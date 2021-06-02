Больше миллиона детей из неполных семей получат финансовую помощь

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Социальные выплаты от государства распространяются на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом на совещании главы государства с Кабмином сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы предполагаем, что на эти цели в 2021 году будет направлено 45,5 миллиарда рублей, и потом в 2022-2023 годах - более 90 миллиардов рублей, но эта цифра еще требует определенного подтверждения. Мы предполагаем, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей".
Голикова также рассказала, что всего в стране 767 тысяч детей, которые воспитываются в неполных семьях (один родитель). Из них 70 тысяч - это дети, у которых нет обоих родителей и их воспитывают опекуны или близкие родственники. По этой причине вице-премьер и обратилась к президенту России с просьбой отнести в эту категорию получателей выплаты, которую ранее обозначили в Послании ВВП.
А выплаты по десять тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, то прием заявок и помощь начнется с 15 июля. Деньги родители будут получать уже в августе.
Помимо этого более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности. В 2022 и дальнейших годах эта цифра будет удвоена. Планируется на это направить (в ближайшие три года) около 55 млрд рублей.
Помимо этого более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности. В 2022 и дальнейших годах эта цифра будет удвоена. Планируется на это направить (в ближайшие три года) около 55 млрд рублей.
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А деньги на операции собирать будем по смс..
ЛЖЕЦЫ.
Приоритеты - это самое важное.