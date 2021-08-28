Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит

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Ожидать от голливудских фильмов реализма, конечно, наивно. Однако некоторые кинематографические клише, которые встречаются во множестве фильмов, раздражают особенно сильно. Пользователи социальной сети Reddit рассказали о том, что из происходящего в фильмах бесит их больше всего, поскольку никогда не случается в реальной жизни.
"Когда парень с девушкой ссорятся, и он целует ее, чтобы она замолчала. В жизни за такое можно и схлопотать"
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"Когда мама четыре часа готовит завтрак, а сын хватает кусок колбасы и говорит, что торопится на работу. Во-первых, никто в мире так сильно не любит свою работу, чтобы пренебречь вкусным маминым завтраком, а во-вторых, мама за такое убьет - и правиль
"Только в кино молодые специалисты и студенты живут в огромных квартирах в самых престижных районах""
"Если в доме раздаются странные звуки, герой идет проверить, что случилось, даже не включив свет. Моя жена в таких случаях отправляет меня, запирает за мной дверь спальни и держит наготове телефон, чтобы позвонить 911"
"Если герою нравится девушка, которая не отвечает ему взаимностью, он преследует ее до тех пор, пока она не влюбится в него. В реальной жизни она скорее позвонит в полицию, чтобы пожаловаться на преследование"
"Когда герой в баре просит пиво, бармен молча наполняет ему кружку. В жизни бармен для началахотя бы спросил бы, какой из 20 сортов пива он предпочитает"
"Только в кино двеушки обретают популярность, стоит им лишь распустить собранные в хвост волосы и снять очки"
"Герои очень быстро находят нужное место на аудио- или видеокассете, прокручивая ее вперед или назад. В жизни это вечно отнимает кучу времени"
"При выстреле никто, даже самые подготовленные персонажи не глохнут на несколько секунд - даже если стреляли в небольшом помещении"
"Если кто-то звонит герою и предлагает включить телевизор, он включается ровно на нужной программе, в самом начале нужного выпуска новостей"
"Если герою нужно сесть в самолет после того, как регистрация закрылась, и всех пассажиров уже пропустили в самолет, у него это всегда получается"
"Все персонажи фильма, даже уборщики, очень быстро печатают на компьютере и не делают ошибок"
"Герои отлично слышат друг друга, даже если разговаривают в очень шумном баре или на линии обстрела"
"Если герой начинает кашлять - это всегда признак смерт ельной болезни. На самом деле, болезней, заявляющих о себе кашлем, не так уж много, а неожиданный кашель - как правило, признак того, что пыль попала в горло"
"В жизни серьезные ученые редко бывают молодыми и сексапильными. Чтобы стать экспертом в научной области, нужно время"
"Героям всегда звонят по делу. Почему-то к ним не приходит ни одного звонка от спамеров и жуликов"
"Вообще-то, если ты попытаешься отпрыгнуть от взрыва, который происходит практически у тебя под ногами, это не сработает"
"Герои слишком легко переживают раны - типа, "ну, это всего лишь царапина". Эту особенность хорошо высмеяли в "Последнем герое боевика" - да, если ты разобьешь стекло кулаком, тебе придется потратить некоторое время, чтобы хотя бы остановить кровь"
"Если полицейский, задерживая преступника, разнесет полгорода, вряд ли кто-то скажет ему спасибо"
"Когда случается катастрофа, в которой гибнет целый город, выживает не только герой, во что еще можно поверить, но и вся его семья, даже если его родственники были в этот момент в разных концах города"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Помню, помню времена когда почти так и было, иногда только кто-нибудь номером ошибался, а так только по делу или друзья поболтать.
Вам никто не мешает стать кул хацкером
Ни разу ни спамеры, ни жулики мне не звонили? Я герой боевика?
Иногда бывает и наоборот -она убийца , он сообщник... В испанском сериале Визави например, от трупа всей семьей избавляются....
Ну вот, даже уборщики печатают без ошибок на компьютере, чего не скажешь про автора этого поста...
Вытаскивание пули из раны считается полным исцелением (как и залепливание пластырем сквозного ранения), жизнь героя сразу вне опасности - герой на следующий день скачет как горный козел.
В США совсем не умеют сваривать металлоконструкции, к чему бы героя ни приковали наручниками, он легко ломает трубы, перила и все прочее.
Когда герой избавляется от наручников стреляя в соединение между браслетами, у него не ломаются кости и сухожилия.
Когда героя сильно отфигачат и даже ногами по лицу, уже на следующий день у него никаких следов не остается и зубы все на месте
Когда после череды приключений и забегов по канализациям и подвалам длиною в несколько дней на потного, воняющего бомжатиной и немытого героя возбуждается красотка.