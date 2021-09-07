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Места съемок культовых фильмов, ставшие туристическими достопримечательностями

Места съемок культовых фильмов, ставшие туристическими достопримечательностями (6 фото)

Автор:
07 сентября 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: блокбастеры   достопримечательности   интересно   кино   съемки   съемочные площадки   туристы   фильмы   
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Съемочная площадка фильма - это особый магический мир, который, когда съемки заканчиваются, должен исчезнуть без следа. Но, к счастью, так бывает не всегда. Часто локации, где снимались культовые картины, становятся местами паломничества для фанатов и просто туристов, давая им возможность погружаться в сказку вновь и вновь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блокбастеры   достопримечательности   интересно   кино   съемки   съемочные площадки   туристы   фильмы   
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