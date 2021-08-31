Сцены из культовых фильмов, которые появились совершенно случайно

Кэт не должна была плакать во время выступления в «10 причинах моей ненависти», но Джулия Стайлз начала плакать в кадре, и им это так понравилось, что они не стали снимать больше дублей. Стайлз сказал в интервью, что слезы не были преднамеренными, и что она никогда не ожидала, что начнет плакать в этой сцене. «Не знаю, почему я это сделала, наверное, я была просто потрясена всем опытом создания моего первого большого фильма», - сказала Стайлз.

2021-08-31T09:23:21+03:00