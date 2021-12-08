Фонд кино отобрал часть денег у авторов фильма про икону, "спасшую" Москву от нацистов

Лента не успела выйти на экраны, но уже стала скандальной.
В следующем месяце на российские экраны выходит картина Веры Сторожевой "Мария. Спасти Москву". И судя по критике трейлера фильма в соцсетях, выхода ленты с нетерпением ждёт только "Плохой комедиант". Да и тот затем, чтобы посмеяться.
Хотя картина и повествует об одном из самых напряжённых и решающих моментов Великой Отечественной войны, её сюжет основан на нелепом мифе о встрече Сталина то ли со святой, то ли с ясновидящей Матроной Московской. Во время боёв за Москву осенью 1941 года будущий генералиссимус якобы исполнил её совет и совершил "воздушный крестный ход" над столицей с иконой Богородицы. И бесы-немцы, конечно же, сразу отступили...
Среди двух тысяч комментариев к трейлеру фильма невозможно найти ни один положительный отзыв:
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В центре сюжета фильма - чекистка, коммунистка и просто красавица Мария Петрова (роль исполняет Мария Луговая), которая по заданию НКВД выполняет околорелигиозную миссию. Младшему лейтенанту Петровой предстоит пробраться в оккупированный немцами вымышленный городок Торхов, чтобы выкрасть из местной церквушки икону Тихвинской Божьей Матери, которая, по мнению прожжённого атеиста Сталина и всего руководства НКВД, спасёт советскую столицу от
нашествия нечистой силы немцев.
В ходе опасного задания атеистка Мария, верующая только в советскую власть, превращается в православную Лару Крофт, и надо думать, с помощью иконы и силы своей новоприобретённой веры в Бога спасает отечество от захватчиков.
Претензий к этому православному фэнтези очень много. В первую очередь, к его вредной антиисторичности, которая задвигает на второй план героизм защитников Москвы, которые не при помощи молитвы вырвали победу у немецких захватчиков, а штыками и винтовками.
Очевидно, режиссёр Вера Сторожевая решила, что "поженив" в фильме темы Великой Отечественной и модного ныне православия, государство охотно его профинансирует. Поддержку фильм действительно получил. Но теперь, после гневной критики со стороны потенциальных зрителей, Фонд Кино, видимо, поменял точку зрения - как минимум на идеологическую составляющую киноленты. Пришлось судиться.
Авторы фильма, который не успев выйти на экраны, уже провалился в прокате, просили у Фонда кино 60 миллионов рублей. Сколько они в итоге получили, неизвестно, но в Фонде потребовали вернуть 5 миллионов рублей. Компания "Дженнекс Медиа", занимающаяся съёмками фильма, эти средства вернула, но чиновники от мира кино были настолько разгневаны, что потребовали ещё и проценты в размере 250 тысяч рублей. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил их требование.
Впрочем, авторам фильма беспокоиться особо не о чем. Бюджет фильма "Мария. Спасти Москву" - 180 миллионов рублей, и только 5 миллионов рублей из них возвратные. Такую сумму в кинотеатрах фильм обязательно соберёт, с условием, что авторы хорошо помолятся.
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Читать голосом бэда в образе михалкова.
Мракобесие культивируется на самом высоком государственном уровне. Для того, чтобы очернить историю СССР эти пойдут и с чертями, если святые не справятся.