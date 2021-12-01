11 крутых фильмов про ограбления

Без трилогии Стивена Содерберга про друзей Оушена не обходится ни один топ фильмов про ограбления. Первый фильм трилогии - ремейк одноимённой картины 1960 года с "Крысиной стаей" (Синатра, Мартин, Дэвис-младший) в главных ролях. В 2018 году Содерберг поставил женский ответ "Друзьям Оушена" - "8 подруг Оушена".