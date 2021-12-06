Нам бы в небо – 12 лучших фильмов про военных летчиков

Наверное, самый первый яркий послевоенный фильм “Небесный тихоход” зрители любят не за кадры воздушных боев и не за эффектные съемки из кабин истребителей. Все совсем наоборот – публика ценит дружеские отношения героев, романтику, вспыхнувшую между Булочкиным и Валей, и, конечно, песни. Блистательная картина долгие годы не сходила с кино- и телеэкранов, а уже в наше время была ремастирована и колоризирована – стала лучше, чем была.







Тора! Тора! Тора! / Tora! Tora! Tora! (1970)