11 крутых фильмов про ограбления

В фильмах из этой подборки лучшие актёры мирового кино грабят банки, казино, магазины и даже ипподром.
Липучка (2011)
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Детективная комедия от режиссёра "Короля льва" Роба Минкоффа и сценаристов первых двух "Мальчишников в Вегасе" Джона Лукаса и Скотта Мура.
Мираж (мини–сериал 1983)
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Советская экранизация британского детектива Джеймса Хедли Чейза "Весь мир в кармане" про американцев, решивших ограбить инкассаторский фургон.
Игры джентльменов (2004)
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Ремейк британской чёрной комедии "Замочить старушку" (в оригинале "Игры джентльменов" называются как и оригинал The Ladykillers) от братьев Коэнов ("Большой Лебовски", "Фарго"). В главных ролях Том Хэнкс, Дж. К. Симмонс и Марлон Уайанс.
Доберман (1997)
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Очень чёрная криминальная комедия про противостояние банды грабителей банков, возглавляемой Доберманом (Венсан Кассель), и отряда полицейских во главе с жестоким комиссаром Кристини. Фильм Яна Кунена ("99 франков").
Красный круг (1970)
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Фильм Жан-Пьера Мельвиля про ограбление ювелирного магазина с безупречным актёрским составом - Ален Делон, Бурвиль, Ив Монтан.
Ва-банк (1981)
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Известный медвежатник Хенрик Квинто выходит из тюрьмы и узнаёт, что его друг убит владельцем банка. Отомстить Квинто планирует, обчистив банк убийцы. Культовая польская криминальная комедия с не менее культовым саундтреком. В 1984 году вышло продолжение "Ва-банк 2, или Ответный удар".
Ограбление по-итальянски (2003)
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Ремейк одноимённой британской комедии 1969 года с Майклом Кейном. В новой версии Кейна заменил Марк Уолберг.
Не пойман — не вор (2006)
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Фильм Спайка Ли ("Чёрный клановец") про идеальное ограбление банка с его любимым Дензелом Вашингтоном в главной роли.
Ограбление на Бейкер-Стрит (2008)
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Фильм основан на реальных событиях. Ограбление на Бейкер-стрит, о котором рассказывается в картине, было совершено 11 сентября 1971 года.
Убийство (1956)
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Название фильма (в оригинале The Killing) было бы правильнее перевести "Большой куш". В картине Стэнли Кубрика, снятой по роману Лайонела Уайта (по его роману также поставлен советский мини-сериал "Рафферти" с Олегом Борисовым), главные герои грабят кассу ипподрома.
Одиннадцать друзей Оушена (2001)
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Без трилогии Стивена Содерберга про друзей Оушена не обходится ни один топ фильмов про ограбления. Первый фильм трилогии - ремейк одноимённой картины 1960 года с "Крысиной стаей" (Синатра, Мартин, Дэвис-младший) в главных ролях. В 2018 году Содерберг поставил женский ответ "Друзьям Оушена" - "8 подруг Оушена".
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И музыка прикольная!