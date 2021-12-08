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Пассажир самолёта употребил наркотики и устроил на борту дебош

Пассажир самолёта употребил наркотики и устроил на борту дебош (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 13:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Новосибирск   видео   дебош   наркотики   пассажир   полиция   самолет   
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Попутчики скрутили неадекватного мужчину и удерживали до посадки в Новосибирске.

Пассажир рейса Магадан - Новосибирск своим неадекватным поведением устроил переполох в салоне самолёта и был избит. СМИ пишут, что, вероятнее всего, мужчина был пьян, но по словам очевидцев, он прямо в салоне употребил какое-то вещество из коробочки. Видимо, то было лекарство от боязни воздушных перелётов. Но его, однако, оно не спасло. Мужчину начало "штормить", он забился в конвульсиях и принялся нападать на пассажиров.


В итоге неадекватного пассажира скрутили попутчики и уже в Новосибирске передали в заботливые руки полицейских.

Какое наказание грозит дебоширу и что было в его коробочке, к сожалению, не сообщается. Но парень прилетел. И прилетел надолго. По сведениям RT, пока на задержанного завели два административных дела - за хулиганство и отказ от медосвидетельствования. Но полицейские не намерены останавливаться на этом. Проверка продолжается.

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Метки: Новосибирск   видео   дебош   наркотики   пассажир   полиция   самолет   
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16  комментариев
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18k
sanchesS80 2 часа назад
Ну хоть где-то мужики повели себя как мужики - сразу несколько человек отреагировали и обезвредили
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326
Leonid 2 минуты назад
Неужели на борту нельзя держать пару наручников? к чему эти все подручные средства
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8k
Позитив Полчаса назад
обсолился походу
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17k
Vital Idol Час назад
так он врач из солнечного Магадана!!! знает что делает!!!
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Всё ясно,поддельные таблетосы криво стали на ОС.
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105
Nаnе First NameLаst Час назад
Балин, у него 3 кресла свободные. Что ещё нужно?

Я ещё понимаю, когда люди боятся летать и нажираются и дрыхнут всю дорогу. Приемлемо с грехом пополам. Но нажраться озверина и буянить в салоне - бычий кайф. Он даже не помнит что вытворял.
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116
AirflyAl Час назад
Грязное животное, таким место в клетке
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1k
Walther Час назад
Вот что парацетамол животворящий делает!!!
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206
El Babuino Walther 59 минут назад
Парацетамол в других случаях принимают.
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306
Макс Дорошенко 2 часа назад
Курс уколов серы ему назначить. Будет смирным и безопасным одуваном. )
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18k
nobody® 2 часа назад
Зачем было из Магадана улетать...
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57
Konstantin Kapanadze 2 часа назад
Точно не алкоголь.
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7k
KarabasBarabas 2 часа назад
"забрать ту самую волшебную коробочку, что превращает человека в животное"
Не стоит обижать животных, говно на видео, ни то, ни другое.
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7k
KarabasBarabas 2 часа назад
У него на рукаве нашивка с красным крестом, чел явно знает толк в препаратах
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Принял лекарство от качки и заштормило.
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68k
Пётровыч 2 часа назад
Что-то очень солёное скушал.
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