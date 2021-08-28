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Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит

Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит (31 фото)

Автор:
28 августа 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   клише   познавательно   раздражает   сценаристы неправы   так не бывает   фильмы   
3831
31
Ожидать от голливудских фильмов реализма, конечно, наивно. Однако некоторые кинематографические клише, которые встречаются во множестве фильмов, раздражают особенно сильно. Пользователи социальной сети Reddit рассказали о том, что из происходящего в фильмах бесит их больше всего, поскольку никогда не случается в реальной жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   кино   клише   познавательно   раздражает   сценаристы неправы   так не бывает   фильмы   
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53  комментария
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15k
homerchik 4 часа назад
Чел получает дичайших люлей в течении всего боя, но на последнем издыхании его посещает флешбэк, где учитель говорит что-то из серии "Чтобы убить дракона, ты должен сам стать драконом", и все, этого достаточно для полного восстановления сил и победы над противником в течение пары минут.
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5k
hairov 6 минут назад
Смотрел кино... почему ведущий специалист по ядерной физике обязательно молодая блондинка с четвертым размером груди...?)))
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83k
grigori80 10 минут назад
ещё они никогда не получают зарплату
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3k
portroy 23 минуты назад
Да, прям бесит про самоисцеляющихся героев. Сам с переломом маленькой косточки в руке ходишь месяц со спицами и гипсом, а чувак в кино падает с третьего этажа получая пять пуль в полете, потом его подруга прикладывает к нему подорожник и вот он уже здоров и потрахивает ее)))
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17k
Alush 24 минуты назад
Все красотки,если план крупный, ходят с полуоткрытыми ртами. Раздражает это клише сильно. Стал интересоваться, зачем их заставляют это делать. Оказывается, для чувствительности и сексуальности. Но по мне, есть что-то в этом олигофреничное.
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3k
portroy Полчаса назад
"Героям всегда звонят по делу. Почему-то к ним не приходит ни одного звонка от спамеров и жуликов"

Помню, помню времена когда почти так и было, иногда только кто-нибудь номером ошибался, а так только по делу или друзья поболтать.
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726
D. K Полчаса назад
https://pranx.com/hacker/https://pranx.com/hacker/
Вам никто не мешает стать кул хацкером
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30k
russger 48 минут назад
"Героям всегда звонят по делу. Почему-то к ним не приходит ни одного звонка от спамеров и жуликов"

Ни разу ни спамеры, ни жулики мне не звонили? Я герой боевика?
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2k
zloikrot 59 минут назад
только один раз видел в кино, что когда человек после пьянки приходит домой, то первое, что он делает войдя в квартиру - мчится отлить. (ирония судьбы или с легким паром). та же фигня по утрам- проснулся, пошел варить кофе или заваривать чай. а отлить?
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32k
Aleksandr Час назад
Сервер Пентагона можно за 10 секунд взломать с даже калькулятора, фотоаппарата или с микроволновки. Достаточно набрать на клаве "взломать Пентагон" и нажать "ввод"
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29k
ACU900 2 часа назад
Когда при ограблении/ аварии/ ссоры, или даже защищаясь герой случайно убивает оппонента, он просит свою подругу помочь избавиться от трупа. Та немного повозмущавшись, все таки помогает ему в этом и становится сообщницей.
Иногда бывает и наоборот -она убийца , он сообщник... В испанском сериале Визави например, от трупа всей семьей избавляются....
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3k
Alex75r 2 часа назад
Ещё они в туалет не ходят. А какое бы интересное было бы кино если в начале фильма герой попал бы в пробку и простоял бы в ней до окончания фильма.
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3k
Mimik 2 часа назад
Получая по башне дубинкой, битой, ломиком, дальше дерется, а не мирно лежит в отключке (и это ещё нормальный вариант)
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29k
ACU900 2 часа назад
"Все персонажи фильма, даже уборщики, очень быстро печатают на компьютере и не делают ошибок"
Ну вот, даже уборщики печатают без ошибок на компьютере, чего не скажешь про автора этого поста...
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2k
Егор Попов 2 часа назад
Добавлю немного:
Вытаскивание пули из раны считается полным исцелением (как и залепливание пластырем сквозного ранения), жизнь героя сразу вне опасности - герой на следующий день скачет как горный козел.

В США совсем не умеют сваривать металлоконструкции, к чему бы героя ни приковали наручниками, он легко ломает трубы, перила и все прочее.

Когда герой избавляется от наручников стреляя в соединение между браслетами, у него не ломаются кости и сухожилия.

Когда героя сильно отфигачат и даже ногами по лицу, уже на следующий день у него никаких следов не остается и зубы все на месте

Когда после череды приключений и забегов по канализациям и подвалам длиною в несколько дней на потного, воняющего бомжатиной и немытого героя возбуждается красотка.
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1k
laptignu 3 часа назад
Монтаж
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12k
BARcyk 3 часа назад
111. Все нацисты дожившие до наших дней, в кино всегда носят форму даже сидя в инвалидной коляске. Наверно чтобы никто не догадался...
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11k
Типа граф 3 часа назад
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11k
Типа граф 3 часа назад
Тема конечно замусолена до дыр , но прикольная .
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6k
Doomer 3 часа назад
Блин! Фильм, если он не документальный, - это художественное произведение. Авторам уже и помечтать нельзя.
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317
Мурчелло 3 часа назад
Про киллеров вообще отдельная тема.Видимо престижная профессия.
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