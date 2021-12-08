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Фонд кино отобрал часть денег у авторов фильма про икону, "спасшую" Москву от нацистов

Фонд кино отобрал часть денег у авторов фильма про икону, "спасшую" Москву от нацистов (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 17:39
Сообщество : Кино
Метки: Великая Отечественная   бред   икона   суд   фильм   финансирование   фонд кино   
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Лента не успела выйти на экраны, но уже стала скандальной.

В следующем месяце на российские экраны выходит картина Веры Сторожевой "Мария. Спасти Москву". И судя по критике трейлера фильма в соцсетях, выхода ленты с нетерпением ждёт только "Плохой комедиант". Да и тот затем, чтобы посмеяться.


Хотя картина и повествует об одном из самых напряжённых и решающих моментов Великой Отечественной войны, её сюжет основан на нелепом мифе о встрече Сталина то ли со святой, то ли с ясновидящей Матроной Московской. Во время боёв за Москву осенью 1941 года будущий генералиссимус якобы исполнил её совет и совершил "воздушный крестный ход" над столицей с иконой Богородицы. И бесы-немцы, конечно же, сразу отступили...

В центре сюжета фильма - чекистка, коммунистка и просто красавица Мария Петрова (роль исполняет Мария Луговая), которая по заданию НКВД выполняет околорелигиозную миссию. Младшему лейтенанту Петровой предстоит пробраться в оккупированный немцами вымышленный городок Торхов, чтобы выкрасть из местной церквушки икону Тихвинской Божьей Матери, которая, по мнению прожжённого атеиста Сталина и всего руководства НКВД, спасёт советскую столицу от нашествия нечистой силы немцев.


В ходе опасного задания атеистка Мария, верующая только в советскую власть, превращается в православную Лару Крофт, и надо думать, с помощью иконы и силы своей новоприобретённой веры в Бога спасает отечество от захватчиков.

Претензий к этому православному фэнтези очень много. В первую очередь, к его вредной антиисторичности, которая задвигает на второй план героизм защитников Москвы, которые не при помощи молитвы вырвали победу у немецких захватчиков, а штыками и винтовками.

Очевидно, режиссёр Вера Сторожевая решила, что "поженив" в фильме темы Великой Отечественной и модного ныне православия, государство охотно его профинансирует. Поддержку фильм действительно получил. Но теперь, после гневной критики со стороны потенциальных зрителей, Фонд Кино, видимо, поменял точку зрения - как минимум на идеологическую составляющую киноленты. Пришлось судиться.


Авторы фильма, который не успев выйти на экраны, уже провалился в прокате, просили у Фонда кино 60 миллионов рублей. Сколько они в итоге получили, неизвестно, но в Фонде потребовали вернуть 5 миллионов рублей. Компания "Дженнекс Медиа", занимающаяся съёмками фильма, эти средства вернула, но чиновники от мира кино были настолько разгневаны, что потребовали ещё и проценты в размере 250 тысяч рублей. Сегодня стало известно, что суд удовлетворил их требование.

Впрочем, авторам фильма беспокоиться особо не о чем. Бюджет фильма "Мария. Спасти Москву" - 180 миллионов рублей, и только 5 миллионов рублей из них возвратные. Такую сумму в кинотеатрах фильм обязательно соберёт, с условием, что авторы хорошо помолятся.

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Метки: Великая Отечественная   бред   икона   суд   фильм   финансирование   фонд кино   
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519
Биолось Час назад
По-моему в той войне другая сторона богом прикрывалась. Даже на пряжках об этом написали.
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8k
DumDum 7 минут назад
Бесовщина.
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7k
sivanov1079 19 минут назад
Наше кино любое интересно только Жене Баженову, и чем больше оно финансируется Минкультом и фондами тем оно хуже... при этом бондарчуки в ответ на критику говорят "иди и сними лучше". Режиссеры кто?
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Самый п"здец- что некоторые реально верят в эту байку про облёт иконой Москвы...
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4k
Fishki_surfer 38 минут назад
Щаз вылезет оскорбленный верущий, и всех критиков фильма возьмут под белы рученьки и отправят в Сибирь снег убирать.
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29k
MatveiVainrub 38 минут назад
С удовольствием пропущу . То есть не Советский народ , не Великое Поколение , не Любовь к Родине , не любовь к своему дому , к матери , к жене и своим детям . А нарисованая деревяха спасла Москву ?! Я всё понял . Обязательно смотреть не буду и детям своим скажу , что это говно .
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164
KS 46 минут назад
Плюешь в кино про марию? Плюешь в победу!
Читать голосом бэда в образе михалкова.
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944
Oort 47 минут назад
Какой ужас. Как можно говорить про "российское кино" когда снимают подобные... изделия. Га.вно. Фу, бл.я.
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3k
Иван 56 минут назад
Верующие не оскорбились?
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17k
Vital Idol Час назад
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82k
Taras Kozalupko Час назад
Хорошая трава была у автора сценария и режиссёра!
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26
ff12 Час назад
Адище!
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4k
Тамара Час назад
С нетерпением жду обзора от Баженова.
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4k
onebibis Час назад
Охренеть сюжет, махровое мракобесие. И опять героев войны очерняет. Пусть Гундяев купит в домашнюю коллекцию. Всего то 180 млн.
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7k
portmen77 Час назад
О, если бы это была только проблема кинематографа...
Мракобесие культивируется на самом высоком государственном уровне. Для того, чтобы очернить историю СССР эти пойдут и с чертями, если святые не справятся.
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