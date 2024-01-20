Кадьяк: остров медведей-гигантов

Почему здешние бурые мишки почти в 2 раза больше обычных?
Да, кадьяки огромны. Но насколько? Вот представьте: если бы медведи носили обувь, то у кадьяков был бы примерно 60-62 размер! Тут 42 размера ботинки не всегда в наличии есть, откуда же для косолапых взять на 20 размеров больше, так ещё и 4 штуки?!
Кадьяк, кадьякский бурый, аляскинский бурый, или как его ещё называют местные такукаак, — крупнейший признанный подвид бурого медведя. Познакомиться поближе с кадьяками можно на одноимённом Кадьякском архипелаге, что расположен у юго-восточного побережья Аляски. Только вот ехать туда и самостоятельно бродить по лесам в поиске медведей и приключений на мягкое место мы настоятельно не рекомендуем. И не только потому, что это исключительно опасно для жизни — ваша встреча с такукааком может навредить самой животине.
Эти меховые здоровяки настолько стрессуют от присутствия толпы людей, что могут даже покинуть места с большим количеством еды, отчего они худеют, плохо переносят зимнюю спячку и хиреют. Кто бы мог подумать, что претенденты на звание самого большого сухопутного хищника планеты имеют такую чувствительную нервную систему!
По подсчётам учёных, средний вес кадьяков колеблется от 300 до 600 килограмм, в зависимости от времени года, пола и состояния здоровья. Самый крупный дикий медведь весил 751 килограмм, а в зоопарке на всём готовом вес одного матёрого самца так вообще за тонну перевалил! Для сравнения: средний вес других бурых медведей всего-то 115-360 килограмм.
Теперь возникает закономерный вопрос. Раз — обычные бурые медведи и кадьяки считай родственники, два — живут звери друг от друга тоже не сказать чтобы далеко, три — мишки очень похожи друг на друга как внешне, так и по анатомии. Но почему же тогда наши герои такие огромные? Есть же всё-таки правила какие-нибудь, ограничения?
Да, действительно, в отношении размеров животин есть кое-какие правила. Конкретно в нашем случае можно вспомнить правило Фостера. Оно объясняет феномены островного гигантизма и карликовости. Когда более крупные животные попадают на остров, они эволюционируют в сторону уменьшения размеров. А когда на остров попадает всякая мелочь, она значительно увеличивается. Ведь на островах мало хищников, а добычи — хоть в три горла жуй.
Этим правилом очень просто объяснить феномен увеличения размеров кадьяков. Вот смотрите: примерно 10000-12000 тысяч лет назад, когда прибрежные воды намертво сковало льдом, небольшая часть популяции материковых бурых медведей прошла по природному мостику на Кадьякский архипелаг. Позже климат стал теплее, льды растаяли, а мишки так и остались на островах. И тут им логично бы начать уменьшаться, но не забывайте, мы говорим не просто о «крупном животном», речь идёт про медведя. Мало того, что эти звери весьма неприхотливы в еде, так они ещё и очень умны.
Весной косолапые питаются свежей зеленью и падалью, что оттаивает после зимы. Летом, с мая по сентябрь, животины переходят на высокопитательный рацион из жирной океанической рыбы. Некоторые виды лосося заходят в пресные реки и озёра архипелага на нерест, чем очень удачно пользуются кадьяки. Осенью медведи в больших количествах собирают спелые ягоды — богатый источник углеводов. Также, вне зависимости от сезона, звери могут легко добыть еду на побережье, поохотиться на местных зверей или пошариться в мусоре. Не жизнь, а сказка!
Поэтому такукааков так и разнесло: еды вдоволь, а хищников — ни одного. Собственно, даже между собой мишки лишний раз стараются не ссориться. Попробуй тут начать заварушку, когда рядом добывают еду ещё пару десятков тебе подобных: на площади 2,6 км² один раз биологи насчитали сразу 60 медведей! При том, что косолапые, вообще-то, одиночные хищники.
Для всеобщего спокойствия кадьяки научились выстраивать сложную иерархию и спокойно взаимодействовать друг с другом. Позы, звуки и демонстрации обходятся куда дешевле, чем кровавые расправы. Даже сезон размножения, и тот проходит значительно спокойнее, чем у других бурых медведей. Всё потому, что самцы не претендуют на всех самок сразу, а делают выбор в пользу одной-единственной. С ней они проведут от нескольких дней до двух недель, после чего пара разойдётся для нагула жира и подготовке к зиме.
Примерно к концу октября животины начнут прятаться по берлогам. К январю-февралю у беременных самок появятся детёныши, но выйдут медведи из берлог не раньше апреля. А мамашки и вовсе могут задержаться до начала июня — смотря какая погода будет и сколько жира они запасли перед этим. Малышня проведёт с матерью следующие 3 года, после чего самцы пойдут искать своё место в мире куда подальше, а самочки останутся неподалёку от места жительства матери. Повзрослеют они годам к 5, но своих детей начнут делать только к 9.
На сегодняшний день популяция кадьяков насчитывает более 3 тысяч особей. Животины охраняются законом и в целом не испытывают трудностей с вымиранием, браконьерами и страшной потерей среды обитания. Им, однако, грозят различные болезни и паразиты с большой земли — всё-таки 10 тысяч лет изолированной эволюции дают о себе знать.
Источник:
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