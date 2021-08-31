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Сцены из культовых фильмов, которые появились совершенно случайно

Сцены из культовых фильмов, которые появились совершенно случайно (10 фото + 5 видео + 3 гиф)

Автор:
31 августа 2021 09:23
Сообщество : Кино
Метки: дополнения   импровизации   интересно   кино   культовые фильмы   неожиданно   познавательно   фильмы   
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Не всегда при съемках фильмов все идет так, как написано в сценарии. Бывает, что по ходу работы в картине появляются новые сцены или реплики - как, например, в этих случаях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дополнения   импровизации   интересно   кино   культовые фильмы   неожиданно   познавательно   фильмы   
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