Нам бы в небо – 12 лучших фильмов про военных летчиков

Военные летчики – подлинная элита вооруженных сил, сочетающая гордую выправку с завидной скромностью. Фильмов об авиации, призванной атаковать и защищать, снято достаточно много, но внимания заслуживают лишь наиболее достойные!
Небесный тихоход (1946)
Наверное, самый первый яркий послевоенный фильм “Небесный тихоход” зрители любят не за кадры воздушных боев и не за эффектные съемки из кабин истребителей. Все совсем наоборот – публика ценит дружеские отношения героев, романтику, вспыхнувшую между Булочкиным и Валей, и, конечно, песни. Блистательная картина долгие годы не сходила с кино- и телеэкранов, а уже в наше время была ремастирована и колоризирована – стала лучше, чем была.
Тора! Тора! Тора! / Tora! Tora! Tora! (1970)
Историческая драма “Тора! Тора! Тора!”, снятая совместными усилиями американских и японских кинематографистов ещё в 1970 году, даже спустя полвека считается лучшей картиной об атаке ВВС Японии на базу Перл-Харбор. Сделанная создателями картины ставка на достоверность авиакадров привела к тому, что многие сцены из фильма впоследствии использовались в других проектах в качестве документальной хроники. Камикадзе показаны здесь во всей красе.
В бой идут одни старики (1973)
Ещё одна советская кинолегенда – музыкальная военная драма “В бой идут одни старики” – в свое время признавалась лучшим советским фильмом о войне. Ещё бы, харизматичные персонажи влюбляют в себя с первого взгляда, но зрителям приходится постоянно быть готовыми к тому, что кто-то из летчиков не вернется из очередного воздушного боя. Те же, кто вернутся, помянут, не закусывая, друзей и споют: “Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад...”
Случай в квадрате 36-80 (1982)
В советское время пропаганда нашей военной мощи на фоне слабости и проблем американских солдат и моряков была на высоте. “Случай в квадрате 36-80" стал любимым боевиком советских мальчишек – тут есть захватывающие дух красавцы Т-16, воздушная дозаправка, подводные лодки, угроза ядерного конфликта. И, конечно, отважные пилоты с красными звездами на гермошлемах.
Лучший стрелок / Top Gun (1986)
Великая картина режиссера Тони Скотта “Лучший стрелок” с одной стороны выглядит рекламной агиткой “Вступайте в ряды ВВС США”, но с другой – это вполне внятное кино об ответственности, о границе между юношеским максимализмом и обстоятельности взрослого человека и, конечно, о самолетах и о небе. Эффектные сцены воздушных боев не только восхитили зрителей, но и породили пародийный фильм “Горячие головы”, а в 2022 году ожидается “Лучшей стрелок 2”.
Перл-Харбор / Pearl Harbor (2001)
Картины режиссера Майкла Бэя принято нещадно ругать – они не про искусство, не про историческую достоверность, не про глубокие характеры, нет – на первом плане у этого постановщика всегда стоит зрелищность. Поэтому изучать подробности трагедии по фильму “Перл-Харбор” неблагоразумно, но смотреть на воздушные бои, на бомбовые удары и конкуренцию между летчиками-истребителями безумно интересно.
Стелс / Stealth (2005)
А эта картина заставляет зрителей насторожиться от одной мысли о том, что когда-нибудь искусственный интеллект сможет заменить человека за штурвалом самолетов боевой авиации. В боевике “Стелс” живым летчикам удалось справиться с роботом, который внезапно вышел из-под контроля и начал следовать принятой во времена “холодной войны” программе уничтожения вражеских целей. Но что будет завтра, если нечто подобное случится в реальности?
Эскадрилья Лафайет / Flyboys (2006)
Летчикам Первой мировой войны посвящено не так много фильмов, поэтому “Эскадрилья Лафайет” у поклонников кино про самолеты стоит на особенном почетном месте. Фильм с Джеймсом Франко и Жаном Рено в главных ролях провалился в прокате, но внимание публики заслужил – невероятные сцены боев старинных боевых самолетов впечатляют. Да и история американских летчиков, сражавшихся с Кайзером на стороне французов, увлекает.
Красные хвосты / Red Tails (2012)
Боевик “Красные хвосты” несколько обогнал свое время – сегодня он смотрелся бы ещё более актуально и эффектно, ведь эта картина рассказывает о специальном отряде американских ВВС, целиком состоящем из чернокожих пилотов. Переломив расистские предрассудки, герои фильма стали настоящей грозой немецкой авиации – их истребители имели самый низкий процент потерь сопровождаемых бомбардировщиков, а при виде их красных хвостов враг разбегался.
Дюнкерк / Dunkirk (2017)
Масштабное полотно Кристофера Нолана “Дюнкерк” формально состоит из трех слабо пересекающихся сюжетных линий, и лишь одна из них связана с авиацией. Зато она самая энергичная и напряженная, ведь в момент воздушного боя некогда смотреть по сторонам или искать поддержки извне. Герой Тома Харди, весь фильм прячущийся за кислородной маской, совершает сразу несколько подвигов, но в финале попадает в лапы врагу.
Бомбардировка / Da hong zha (2018)
Находящемуся на подъеме китайскому кинопрому в вопросах фильмов о Второй мировой войне приходится непросто – откровенно говоря, Китаю сложно похвастать победами, а изгнать японцев с континента удалось только с помощью союзников. И тем не менее, пафосные военные драмы в Поднебесной снимают. Например, выпустили “Бомбардировку” – масштабную ленту о сопротивлении китайской авиации массированным атакам Японии. С Брюсом Уиллисом в одной из ролей.
Мидуэй / Midway (2019)
Неправильно, конечно, ранжировать военные сражения по степени важности, но сложно отрицать тот факт, что бой за атолл Мидуэй, произошедший в разгар Второй мировой войны, стал переломным моментом конфликта между США и Японией. Битва за безжизненный клочок суши, который может служить перевалочным пунктом для будущих атак, стала одной из самых кровопролитных на Тихом океане. И кино об этом снято впечатляющее. Вода, огонь и крылья.
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