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Бомба в лифте, стрельба и экскременты: когда месть соседям, не такая уж «сладкая»

Бомба в лифте, стрельба и экскременты: когда месть соседям, не такая уж «сладкая» (10 фото + 3 видео)

Автор:
09 декабря 2021 01:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Из лифта   возможно в россии   злые соседи   из жизни   истории   лифты   подъезды   
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Соседские разборки происходят практически в каждом доме. Правда, в последнее время, нервозность россиян на фоне пандемии заметно выросла. И это видно по жесткости мести соседям.

В начале прошлой недели в Иркутске 50-летний электрик решил поквитаться с соседом за слишком шумный ремонт. Вот только сделал это максимально сурово – заложив самодельное взрывное устройство в лифте.


Его, по информации из Сети, положил в пакет и оставил в кабине. После того, как мужчина заглянул в него, произошёл, как это модно говорить в СМИ, «хлопок».


К счастью, лифт от детонации не упал, надежно сработали тормоза. Но сосед всё-таки подорвался и попал в больницу с разными телесными.


Понятно, что затяжной ремонт любому капнет на мозги, но подрывать лифт – идея сомнительная. А если бы в пакет залез кто-нибудь другой? В любом случае, от уголовной ответственности тут вряд ли можно уйти.


Самое интересное, что за прошедшую неделю это не единственный случай борьбы с соседями, выходящий за рамки закона. Сначала 2 декабря в Кузбассе мужчина из мести похитил акустическую систему жильца за стенкой и успел её продать.


На следующий день уже в Барнауле мужик «под градусом» грозился подорвать дом, если не приедет полиция и не успокоит шумных соседей.  


А ведь всего год назад у кого-то считалось нормой мазать соседскую дверь экскрементами, как, например, в Москве, где мужчина, таким образом, призвал соседа «быть человеком». А причиной послужило курение на лестничной площадке.


И вот, в 2021 году уже то бомбы подкладывают, то стреляют из травмата за слишком шумный ремонт лифтов, как это было в начале ноября в Подмосковье.


Складывается впечатление, что с соседями вообще лучше не связываться, так как поведение и адекватность некоторых вызывает вопросы. Мало ли, что у них на уме.


В поисках какой-то своей «правды» люди всё чаще переступают рамки разумного.


И, видимо, пора к этому привыкать, раз уж нервозность, вызванную пандемией и сопутствующими ей проблемами, уже не искоренить.

Источник:

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Метки: Из лифта   возможно в россии   злые соседи   из жизни   истории   лифты   подъезды   
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