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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5351 пост • 701 подписчик подписаться
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13 известных актеров, которых загримировали так, что мать родная не признала

13 известных актеров, которых загримировали так, что мать родная не признала (13 фото)

Автор:
09 декабря 2021 10:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   грим   загримировали   знаменитости   кино   после грима   шоу бизнес   
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13

Кого только не играют актеры. Они перевоплощаются в самых странных и фантастических созданий. Порой процесс гримировки занимает несколько часов, но зато какой крутой эффект на экране - даже мама родная не всегда узнает изменившихся актеров и актрис.

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Он же, но в фильме "Дюна"


А какое перевоплощение вам понравилось больше всего?

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Метки: актеры   грим   загримировали   знаменитости   кино   после грима   шоу бизнес   
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Sterling Malory Archer 17 минут назад
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Дело не трудное
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ah3007 Минуту назад
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