вкус (4 фото)

Автор:
02 декабря 2021 16:35
Сообщество : RealFishki
Метки: еда   интересное   исследования   ученые   факты   химия   
1637
4
Вкусовые рецепторы у каждого человека индивидуальны. Кто-то, к примеру, абсолютно не переносит фрукт дуриан, а кто-то может уплетать его за обе щеки. Но есть одно вещество, которое практически единогласно признано самым ужасным на вкус.

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Метки: еда   интересное   исследования   ученые   факты   химия   
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18  комментариев
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Chaim Kushnir Час назад
просто не вдыхали запах куриного супа, сваренного и случайно забытого в кастрюльке на подоконнике на неделю. )
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Павел Емцов 16 минут назад
А если при потере вкуса его попробовать)
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1k
Александр 19 минут назад
Пожуйте левомицетин и вы поймёте, что это вещество просто мёд
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21k
pssst Час назад
Ну не такое уж и противное. Мазал дочке ногти, пока мелкая была, чтоб палец не сосала. Первое время ее это даже не сильно и останавливало.
Вкус похож на одуванчик, а одуванчики пендосы в салатах жрут, так, что за ушами свистит.
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1k
Наташа Гадова Час назад
"Забавно, что его торговое название - Битрекс. Кто работает на нем - тот понимает. Это система управления контентом". Забавно, система управления контентом веб-проекта называется «1С-Битрикс»
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541
Сигизмунд Лазаревич Час назад
так вот он, секретный ингредиент корма из макдака
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16k
SpoiltNail Час назад
Я не представляю человека, который перепробовал ВСЁ, а потом сказал, что вот это вот - самое противное. Сколько ему заплатили?

Вещество просто горькое и удобное для добавления в другие вещества, т.к. не реагирует и не имеет запаха. А по поводу самого неприятного вкуса можно поспорить.
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