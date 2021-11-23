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Топ-10 фильмов для семейного просмотра

Топ-10 фильмов для семейного просмотра (11 фото + 10 видео)

Автор:
23 ноября 2021 19:28
Сообщество : Кино
Метки: Том Хэнкс   дети   животные   кино   пальма   семейный   семья   фильмы   
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Увлекательные, добрые и сентиментальные фильмы без супергероев и масштабных спецэффектов для хорошего вечера в кругу семьи.

Фильм основан на реальной истории, случившейся в аэропорту "Внуково", о которой Советский Союз узнал благодаря заметке Юрия Роста в газете "Комсомольская правда", опубликованной в 1976 году.


Хозяин овчарки Пальмы получил работу за границей, и когда у трапа самолёта выясняется, что собаку без справки в полёт не возьмут, хозяин, честно предприняв попытку получить справку, выбирает работу, а собаку оставляет. Верная Пальма стала ждать хозяина, встречая на взлётной полосе каждый "Ил-18", принося этим много хлопот администрации аэропорта и много радости сыну пилота Коли.

Главные роли в "Пальме" сыграли Владимир Ильин, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Павел Майков и дебютанты Леонид Басов и 7-летняя овчарка Лиля.

На тот же сюжет снят советский фильм 1988 года "На привязи у взлётной полосы".

Маленькая Мэри растёт "умницей Уиллом Хантингом", в свои семь лет она решает уравнения, которые не каждому профессору математики под силу. Её бабушка хочет, чтобы Мэри пошла в школу для одарённых детей, а её дядя считает, что проблемы Навье-Стокса подождут, и девочка должна пойти в обычную школу, чтобы у неё было обычное детство обычного ребёнка. Чья в итоге возьмёт?

Фильм Марка Уэбба, режиссёра дилогии "Новый Человек-паук" и романтической комедии "500 дней лета".

Французы ещё не разучились делать хорошие фильмы для детей и подростков, и наша подборка тому доказательство, мы ещё не раз упомянем французский кинематограф. "Приключения Реми" - это современная экранизация повести XIX века "Без семьи" писателя Гектора Мало. Этот роман - классика французской детской литературы. По сюжету маленького Реми выкупает из бедной приёмной семьи бродячий музыкант Виталис. Вместе с Виталисом (Даниель Отой), дрессированной обезьянкой Душкой и псом Капи Реми путешествует, взрослеет, познаёт жизнь и ищет своих родных.

Фильм Владимира Бортко "Без семьи" (1984) тоже поставлен по роману Мало.

Застенчивый работник журнала Life Уолтер Митти (Бен Стиллер) отправляется в опасное и увлекательное путешествие в поисках знаменитого фотографа (Шон Пенн), чья фотография должна украсить обложку последнего печатного номера журнала. Митти будет удирать от извергающегося вулкана Эйяфьядлайёкюдль, подерётся с акулой, угостит афганцев яблочным пирогом, покорит Гималаи, влюбится и найдёт ту самую фотографию в самом неожиданном месте.

Фильм снят по рассказу американского писателя и карикатуриста Джеймса Тёрбера. Рассказ впервые был экранизирован в 1947 году.

Фильм про то, как Уолт Дисней уговаривал писательницу Памелу Трэверс продать ему права на экранизацию "Мэри Попринс", и про детство Трэверс, в котором тоже был своя Поппинс с ковровой сумкой и свой мистер Бэнкс, которого надо было спасти. Советуем перед этим фильмом посмотреть диснеевскую классику "Мэри Поппинс" с Джули Эндрюс, Диком Ван Дайком и прекрасной музыкой братьев Шерман.

Уолта Диснея играет Том Хэнкс, а Памелу Трэверс - Эмма Томпсон.

Смешная и трогательная история про каскадёра, большего всего боящегося высоты, и его дочку. Эта мексиканская комедия Эухенио Дербеса (он же сыграл и главную роль) делает в середине резкий поворот и превращается в настоящую драму. В 2017 году вышел французский ремейк этого фильма с Омаром Си в главной роли под названием "2+1" (дословный перевод оригинального названия "Всё начинается завтра").

Любопытно, что по сценарию у каскадёра был сын, а не дочь. И Дербес искал мальчиков, а не девочек. Но родителям одной девочки сарафанное радио передало, что киношники ищут девочку, а не мальчика. Лорето Перальта пришла на кастинг, покорила Эухенио Дербеса, так что ради неё он переписал сценарий.

У Уэса Андерсона, как всегда, на экране целая россыпь голливудских звёзд первой величины, милый и забавный сюжет и идеально красивая картинка. "Королевство полной луны" - это сказка про первую любовь двух странных подростков.

Фильм открывал Каннский кинофестиваль в 2012 году.

История пса, большого любителя скорости, и его хозяина-автогонщика. Если вам нравятся такие фильмы, как "Марли и я", "Собачья жизнь" или французская трилогия "Белль и Себастьян", то наверняка придётся по душе и "Энцо". Это, конечно, не "Белый Бим" (1977) Станислава Ростоцкого, но всё равно хороший фильм.

Пса Энцо озвучивает Кевин Костнер.

У французского путешественника и режиссёра Николя Ванье что ни фильм, то шедевр. Уже упомянутый "Белль и Себастьян", "Волк", "Как прогулять школу с пользой", "Расправь крылья". Смотрите любой его фильм всей семьёй, не прогадаете. "Расправь крылья" - фильм о дружбе отца-орнитолога и приехавшего к нему на каникулы максимально далёкого от орнитологии сына. Картина основана на реальном эксперименте французского орнитолога Кристиана Муллека, возглавившего стаю исчезающих птиц на дельтаплане собственной конструкции.

"Рассказать историю Кристиана Муллека было бы идеально в документальном фильме, но его судьба вызвала у меня желание написать роман и создать фильм, которые затрагивают тематику, близкую и мне. Прежде всего, это тема эстафеты поколений, обмена ценностями, в данном случае – между отцом и сыном", — говорил режиссёр Ванье о своём фильме "Расправь крылья".

История дружбы мальчика и пеликана. "Мой друг Персиваль" - экранизация романа австралийского писателя Колина Тиле "Штормик и мистер Персиваль (1969).

Книга про пеликана Персиваля впервые была экранизирована в Австралии в 1976 году, картина называется "Мальчик и океан". Если вам понравился "Мой друг Персиваль", посмотрите ещё франко-греческий фильм "Пеликан" (2011) с Эмиром Кустурицей.

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Метки: Том Хэнкс   дети   животные   кино   пальма   семейный   семья   фильмы   
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7  комментариев
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−6
Oleg 2 часа назад
Хорошие фильмы без всякой там стрельбы и прочей жести
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1k
anatolis 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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499
Вепс 40 минут назад
"Идеальный мир" Иствуда с Костнером где?
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17k
Александр Сучков Час назад
А где фильмы "Того" и "Белый плен"???
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5k
goshan_hmc Час назад
Этот фильм на первом месте должен быть!
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
так фильм "Пеликан" Кустурицы и должен быть тут минимум в тройке лидеров

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