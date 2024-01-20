FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15749 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Кадьяк: остров медведей-гигантов

Кадьяк: остров медведей-гигантов

Автор:
20 января 2024 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Кадьяк   Медведь   Мишка   животные   факты   фото   
993
11

Почему здешние бурые мишки почти в 2 раза больше обычных?

Да, кадьяки огромны. Но насколько? Вот представьте: если бы медведи носили обувь, то у кадьяков был бы примерно 60-62 размер! Тут 42 размера ботинки не всегда в наличии есть, откуда же для косолапых взять на 20 размеров больше, так ещё и 4 штуки?!

×
×

Кадьяк, кадьякский бурый, аляскинский бурый, или как его ещё называют местные такукаак, — крупнейший признанный подвид бурого медведя. Познакомиться поближе с кадьяками можно на одноимённом Кадьякском архипелаге, что расположен у юго-восточного побережья Аляски. Только вот ехать туда и самостоятельно бродить по лесам в поиске медведей и приключений на мягкое место мы настоятельно не рекомендуем. И не только потому, что это исключительно опасно для жизни — ваша встреча с такукааком может навредить самой животине.

Эти меховые здоровяки настолько стрессуют от присутствия толпы людей, что могут даже покинуть места с большим количеством еды, отчего они худеют, плохо переносят зимнюю спячку и хиреют. Кто бы мог подумать, что претенденты на звание самого большого сухопутного хищника планеты имеют такую чувствительную нервную систему!

По подсчётам учёных, средний вес кадьяков колеблется от 300 до 600 килограмм, в зависимости от времени года, пола и состояния здоровья. Самый крупный дикий медведь весил 751 килограмм, а в зоопарке на всём готовом вес одного матёрого самца так вообще за тонну перевалил! Для сравнения: средний вес других бурых медведей всего-то 115-360 килограмм.

Теперь возникает закономерный вопрос. Раз — обычные бурые медведи и кадьяки считай родственники, два — живут звери друг от друга тоже не сказать чтобы далеко, три — мишки очень похожи друг на друга как внешне, так и по анатомии. Но почему же тогда наши герои такие огромные? Есть же всё-таки правила какие-нибудь, ограничения?

Да, действительно, в отношении размеров животин есть кое-какие правила. Конкретно в нашем случае можно вспомнить правило Фостера. Оно объясняет феномены островного гигантизма и карликовости. Когда более крупные животные попадают на остров, они эволюционируют в сторону уменьшения размеров. А когда на остров попадает всякая мелочь, она значительно увеличивается. Ведь на островах мало хищников, а добычи — хоть в три горла жуй.

Этим правилом очень просто объяснить феномен увеличения размеров кадьяков. Вот смотрите: примерно 10000-12000 тысяч лет назад, когда прибрежные воды намертво сковало льдом, небольшая часть популяции материковых бурых медведей прошла по природному мостику на Кадьякский архипелаг. Позже климат стал теплее, льды растаяли, а мишки так и остались на островах. И тут им логично бы начать уменьшаться, но не забывайте, мы говорим не просто о «крупном животном», речь идёт про медведя. Мало того, что эти звери весьма неприхотливы в еде, так они ещё и очень умны.

Весной косолапые питаются свежей зеленью и падалью, что оттаивает после зимы. Летом, с мая по сентябрь, животины переходят на высокопитательный рацион из жирной океанической рыбы. Некоторые виды лосося заходят в пресные реки и озёра архипелага на нерест, чем очень удачно пользуются кадьяки. Осенью медведи в больших количествах собирают спелые ягоды — богатый источник углеводов. Также, вне зависимости от сезона, звери могут легко добыть еду на побережье, поохотиться на местных зверей или пошариться в мусоре. Не жизнь, а сказка!

Поэтому такукааков так и разнесло: еды вдоволь, а хищников — ни одного. Собственно, даже между собой мишки лишний раз стараются не ссориться. Попробуй тут начать заварушку, когда рядом добывают еду ещё пару десятков тебе подобных: на площади 2,6 км² один раз биологи насчитали сразу 60 медведей! При том, что косолапые, вообще-то, одиночные хищники.

Для всеобщего спокойствия кадьяки научились выстраивать сложную иерархию и спокойно взаимодействовать друг с другом. Позы, звуки и демонстрации обходятся куда дешевле, чем кровавые расправы. Даже сезон размножения, и тот проходит значительно спокойнее, чем у других бурых медведей. Всё потому, что самцы не претендуют на всех самок сразу, а делают выбор в пользу одной-единственной. С ней они проведут от нескольких дней до двух недель, после чего пара разойдётся для нагула жира и подготовке к зиме.

Примерно к концу октября животины начнут прятаться по берлогам. К январю-февралю у беременных самок появятся детёныши, но выйдут медведи из берлог не раньше апреля. А мамашки и вовсе могут задержаться до начала июня — смотря какая погода будет и сколько жира они запасли перед этим. Малышня проведёт с матерью следующие 3 года, после чего самцы пойдут искать своё место в мире куда подальше, а самочки останутся неподалёку от места жительства матери. Повзрослеют они годам к 5, но своих детей начнут делать только к 9.

На сегодняшний день популяция кадьяков насчитывает более 3 тысяч особей. Животины охраняются законом и в целом не испытывают трудностей с вымиранием, браконьерами и страшной потерей среды обитания. Им, однако, грозят различные болезни и паразиты с большой земли — всё-таки 10 тысяч лет изолированной эволюции дают о себе знать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Кадьяк   Медведь   Мишка   животные   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Lexx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1255310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей
«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников,...
Набирающие популярность в сообществах
"Древние подкрадули". Московские реставраторы восстановили обувь XVIII–XIX веков⁠⁠
"Древние подкрадули". Московские реставраторы восстановили обувь XVIII–XIX веков⁠⁠
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё на мази

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#в мире#история#факты#авто аварии#кот#Ynews#Россия
#животные#автомир#Юмор#люди#ДТП#аварии#фильм#забавно#Разное#съемка
#машина#интересно#Прикол#Автовсячина#кино#Китай#полиция#шоу бизнес#природа#позитив
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак Как живёт бурый медведь: 10 интересных фактов из жизни «косолапого» Как живёт бурый медведь: 10 интересных фактов из жизни «косолапого» 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих Медведи, которые подсаживаются на запах бензина Медведи, которые подсаживаются на запах бензина Почему уссурийский медведь самый страшный зверь России? Почему уссурийский медведь самый страшный зверь России?

На что жалуетесь?

Вернуться