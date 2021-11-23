Топ-10 фильмов для семейного просмотра

Увлекательные, добрые и сентиментальные фильмы без супергероев и масштабных спецэффектов для хорошего вечера в кругу семьи.
Фильм основан на реальной истории, случившейся в аэропорту "Внуково", о которой Советский Союз узнал благодаря заметке Юрия Роста в газете "Комсомольская правда", опубликованной в 1976 году.
Хозяин овчарки Пальмы получил работу за границей, и когда у трапа самолёта выясняется, что собаку без справки в полёт не возьмут, хозяин, честно предприняв попытку получить справку, выбирает работу, а собаку оставляет. Верная Пальма стала ждать хозяина, встречая на взлётной полосе каждый "Ил-18", принося этим много хлопот администрации аэропорта и много радости сыну пилота Коли.
Главные роли в "Пальме" сыграли Владимир Ильин, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Павел Майков и дебютанты Леонид Басов и 7-летняя овчарка Лиля.
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На тот же сюжет снят советский фильм 1988 года "На привязи у взлётной полосы".
Маленькая Мэри растёт "умницей Уиллом Хантингом", в свои семь лет она решает уравнения, которые не каждому профессору математики под силу. Её бабушка хочет, чтобы Мэри пошла в школу для одарённых детей, а её дядя считает, что проблемы Навье-Стокса подождут, и девочка должна пойти в обычную школу, чтобы у неё было обычное детство обычного ребёнка. Чья в итоге возьмёт?
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Фильм Марка Уэбба, режиссёра дилогии "Новый Человек-паук" и романтической комедии "500 дней лета".
Французы ещё не разучились делать хорошие фильмы для детей и подростков, и наша подборка тому доказательство, мы ещё не раз упомянем французский кинематограф. "Приключения Реми" - это современная экранизация повести XIX века "Без семьи" писателя Гектора Мало. Этот роман - классика французской детской литературы. По сюжету маленького Реми выкупает из бедной приёмной семьи бродячий музыкант Виталис. Вместе с Виталисом (Даниель Отой), дрессированной обезьянкой Душкой и псом Капи Реми путешествует, взрослеет, познаёт жизнь и ищет своих родных.
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Фильм Владимира Бортко "Без семьи" (1984) тоже поставлен по роману Мало.
Застенчивый работник журнала Life Уолтер Митти (Бен Стиллер) отправляется в опасное и увлекательное путешествие в поисках знаменитого фотографа (Шон Пенн), чья фотография должна украсить обложку последнего печатного номера журнала. Митти будет удирать от извергающегося вулкана Эйяфьядлайёкюдль, подерётся с акулой, угостит афганцев яблочным пирогом, покорит Гималаи, влюбится и найдёт ту самую фотографию в самом неожиданном месте.
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Фильм снят по рассказу американского писателя и карикатуриста Джеймса Тёрбера. Рассказ впервые был экранизирован в 1947 году.
Фильм про то, как Уолт Дисней уговаривал писательницу Памелу Трэверс продать ему права на экранизацию "Мэри Попринс", и про детство Трэверс, в котором тоже был своя Поппинс с ковровой сумкой и свой мистер Бэнкс, которого надо было спасти. Советуем перед этим фильмом посмотреть диснеевскую классику "Мэри Поппинс" с Джули Эндрюс, Диком Ван Дайком и прекрасной музыкой братьев Шерман.
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Уолта Диснея играет Том Хэнкс, а Памелу Трэверс - Эмма Томпсон.
Смешная и трогательная история про каскадёра, большего всего боящегося высоты, и его дочку. Эта мексиканская комедия Эухенио Дербеса (он же сыграл и главную роль) делает в середине резкий поворот и превращается в настоящую драму. В 2017 году вышел французский ремейк этого фильма с Омаром Си в главной роли под названием "2+1" (дословный перевод оригинального названия "Всё начинается завтра").
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Любопытно, что по сценарию у каскадёра был сын, а не дочь. И Дербес искал мальчиков, а не девочек. Но родителям одной девочки сарафанное радио передало, что киношники ищут девочку, а не мальчика. Лорето Перальта пришла на кастинг, покорила Эухенио Дербеса, так что ради неё он переписал сценарий.
У Уэса Андерсона, как всегда, на экране целая россыпь голливудских звёзд первой величины, милый и забавный сюжет и идеально красивая картинка. "Королевство полной луны" - это сказка про первую любовь двух странных подростков.
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Фильм открывал Каннский кинофестиваль в 2012 году.
История пса, большого любителя скорости, и его хозяина-автогонщика. Если вам нравятся такие фильмы, как "Марли и я", "Собачья жизнь" или французская трилогия "Белль и Себастьян", то наверняка придётся по душе и "Энцо". Это, конечно, не "Белый Бим" (1977) Станислава Ростоцкого, но всё равно хороший фильм.
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Пса Энцо озвучивает Кевин Костнер.
У французского путешественника и режиссёра Николя Ванье что ни фильм, то шедевр. Уже упомянутый "Белль и Себастьян", "Волк", "Как прогулять школу с пользой", "Расправь крылья". Смотрите любой его фильм всей семьёй, не прогадаете. "Расправь крылья" - фильм о дружбе отца-орнитолога и приехавшего к нему на каникулы максимально далёкого от орнитологии сына. Картина основана на реальном эксперименте французского орнитолога Кристиана Муллека, возглавившего стаю исчезающих птиц на дельтаплане собственной конструкции.
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"Рассказать историю Кристиана Муллека было бы идеально в документальном фильме, но его судьба вызвала у меня желание написать роман и создать фильм, которые затрагивают тематику, близкую и мне. Прежде всего, это тема эстафеты поколений, обмена ценностями, в данном случае – между отцом и сыном", — говорил режиссёр Ванье о своём фильме "Расправь крылья".
История дружбы мальчика и пеликана. "Мой друг Персиваль" - экранизация романа австралийского писателя Колина Тиле "Штормик и мистер Персиваль (1969).
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Книга про пеликана Персиваля впервые была экранизирована в Австралии в 1976 году, картина называется "Мальчик и океан". Если вам понравился "Мой друг Персиваль", посмотрите ещё франко-греческий фильм "Пеликан" (2011) с Эмиром Кустурицей.
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