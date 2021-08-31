Сцены из культовых фильмов, которые появились совершенно случайно

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Не всегда при съемках фильмов все идет так, как написано в сценарии. Бывает, что по ходу работы в картине появляются новые сцены или реплики - как, например, в этих случаях.
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом"
Классическая линия "Чего ты ждешь?" в фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» была предложена ребенком, выигравшим конкурс на создание момента в фильме.
«Я понятия не имею, где он, но я хочу, чтобы она стояла на улице, оборачивалась и просто кричала: «Чего ты ждешь, а?» - сказал мне режиссер. А я ему: «Ты издеваешься? Я правда должна это делать?»- рассказала Дженнифер Лав Хьюитт позже в интервью. Однако она признала, что это сработало и стало культовым моментом в кино.
«Я понятия не имею, где он, но я хочу, чтобы она стояла на улице, оборачивалась и просто кричала: «Чего ты ждешь, а?» - сказал мне режиссер. А я ему: «Ты издеваешься? Я правда должна это делать?»- рассказала Дженнифер Лав Хьюитт позже в интервью. Однако она признала, что это сработало и стало культовым моментом в кино.
"Черная пантера"
Уинстон Дьюк сымпровизировал лай М'Баку в адрес Росса. «Эта сцена с рычанием была полностью сымпровизирована. Я просто смотрю на вещи со своей точки зрения и привношу ее. Это были просто реплики, и я подумал, как мне передать запугивание? Как мне запугать его посильнее? И он заговорил, и я просто начал действовать », - сказал Уинстон Дьюк .
"Миссис Даутфайр"
Сцена в «Миссис Даутфайр», где Дэниел сует лицо в торт, чтобы его не узнали, была запланирована, но команда не осознавала, что жар от освещения растопит глазурь, заставив ее упасть в чай миссис Селлнер.
"Тимон и Пумба"
Натан Лейн, озвучивший Тимона в «Короле льве», импровизировал: «И что мне делать? Нарядиться в юбку и плясать с ними?" Затем создатели, которым импровизация очень понрвилась, добавили сцену, где Тимон делает именно это.
"Казино "Ройяль"
Сцена, в которой Джеймс Бонд выходит из воды в «Казино Рояль», была снята из-за песчаной отмели.
«На самом деле это было случайно, - рассказал интервью Дэниел Крейг. - Там, где мы снимали, у Багамских островов, была такая песчаная полка, в метр глубиной. Я должен был просто плыть, но в итоге я плыву и встаю.".
«На самом деле это было случайно, - рассказал интервью Дэниел Крейг. - Там, где мы снимали, у Багамских островов, была такая песчаная полка, в метр глубиной. Я должен был просто плыть, но в итоге я плыву и встаю.".
"Человек дождя"
Дастин Хоффман действительно испустил газы во время съемки сцены в телефонной будке, и реакция Тома Круза была полной импровизацией. Позднее Дастин Хоффман сказал, что, в итоге, эта сцена стала его любимой из всех картин, в которых он снимался.
"Комната"
Сценка «Привет, песик» в «Комнате» была импровизацией Томми Вайзо, который случайно заметил собаку в этой сцене. После этого он спросил владельца цветочного магазина, настоящая ли собака.
"Дети мужчин"
Сцена в фильме «Дети мужчин», когда брызги крови летят на камеру, была полной случайностью, - это произошло, когда съемочная группа предприняла последнюю отчаянную попытку снять шестиминутную непрерывную сцену. Режиссер Альфонсо Куарон закричал «стоп», когда кровь залила камеру, но помощник режиссера не услышал его, потому что в то же время произошел взрыв. Они продолжили съемку, которую оператор назвал «чудом».
"Дневники принцессы"
Падение Миа на трибуне в «Дневниках принцессы» было совершенно случайным - Энн Хэтэуэй упала, так как только что прошел дождь, а трибуны были скользкими. Режиссер Гарри Маршалл нашел момент "очаровательным" и сохранил его в фильме.
"10 причин моей ненависти"
Кэт не должна была плакать во время выступления в «10 причинах моей ненависти», но Джулия Стайлз начала плакать в кадре, и им это так понравилось, что они не стали снимать больше дублей. Стайлз сказал в интервью, что слезы не были преднамеренными, и что она никогда не ожидала, что начнет плакать в этой сцене. «Не знаю, почему я это сделала, наверное, я была просто потрясена всем опытом создания моего первого большого фильма», - сказала Стайлз.
"Индиана Джонс и последний крестовый поход"
Фраза «она говорит во сне» в «Индиане Джонсе и последнем крестовом походе» была сымпровизирована Шоном Коннери. В интервью актер Джулиан Гловер рассказал: «Им пришлось прекратить съемки. Все просто упали на пол от смеха, и Стивен сказал:« Ну, вот и все, снято».
"Тор: Рагнарек"
Строка «Он мой приятель с работы» в фильме «Тор: Рагнарек» была предложена ребенком - участником программы "Исполнение желаний", который посетил съемочную площадку.
"Джокер"
Сцена , когда Артур танцует в ванной, была сымпровизирована: он просто должен был спрятать пистолет и умыться. Тодд Филлипс играл музыку композитора Хильдура Гуднадоттира во время съемки (как он часто делал на съемочной площадке), а Хоакин Феникс сымпровизировал танец.
"Опасный бизнес"
Танцевальная сцена в «Опасном бизнесе» в значительной степени сымпровизирована Томом Крузом.
По словам актера, песню выбрал режиссер Пол Брикман, но большую часть сцены придумал он. «Я взял подсвечник и сказал: « Как насчет того, чтобы сделать это перед публикой? » А потом я просто начал импровизировать, используя его как гитару, прыгая по столу. Я натер половину пола воском, а другую половину оставил грязной, чтобы я мог скользить в носках. Изначально в сценарии была только одна строчка: «Джоэл танцует в нижнем белье по дому»
По словам актера, песню выбрал режиссер Пол Брикман, но большую часть сцены придумал он. «Я взял подсвечник и сказал: « Как насчет того, чтобы сделать это перед публикой? » А потом я просто начал импровизировать, используя его как гитару, прыгая по столу. Я натер половину пола воском, а другую половину оставил грязной, чтобы я мог скользить в носках. Изначально в сценарии была только одна строчка: «Джоэл танцует в нижнем белье по дому»
"Гражданин Кейн"
Орсон Уэллс включил в фильм "Гражданин Кейн" момент, когда какаду случайно появляется на экране, только чтобы разбудить публику.
"Джанго Освобожденный"
Леонардо Ди Каприо случайно порезал руку во время съемок сцены в «Джанго освобожденном» и решил не реагировать, а просто продолжил сцену с окровавленной рукой. Дубль попал в фильм.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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