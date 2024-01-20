Кадьяк: остров медведей-гигантов

Весной косолапые питаются свежей зеленью и падалью, что оттаивает после зимы. Летом, с мая по сентябрь, животины переходят на высокопитательный рацион из жирной океанической рыбы. Некоторые виды лосося заходят в пресные реки и озёра архипелага на нерест, чем очень удачно пользуются кадьяки. Осенью медведи в больших количествах собирают спелые ягоды — богатый источник углеводов. Также, вне зависимости от сезона, звери могут легко добыть еду на побережье, поохотиться на местных зверей или пошариться в мусоре. Не жизнь, а сказка!

Поэтому такукааков так и разнесло: еды вдоволь, а хищников — ни одного. Собственно, даже между собой мишки лишний раз стараются не ссориться. Попробуй тут начать заварушку, когда рядом добывают еду ещё пару десятков тебе подобных: на площади 2,6 км² один раз биологи насчитали сразу 60 медведей! При том, что косолапые, вообще-то, одиночные хищники.