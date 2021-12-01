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Как выглядят актеры фильма «Робокоп» спустя 34 года

Как выглядят актеры фильма «Робокоп» спустя 34 года (12 фото)

Автор:
01 декабря 2021 12:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   кино   робокоп   спустя годы   шоу бизнес   
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"Робокоп" - это фантастический боевик 1987 года. Он получил немало наград и снискал любовь зрителей. Успех первого фильма превратил его в целую франшизу. Давайте сегодня вспомним, как выглядят актеры из самой первой картины спустя 34 года.

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А какая часть про Робокопа вам нравится больше всего?

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Метки: актеры   знаменитости   кино   робокоп   спустя годы   шоу бизнес   
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6  комментариев
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4k
ride 59 минут назад
Комментарий к фото
Ненси мне очень нравилась. Классный коп была. И сейчас видно что крутая бабка
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0
КОТ 2 минуты назад
Питеру было 40 лет, когда он сыграл роль, которая принесла актеру популярность, а сегодня ему - 74 года
Рэю было 47 лет во время съемок, сейчас ему - 74 года
Перри было 32 года в "Робокопе", сейчас ему 76 лет
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11k
Majul 13 минут назад
Имхо самая хорошая вторая.
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7k
Позитив 24 минуты назад
эх время время...
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46k
zloykoyot 39 минут назад
"На момент съемок ему было уже 78 лет, в 2005 году он умер в 85 лет." Кгхм. В 1987 - 78 лет. А спустя 18 лет стало 85? Круто, я тоже так хочу.
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4k
ride Час назад
Комментарий к фото
Негры нормально так стареют. Красавчик
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