Фонд кино отобрал часть денег у авторов фильма про икону, "спасшую" Москву от нацистов

В следующем месяце на российские экраны выходит картина Веры Сторожевой "Мария. Спасти Москву". И судя по критике трейлера фильма в соцсетях, выхода ленты с нетерпением ждёт только "Плохой комедиант". Да и тот затем, чтобы посмеяться.





Хотя картина и повествует об одном из самых напряжённых и решающих моментов Великой Отечественной войны, её сюжет основан на нелепом мифе о встрече Сталина то ли со святой, то ли с ясновидящей Матроной Московской. Во время боёв за Москву осенью 1941 года будущий генералиссимус якобы исполнил её совет и совершил "воздушный крестный ход" над столицей с иконой Богородицы. И бесы-немцы, конечно же, сразу отступили...