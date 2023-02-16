Почему уссурийский медведь самый страшный зверь России?

Вырасти такому гиганту помогает весьма широкий рацион питания. Это чаще травоядный зверь, чем плотоядный хищник. Он любит облепиху, смородину, черноплодную рябину, кору деревьев – с таким меню может прожить все лето. Когда много рыбы в окружающих водоемах, то она составляет до 30% его рациона. Перед зимой, чтобы быстро набрать вес, зверь налегает на сельскохозяйственные культуры, наведываясь на возделанные поля. Однако и никакой живностью при необходимости он не побрезгует. Среди прочего он ест млекопитающих любых размеров, не исключая даже маленьких медвежат.