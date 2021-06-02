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Больше миллиона детей из неполных семей получат финансовую помощь

Больше миллиона детей из неполных семей получат финансовую помощь (3 фото)

Автор:
02 июня 2021 18:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   жить в россии   материнство   новости   помощь   социальная помощь   
648
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Социальные выплаты от государства распространяются на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом на совещании главы государства с Кабмином сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Метки: Россия   дети   жить в россии   материнство   новости   помощь   социальная помощь   
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16  комментариев
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259
Юрий 2 часа назад
Конечно, ведь скоро выборы
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4k
КремлеКот 12 минут назад
Почитаешь некоторые комментарии и создаётся впечатление, что комментаторы против этих выплат. Да и вообще такие комментаторы очень непоследовательны: не помогают людям плохо, помогают тоже плохо.
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8k
СПКиНР 48 минут назад
Перед выборами чего только не напииииии.
А деньги на операции собирать будем по смс..
ЛЖЕЦЫ.
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180
Сигизмунд Лазаревич Час назад
И по сколько раздавать будут? ))
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−129
ЦСКА Час назад
Последнее время помощь конечно исторически максимальная. В ссср и подумать не могли, что бывает материальная помощь детям. Родился - сразу должен партии.
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210
Егор Петренко Василий Бутылкин 9 минут назад
Ну сейчас то Вася у тебя прекрасное детство.Всё включено да и продукты аля натурель.Присядь на бутылку Вася и не пи @ ди о том как ТАМ было плохо.
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4k
Иван 2 часа назад
Дайте угадаю. Подорожает вообще всё бл*дь.
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2k
RRK 2 часа назад
Лучше бы создавали условия, при которых людям хотелось бы создавать полноценные семьи. Но над этим же работать надо долго и упорно, лучше перед выборами жалкие подачки раздать....
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322
Иван Стреляев 2 часа назад
Видать усатый диктатор Лукашенко для нашего Пу, как ребенок, раз на него одной подачкой потратили столько же, сколько на всех детей в России в 21-м году.
Приоритеты - это самое важное.
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210
Егор Петренко Татьяна Юсова 4 минуты назад
То то тебя заминусили подстилка.
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