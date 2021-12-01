Как выглядят актеры фильма «Робокоп» спустя 34 года

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"Робокоп" - это фантастический боевик 1987 года. Он получил немало наград и снискал любовь зрителей. Успех первого фильма превратил его в целую франшизу. Давайте сегодня вспомним, как выглядят актеры из самой первой картины спустя 34 года.
Питер Уэллер - Алекс Мерфи
Питеру было 40 лет, когда он сыграл роль, которая принесла актеру популярность, а сегодня ему - 74 года.
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Мигель Феррер - Роберт «Боб» Мортон
Во время съемок "Робокопа" актеру был 31 год, скончался в 2017 в возрасте 61 года.
Дан О'Херлихи - Кол Хаген «Старик»
На момент съемок ему было уже 78 лет, в 2005 году он умер в 85 лет.
Билл Фармер - Джастин Баллард-Уоткинс
В "Робокопе" было первое появление Билла на экране в возрасте 35 лет, сейчас ему - 69 лет.
А какая часть про Робокопа вам нравится больше всего?
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