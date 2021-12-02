Что самое противное на вкус

Но несмотря на гадкий вкус денатониум бензонат почти безвреден для людей и не ядовит. У него нет ни цвета, ни запаха. Растворы стабильны и долго сохраняются в обычном состоянии. Специфические свойства вещества позволили использовать его как пищевую добавку и способ необычного психического воздействия на человека: маленькое количество бензоната можно положить в еду, чтобы придать ему горьковатый оттенок. Или же буквально пара мазков на ногти человека, страдающего от привычки грызть их, и у него надолго пропадет желание делать это.