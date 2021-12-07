Как Стэнли Кубрик признался, что высадку на Луну снял он

Прежде всего, расскажем, почему американцам не верят. Во-первых, после стольких лет неудач и отставания в космической гонке американцы впервые смогли достичь хоть какой-то победы. А СССР запускать своих космонавтов не стал.

Но мало кто знает, что еще одним аргументом сторонников Лунного заговора считается то, что при подготовке к полету на спутник в 1967 году погибли три астронавта – они сгорели заживо в наземных испытаниях всего за месяц до планировавшегося старта миссии. Сторонники теории уверены, что они намеревались рассказать миру правду о готовящемся обмане, но правительство их остановило.