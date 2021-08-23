Знаменитости, которые пережили своих детей

У старшего сына Джона Траволты и Келли Престон в двухлетнем возрасте был диагностирован синдром Кавасаки. Это лихорадочное заболевание, которое поражает коронарные и другие сосуды, провоцирующее аневризмы, тромбозы и разрывы сосудистой стенки. Когда Джон понял, что может потерять ребенка в любой момент, он стал брать Джетта с собой на съемки и старался никуда его от себя не отпускать .

В январе 2009 года, когда Джетту было 16 лет, с ним случился припадок в ванной, в результате которого он упал и получил серьёзную травму головы. Приехавшие медики так и не смогли помочь.



Джон Траволта до сих пор не может справиться с горем. В 2016 году на своей странице на Facebook он написал: "За 16 лет, что мы были вместе, он научил меня, что такое любить безоговорочно. Мы должны остановиться и поблагодарить наших детей, и дети должны быть благодарны родителям. Жизнь коротка".