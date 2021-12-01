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11 крутых фильмов про ограбления

11 крутых фильмов про ограбления (12 фото + 11 видео)

Автор:
01 декабря 2021 20:23
Сообщество : Кино
Метки: Том Хэнк   ален делон   джейсон стэйтем   кино   кубрик   содерберг   фильмы   
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В фильмах из этой подборки лучшие актёры мирового кино грабят банки, казино, магазины и даже ипподром.

Детективная комедия от режиссёра "Короля льва" Роба Минкоффа и сценаристов первых двух "Мальчишников в Вегасе" Джона Лукаса и Скотта Мура.

Советская экранизация британского детектива Джеймса Хедли Чейза "Весь мир в кармане" про американцев, решивших ограбить инкассаторский фургон.

Ремейк британской чёрной комедии "Замочить старушку" (в оригинале "Игры джентльменов" называются как и оригинал The Ladykillers) от братьев Коэнов ("Большой Лебовски", "Фарго"). В главных ролях Том Хэнкс, Дж. К. Симмонс и Марлон Уайанс.

Очень чёрная криминальная комедия про противостояние банды грабителей банков, возглавляемой Доберманом (Венсан Кассель), и отряда полицейских во главе с жестоким комиссаром Кристини. Фильм Яна Кунена ("99 франков").

Фильм Жан-Пьера Мельвиля про ограбление ювелирного магазина с безупречным актёрским составом - Ален Делон, Бурвиль, Ив Монтан.

Известный медвежатник Хенрик Квинто выходит из тюрьмы и узнаёт, что его друг убит владельцем банка. Отомстить Квинто планирует, обчистив банк убийцы. Культовая польская криминальная комедия с не менее культовым саундтреком. В 1984 году вышло продолжение "Ва-банк 2, или Ответный удар".

Ремейк одноимённой британской комедии 1969 года с Майклом Кейном. В новой версии Кейна заменил Марк Уолберг.

Фильм Спайка Ли ("Чёрный клановец") про идеальное ограбление банка с его любимым Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Фильм основан на реальных событиях. Ограбление на Бейкер-стрит, о котором рассказывается в картине, было совершено 11 сентября 1971 года.

Название фильма (в оригинале The Killing) было бы правильнее перевести "Большой куш". В картине Стэнли Кубрика, снятой по роману Лайонела Уайта (по его роману также поставлен советский мини-сериал "Рафферти" с Олегом Борисовым), главные герои грабят кассу ипподрома.

Без трилогии Стивена Содерберга про друзей Оушена не обходится ни один топ фильмов про ограбления. Первый фильм трилогии - ремейк одноимённой картины 1960 года с "Крысиной стаей" (Синатра, Мартин, Дэвис-младший) в главных ролях. В 2018 году Содерберг поставил женский ответ "Друзьям Оушена" - "8 подруг Оушена".

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Метки: Том Хэнк   ален делон   джейсон стэйтем   кино   кубрик   содерберг   фильмы   
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14k
Nikita Час назад
Как украсть миллион
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36k
Example 6.2.6 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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36k
Example 6.2.6 6 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
a_komolow 54 минуты назад
Ва-Банк классный фильм!

И музыка прикольная!
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9k
Cornho 54 минуты назад
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11k
поручик Ржевский 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Nikita Час назад
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10k
Шурум-бурум Час назад
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19
Тарас Розеткин Час назад
карты,деньги,2 ствола.спиз..ли.козырные тузы,блеать,даже плохой санта
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18k
Егор Час назад
"Не пойман - не вор" 1958 года с Луи де Фюнесом лучше, чем 2006г.; а с Аленом Делоном лучший фильм про ограбление - "Прощай, друг".
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