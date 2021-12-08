Пассажир самолёта употребил наркотики и устроил на борту дебош

Попутчики скрутили неадекватного мужчину и удерживали до посадки в Новосибирске.
Пассажир рейса Магадан - Новосибирск своим неадекватным поведением устроил переполох в салоне самолёта
и был избит. СМИ пишут, что, вероятнее всего, мужчина был пьян, но по словам очевидцев, он прямо в салоне употребил какое-то вещество из коробочки. Видимо, то было лекарство от боязни воздушных перелётов. Но его, однако, оно не спасло. Мужчину начало "штормить", он забился в конвульсиях и принялся нападать на пассажиров.
В итоге неадекватного пассажира скрутили попутчики и уже в Новосибирске передали в заботливые руки полицейских.
В ролике можно услышать, как бортпроводница просит полицейских забрать ту самую волшебную коробочку, что превращает человека в животное
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Какое наказание грозит дебоширу и что было в его коробочке, к сожалению, не сообщается. Но парень прилетел. И прилетел надолго. По сведениям RT, пока на задержанного завели два административных дела - за хулиганство и отказ от медосвидетельствования. Но полицейские не намерены останавливаться на этом. Проверка продолжается.
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Я ещё понимаю, когда люди боятся летать и нажираются и дрыхнут всю дорогу. Приемлемо с грехом пополам. Но нажраться озверина и буянить в салоне - бычий кайф. Он даже не помнит что вытворял.
Не стоит обижать животных, говно на видео, ни то, ни другое.