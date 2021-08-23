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Знаменитости, которые пережили своих детей

Знаменитости, которые пережили своих детей (8 фото)

Автор:
23 августа 2021 18:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети   знаменитости   люди   родители   слава   факты   шоу бизнес   
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Жизнь с известными родителями должна быть сказкой. Отсутствие финансовых проблем и известность - это то, что называют "повезло". Но "человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен..."
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Метки: дети   знаменитости   люди   родители   слава   факты   шоу бизнес   
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RALEXXX Час назад
Не дай Бог никому такого.
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Andiks 12 минут назад
Дочь Брыльской мне напомнила молодую Цыплакову.
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2k
andrey morozov 43 минуты назад
Очень страшно когда родители хоронят детей а не наоборот
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19k
Ego sum qui sum 48 минут назад
У Барбары дочь была очень красивая
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