Бомба в лифте, стрельба и экскременты: когда месть соседям, не такая уж «сладкая»

Соседские разборки происходят практически в каждом доме. Правда, в последнее время, нервозность россиян на фоне пандемии заметно выросла. И это видно по жесткости мести соседям.
В начале прошлой недели в Иркутске 50-летний электрик решил поквитаться с соседом за слишком шумный ремонт. Вот только сделал это максимально сурово – заложив самодельное взрывное устройство в лифте.
Его, по информации из Сети, положил в пакет и оставил в кабине. После того, как мужчина заглянул в него, произошёл, как это модно говорить в СМИ, «хлопок».
К счастью, лифт от детонации не упал, надежно сработали тормоза. Но сосед всё-таки подорвался и попал в больницу с разными телесными.
Понятно, что затяжной ремонт любому капнет на мозги, но подрывать лифт – идея сомнительная. А если бы в пакет залез кто-нибудь другой? В любом случае, от уголовной ответственности тут вряд ли можно уйти.
Житель Иркутска из мести подорвал соседа в лифте: https://t.co/6IfzcCC9gJ pic.twitter.com/i42Me9qkAo— Лентач (@oldLentach) December 1, 2021
Самое интересное, что за прошедшую неделю это не единственный случай борьбы с соседями, выходящий за рамки закона. Сначала 2 декабря в Кузбассе мужчина из мести похитил акустическую систему жильца за стенкой и успел её продать.
На следующий день уже в Барнауле мужик «под градусом» грозился подорвать дом, если не приедет полиция и не успокоит шумных соседей.
А ведь всего год назад у кого-то считалось нормой мазать соседскую дверь экскрементами, как, например, в Москве, где мужчина, таким образом, призвал соседа «быть человеком». А причиной послужило курение на лестничной площадке.
И вот, в 2021 году уже то бомбы подкладывают, то стреляют из травмата за слишком шумный ремонт лифтов, как это было в начале ноября в Подмосковье.
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Складывается впечатление, что с соседями вообще лучше не связываться, так как поведение и адекватность некоторых вызывает вопросы. Мало ли, что у них на уме.
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В поисках какой-то своей «правды» люди всё чаще переступают рамки разумного.
И, видимо, пора к этому привыкать, раз уж нервозность, вызванную пандемией и сопутствующими ей проблемами, уже не искоренить.
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