Больше миллиона детей из неполных семей получат финансовую помощь

А выплаты по десять тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, то прием заявок и помощь начнется с 15 июля. Деньги родители будут получать уже в августе.

Помимо этого более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности. В 2022 и дальнейших годах эта цифра будет удвоена. Планируется на это направить (в ближайшие три года) около 55 млрд рублей.