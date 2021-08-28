Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит

Ожидать от голливудских фильмов реализма, конечно, наивно. Однако некоторые кинематографические клише, которые встречаются во множестве фильмов, раздражают особенно сильно. Пользователи социальной сети Reddit рассказали о том, что из происходящего в фильмах бесит их больше всего, поскольку никогда не случается в реальной жизни.

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"Когда парень с девушкой ссорятся, и он целует ее, чтобы она замолчала. В жизни за такое можно и схлопотать" 0 Источник:

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"Когда мама четыре часа готовит завтрак, а сын хватает кусок колбасы и говорит, что торопится на работу. Во-первых, никто в мире так сильно не любит свою работу, чтобы пренебречь вкусным маминым завтраком, а во-вторых, мама за такое убьет - и правиль 0 Источник:

"Только в кино молодые специалисты и студенты живут в огромных квартирах в самых престижных районах"" 0 Источник:

"Пятеро плохих парней атакуют героя не вместе, а по очереди" 0 Источник:

"Если в доме раздаются странные звуки, герой идет проверить, что случилось, даже не включив свет. Моя жена в таких случаях отправляет меня, запирает за мной дверь спальни и держит наготове телефон, чтобы позвонить 911" 0 Источник:

"Если герою нравится девушка, которая не отвечает ему взаимностью, он преследует ее до тех пор, пока она не влюбится в него. В реальной жизни она скорее позвонит в полицию, чтобы пожаловаться на преследование" 0 Источник:

"Герои всегда вставляют флэшку правильной стороной с первого раза" 0 Источник:

"Когда герой в баре просит пиво, бармен молча наполняет ему кружку. В жизни бармен для началахотя бы спросил бы, какой из 20 сортов пива он предпочитает" 0 Источник:

"Только в кино двеушки обретают популярность, стоит им лишь распустить собранные в хвост волосы и снять очки" 0 Источник:

"Герои очень быстро находят нужное место на аудио- или видеокассете, прокручивая ее вперед или назад. В жизни это вечно отнимает кучу времени" 0 Источник:

"После секса в кино никто никогда не ходит в душ" 0 Источник:

"Девушки в кино всегда просыпаются с идеальной прической и макияжем" 0 Источник:

"Только в кино старшеклассникам может быть очевидно глубоко за 20" 0 Источник:

"При выстреле никто, даже самые подготовленные персонажи не глохнут на несколько секунд - даже если стреляли в небольшом помещении" 0 Источник:

"Если кто-то звонит герою и предлагает включить телевизор, он включается ровно на нужной программе, в самом начале нужного выпуска новостей" 0 Источник:

"Во время погони на авто по городжу герои никогда не втыкаются в пробку" 0 Источник:

"Даже на первом свидании пара каждый раз испытывает одновременный оргазм" 0 Источник:

"Выпив чашку черного кофе, герой полностью трезвеет за считанные минуты" 0 Источник:

"Если герою нужно сесть в самолет после того, как регистрация закрылась, и всех пассажиров уже пропустили в самолет, у него это всегда получается" 0 Источник:

"Все персонажи фильма, даже уборщики, очень быстро печатают на компьютере и не делают ошибок" 0 Источник:

"Даже если пятеро автоматчиков расстреливают героя в упор, они неизменно мажут" 0 Источник:

"Герои отлично слышат друг друга, даже если разговаривают в очень шумном баре или на линии обстрела" 0 Источник:

"Если герой начинает кашлять - это всегда признак смерт ельной болезни. На самом деле, болезней, заявляющих о себе кашлем, не так уж много, а неожиданный кашель - как правило, признак того, что пыль попала в горло" 0 Источник:

"В жизни серьезные ученые редко бывают молодыми и сексапильными. Чтобы стать экспертом в научной области, нужно время" 0 Источник:

"Героям всегда звонят по делу. Почему-то к ним не приходит ни одного звонка от спамеров и жуликов" 0 Источник:

"Вообще-то, если ты попытаешься отпрыгнуть от взрыва, который происходит практически у тебя под ногами, это не сработает" 0 Источник:

"Герои слишком легко переживают раны - типа, "ну, это всего лишь царапина". Эту особенность хорошо высмеяли в "Последнем герое боевика" - да, если ты разобьешь стекло кулаком, тебе придется потратить некоторое время, чтобы хотя бы остановить кровь" 0 Источник:

"Если полицейский, задерживая преступника, разнесет полгорода, вряд ли кто-то скажет ему спасибо" 0 Источник:

"Когда случается катастрофа, в которой гибнет целый город, выживает не только герой, во что еще можно поверить, но и вся его семья, даже если его родственники были в этот момент в разных концах города" 0 Источник: