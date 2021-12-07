Как Стэнли Кубрик признался, что высадку на Луну снял он

Конспирологическая теория, согласно которой американцы никогда не были на Луне, появилась практически сразу после первого полета астронавтов к спутникам. И сторонники этой теории уверены: высадку снял Стэнли Кубрик. Какие у них доказательства?
Какие аргументы
Прежде всего, расскажем, почему американцам не верят. Во-первых, после стольких лет неудач и отставания в космической гонке американцы впервые смогли достичь хоть какой-то победы. А СССР запускать своих космонавтов не стал.
Но мало кто знает, что еще одним аргументом сторонников Лунного заговора считается то, что при подготовке к полету на спутник в 1967 году погибли три астронавта – они сгорели заживо в наземных испытаниях всего за месяц до планировавшегося старта миссии. Сторонники теории уверены, что они намеревались рассказать миру правду о готовящемся обмане, но правительство их остановило.
Итак, основные аргументы в пользу лунной аферы:
1.американский флаг на видео будто бы покачивается на ветру, чего не может быть в безвоздушном пространстве Луны;
2. на фотографиях, сделанных астронавтами, не видно звезд;
3. тени падают неправильно, как будто Солнце — не единственный источник света;
4. астронавты должны были умереть от запредельного уровня радиации;
5. непонятно, кто снимал Нила Армстронга, который первым выходил из лунного модуля.
Правда, на все эти вопросы уже давно есть ответы, в том числе от ученых-астрономов, а также целые доклады со всевозможными ссылками. Самый точный комментарий на этот счет дал, пожалуй, астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
«Вы хотя бы задумывались, чего стоит подделать высадку на Луну? Все чертежи для ракеты и ее запуска, сотни тысяч человеко-часов хорошо задокументированной инженерной работы — все это нужно сфабриковать. Как мне кажется, гораздо легче просто слетать на Луну»
Есть еще один аргумент. Сторонники этой теории утверждают, что СССР якобы вступил в сговор с американскими властями из-за угрозы публикации неких «космических секретов».
Кубрик и его признание
Но прямых доказательств все так же нет. Поэтому фанаты нашли новые доказательства того, что высадка была срежессирована Стэнли Кубриком.
Так, например, документалист Джей Уайднер, который, по собственным словам, еще и эксперт в области магии и алхимии, в 2011 году выпустил фильм «Одиссея Кубрика».
В фильме высказывается точка зрения, согласно которой Кубрик из-за соглашения с правительством не мог рассказать о съемках высадки лунной миссии, и поэтому рассказал об этом иначе.
Орнамент на ковре
Мальчик Дэнни Торранс играет в машинки на ковре, орнамент которого выполнен в виде шестиугольников. Они напоминают стартовую площадку 39А, с которой отправился в космос «Аполлон-11», а черная полоса намекает на подъездную полосу.
Свитер Дэнни
Уайндер уверен, что это – самый жирный намек Кубрика. Да-да, на Дэнни свитер с изображением «Аполлона 11», на котором астронавты отправились на Луну.
Индейцы
В одной из сцен Джек бросает в стену мяч. На ней нарисованы индейцы, которые очень уж напоминают по внешнему виду ракеты.
Орел
Орлов мы видим часто: и в кабинете управляющего отелем, и на футболке Джека. Почему? Потому что орел – официальная эмблема лунной миссии «Аполлон-11».
Ульман-Кеннеди
Уайндер указывает на внешнюю схожесть управляющего отелем Ульмана и президента США Джона Кеннеди, который начал программу полета на Луну.
237
Тот самый загадочный номер отеля, в котором обитала страшная женщина, на самом деле тоже связан с лунной программой. Конспирологи утверждают, что это намек на расстояние от Земли до Луны: ровно 237 тысяч миль.
А дверь и комната символизируют то, что Кубрику было нельзя говорить о тайне. И как только дверь открывается, герои, с которыми себя якобы ассоциировать режиссер, попадают в страшную опасность.
Печатная машинка
Интересный факт (реальный): фраза «All work and no play makes Jack a dull boy» не появлялась в оригинальном романе Стивена Кинга. А вот слово All выглядит очень похожим на сокращение от Apollo 11 (А11).
Gemini
На протяжении фильма нам несколько раз показывают убитых близняшек. А ведь так назывались космическая программа NASA, по результатам которой стало возможно организовать лунную миссию – Gemini – Близнецы.
Числа
В начале фильма шеф-повар Дик Холлоран показывает семье кухню. И там мы видим на коробках цифру 39. Номер стартовой площадки (снова, да).
Затем нам показывают банки с напитком Tang – его настоящие астронавты лунной миссии оставили на Луне.
При этом дочь Стэнли Кубрика все опровергла. Она написала в своем Твиттере, что все это – «гротескная ложь». По ее словам, ее отец часто подвергался угрозам и гонениям из-за фильмов, поэтому точно не стал бы сотрудничать с американским правительством.
А как вы считаете: высадка на Луну – мистификация или реально свершившийся факт?
Источник:
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Понравилось27
Кинг получается был сценаристом полета на луну?
Я понимаю, что опровергнуть теорию заговора невозможно, т.к. ее сторонники любые аргументы будут считать частью заговора.
Тут только дипансеризация поможет.
Но точно они туда вернутся первыми. И тогда этот холивар можно будет забыть навсегда.