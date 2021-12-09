13 известных актеров, которых загримировали так, что мать родная не признала

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Кого только не играют актеры. Они перевоплощаются в самых странных и фантастических созданий. Порой процесс гримировки занимает несколько часов, но зато какой крутой эффект на экране - даже мама родная не всегда узнает изменившихся актеров и актрис.
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Он же, но в фильме "Дюна"
А какое перевоплощение вам понравилось больше всего?
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