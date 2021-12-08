Пассажир самолёта употребил наркотики и устроил на борту дебош

Пассажир рейса Магадан - Новосибирск своим неадекватным поведением устроил переполох в салоне самолёта и был избит . СМИ пишут, что, вероятнее всего, мужчина был пьян, но по словам очевидцев, он прямо в салоне употребил какое-то вещество из коробочки. Видимо, то было лекарство от боязни воздушных перелётов. Но его, однако, оно не спасло. Мужчину начало "штормить", он забился в конвульсиях и принялся нападать на пассажиров.





В итоге неадекватного пассажира скрутили попутчики и уже в Новосибирске передали в заботливые руки полицейских.