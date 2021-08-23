Знаменитости, которые пережили своих детей

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Жизнь с известными родителями должна быть сказкой. Отсутствие финансовых проблем и известность - это то, что называют "повезло". Но "человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен..."
Иногда выросшие наследники не могут справиться с тем, что они дети известного человека, не могут пережить невнимание родителей, занятых своей карьерой и начинают заходить слишком далеко. А иногда в жизнь вмешивается трагический случай, предугадать который не смог бы никто.
Светлана Светличная
Много лет актриса состояла в браке с Владимиром Ивашовым. Они начали встречаться еще будучи студентами и были вместе до последнего вздоха Владимира, пережив массу сложностей за долгие годы супружества. Его не стало 1995 году.
Через одиннадцать лет после кончины мужа Светличной пришлось пережить еще одну трагедию - смерть младшего сына Олега. Заключение врачей гласило, что 34-летний мужчина умер от токсикоза печени. Правда сама Светлана не очень в это верит и уверена, что он ему кто-то помог покинуть этот мир так рано.
Через одиннадцать лет после кончины мужа Светличной пришлось пережить еще одну трагедию - смерть младшего сына Олега. Заключение врачей гласило, что 34-летний мужчина умер от токсикоза печени. Правда сама Светлана не очень в это верит и уверена, что он ему кто-то помог покинуть этот мир так рано.
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Сильвестр Сталонне
В первом браке актера с Саше Зак у них родились двое сыновей, Серджио и Сейдж. Причем оба не могли похвастаться хорошим здоровьем: у Серджио был аутизм, а у старшего, Сейджа, в десять лет нашли ишемическую болезнь сердца. И когда старший сын повзрослел, то он будто бы и не помнил, что ему нужно вести здоровый образ жизни. Он также стал актером и жизнь с вечеринками, алкоголем и запрещенными веществами, захватила его полностью.
Сейджу было 36 лет, когда он умер от сердечного приступа.
Сейджу было 36 лет, когда он умер от сердечного приступа.
Александр Белявский
На долю мужчины выпало пережить смерть своих двоих детей. В первом браке актера родился сын Борис, но он утонул в двухлетнем возрасте. После этой трагедии супруги решили усыновить ребенка из детского дома и вскоре в их семье появился сын Андрей.
Белявский с женой растили мальчика как родного и очень его любили. Но в 15 лет Андрей узнал, что он приемный и это его потрясло. Он не слышал никаких доводов и не слышал свой голос рассудка. Мальчик отдалялся от родителей, которые воспитали его.
В 20 лет жизнь юноши оборвалась - он выпал из окна.
Белявский с женой растили мальчика как родного и очень его любили. Но в 15 лет Андрей узнал, что он приемный и это его потрясло. Он не слышал никаких доводов и не слышал свой голос рассудка. Мальчик отдалялся от родителей, которые воспитали его.
В 20 лет жизнь юноши оборвалась - он выпал из окна.
Жерар Депардье
В первом браке с Элизабет Гиньо у Депардье родился старший сын Гийом, а за ним и девочка - Жюли. Родители детей были активно заняты своими карьерами в театре и в кино и уделяли собственным детям очень мало внимания.
Гийом очень рано стал ввязываться в переделки и нарушения закона. Прогуливал школу, употреблял запрещенные вещества, пил, его задерживали за вождение автомобиля в пьяном виде и за воровство. Также его угнетала слава отца, ведь Гийом также стал актером, но сравняться с Депардье так и не смог. Гийом любил ездить на мотоцикле и как-то раз, после серьезной травмы, лишился ноги.
В октябре 2008 года он скоропостижно скончался от перитонита, осложнённого диабетом и вирусной пневмонией.
Гийом очень рано стал ввязываться в переделки и нарушения закона. Прогуливал школу, употреблял запрещенные вещества, пил, его задерживали за вождение автомобиля в пьяном виде и за воровство. Также его угнетала слава отца, ведь Гийом также стал актером, но сравняться с Депардье так и не смог. Гийом любил ездить на мотоцикле и как-то раз, после серьезной травмы, лишился ноги.
В октябре 2008 года он скоропостижно скончался от перитонита, осложнённого диабетом и вирусной пневмонией.
Барбара Брыльска
Польской актрисе выпала нелегкая судьба похоронить двадцатилетнюю красавицу дочь Барбару Космаль, которая работала в модельном бизнесе.
Девушка ехала на машине, за рулем которой был сын кинорежиссера и сценариста Андрея Жулавского Ксавий. На одном из поворотов у молодого человека упала зажигалка, он потянулся, чтобы поднять ее, потерял управление и врезался в дерево. Девушка погибла на месте. Барбара-старшая больше полугода находилась в жесточайшей депрессии, принимала сильные препараты и писала письмо погибшей дочери. С трудом, но она смогла понять, что нужно жить дальше, ради сына.
Девушка ехала на машине, за рулем которой был сын кинорежиссера и сценариста Андрея Жулавского Ксавий. На одном из поворотов у молодого человека упала зажигалка, он потянулся, чтобы поднять ее, потерял управление и врезался в дерево. Девушка погибла на месте. Барбара-старшая больше полугода находилась в жесточайшей депрессии, принимала сильные препараты и писала письмо погибшей дочери. С трудом, но она смогла понять, что нужно жить дальше, ради сына.
Валентин Гафт
В браке с балериной Инной Елисеевой у актера родилась дочь Ольга. Девушка, как и мама, окончила Московское хореографическое училище, потом танцевала в Кремлевском балете.
Но жизнь девушки оборвалась 24 августа 2002 года, ей было всего 29 лет. Она покончила с собой, а в предсмертной записке обвинила в этом свою мать, с которой у нее были напряженные и сложные отношения. После смерти дочки Гафт заболел, на несколько лет оставил актерскую профессию, почти не выходил из дома и винил себя в смерти дочери.
Но жизнь девушки оборвалась 24 августа 2002 года, ей было всего 29 лет. Она покончила с собой, а в предсмертной записке обвинила в этом свою мать, с которой у нее были напряженные и сложные отношения. После смерти дочки Гафт заболел, на несколько лет оставил актерскую профессию, почти не выходил из дома и винил себя в смерти дочери.
Джон Траволта
У старшего сына Джона Траволты и Келли Престон в двухлетнем возрасте был диагностирован синдром Кавасаки. Это лихорадочное заболевание, которое поражает коронарные и другие сосуды, провоцирующее аневризмы, тромбозы и разрывы сосудистой стенки. Когда Джон понял, что может потерять ребенка в любой момент, он стал брать Джетта с собой на съемки и старался никуда его от себя не отпускать .
В январе 2009 года, когда Джетту было 16 лет, с ним случился припадок в ванной, в результате которого он упал и получил серьёзную травму головы. Приехавшие медики так и не смогли помочь.
Джон Траволта до сих пор не может справиться с горем. В 2016 году на своей странице на Facebook он написал: "За 16 лет, что мы были вместе, он научил меня, что такое любить безоговорочно. Мы должны остановиться и поблагодарить наших детей, и дети должны быть благодарны родителям. Жизнь коротка".
В январе 2009 года, когда Джетту было 16 лет, с ним случился припадок в ванной, в результате которого он упал и получил серьёзную травму головы. Приехавшие медики так и не смогли помочь.
Джон Траволта до сих пор не может справиться с горем. В 2016 году на своей странице на Facebook он написал: "За 16 лет, что мы были вместе, он научил меня, что такое любить безоговорочно. Мы должны остановиться и поблагодарить наших детей, и дети должны быть благодарны родителям. Жизнь коротка".
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