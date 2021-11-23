Топ-10 фильмов для семейного просмотра

Фильм основан на реальной истории, случившейся в аэропорту "Внуково", о которой Советский Союз узнал благодаря заметке Юрия Роста в газете "Комсомольская правда", опубликованной в 1976 году.

Хозяин овчарки Пальмы получил работу за границей, и когда у трапа самолёта выясняется, что собаку без справки в полёт не возьмут, хозяин, честно предприняв попытку получить справку, выбирает работу, а собаку оставляет. Верная Пальма стала ждать хозяина, встречая на взлётной полосе каждый "Ил-18", принося этим много хлопот администрации аэропорта и много радости сыну пилота Коли.

Главные роли в "Пальме" сыграли Владимир Ильин, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Павел Майков и дебютанты Леонид Басов и 7-летняя овчарка Лиля.