Места съемок культовых фильмов, ставшие туристическими достопримечательностями

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Съемочная площадка фильма - это особый магический мир, который, когда съемки заканчиваются, должен исчезнуть без следа. Но, к счастью, так бывает не всегда. Часто локации, где снимались культовые картины, становятся местами паломничества для фанатов и просто туристов, давая им возможность погружаться в сказку вновь и вновь.
Матамата, Новая Зеландия - "Властелин колец"
Кинотрилогия «Властелин колец» (2001–2003) помогла миллионам людей заново открыть Новую Зеландию на карте мира. Для многих людей эпопея Питера Джексона стала первой возможностью своими глазами взглянуть на потрясающую островную страну.
Режиссер Джексон и его команда доставили публику в Средиземье Толкина. А когда они ушли, кое-что осталось. Одним из оставшихся объектов был Хоббитон в районе Матамата-Пьяко, Вайкато. Земля хоббитов на самом деле является частью обычной фермы, ставшей местом паломничества туристов. Посетители могут осмотреть уютные норы хоббита, кропотливо созданные для постановки, и любоваться необыкновенной зеленой травой, которая была кропотливо подготовлена за год до начала съемок. Производители фильма хотели, чтобы в городе хоббитов росла необыкновенно свежая и зеленая трава - и фермеры вместе с ответственными за декорации трудились над ее выращиванием целый сезон.
Режиссер Джексон и его команда доставили публику в Средиземье Толкина. А когда они ушли, кое-что осталось. Одним из оставшихся объектов был Хоббитон в районе Матамата-Пьяко, Вайкато. Земля хоббитов на самом деле является частью обычной фермы, ставшей местом паломничества туристов. Посетители могут осмотреть уютные норы хоббита, кропотливо созданные для постановки, и любоваться необыкновенной зеленой травой, которая была кропотливо подготовлена за год до начала съемок. Производители фильма хотели, чтобы в городе хоббитов росла необыкновенно свежая и зеленая трава - и фермеры вместе с ответственными за декорации трудились над ее выращиванием целый сезон.
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Свитхейвен, Мальта - "Попай"
Фильм-мюзикл «Попай» (1980) режиссера Роберта Альтмана с Робином Уильямсом в главной роли, несмотря на звездный актерско-режиссерский состав, стал для его создателей провалом. Он без особого успеха прошел в прокате и был быстро и прочно забыт даже большими поклонниками Уильямса. Однако
городок Свитхейвен, деревня, где Попай встречает свою возлюбленную Олив Ойл (Шелли Дюваль) и сталкивается с заклятым врагом Блуто (Пол Л. Смит), ждала совсем другая судьба. Живописная средиземноморская обстановка, созданная для приключений и музыки Гарри Нильссона, и чудесная бухта со специально подтопленными для создания настоящей морской атмосферы лодками, привлекают сюда тысячи посетителей. Сегодня Свитхейвен, или Деревня Попай, работает как туристическая достопримечательность.
городок Свитхейвен, деревня, где Попай встречает свою возлюбленную Олив Ойл (Шелли Дюваль) и сталкивается с заклятым врагом Блуто (Пол Л. Смит), ждала совсем другая судьба. Живописная средиземноморская обстановка, созданная для приключений и музыки Гарри Нильссона, и чудесная бухта со специально подтопленными для создания настоящей морской атмосферы лодками, привлекают сюда тысячи посетителей. Сегодня Свитхейвен, или Деревня Попай, работает как туристическая достопримечательность.
Дикси Сквер, Чикаго - "Братья Блюз"
Дэн Эйкройд и Джон Белуши вошли в историю рок-н-ролла вместе с режиссером Джоном Лэндисом, воплотив культовых персонажей Джейка и Элвуда Блюзов в знаменитых «Братьях Блюз». Главной съемочной площадкой фильма о приключениях гламурных братьев стал торговый центр Дикси Сквер в пригороде Чикаго. Здесь братья Блюз устроили оргию разрушения автомобилей, в которой погибли 103 машины: в то время это был мировой рекорд для кино. Что касается торгового центра, который закрылся в 1978 году, он стал предметом судебного разбирательства: его владельцы предъявили студии Universal Pictures иск на сумму 87 000 долларов. Владельцы молла говорили, что киношники обещали вернуть им торговый центр в том виде, в каком его заняли, а вернули одни развалины. Тем не менее, на долгие годы эти развалины стали культовым местом паломничества туристов вообще и анатов братьев Блюз, в частности. Увы, торгового центра больше не существует. В 2012 году он был снесен из-за ветхости.
Алмерия, Испания - "Хороший, плохой, злой"
«Хороши, плохой, злой» (1966) - заключительная и самая знаменитая часть трилогии Серджио Леоне о "челвеке в одеяле". Фильм с Клинтом Иствудом, Ли Ван Клифом и Эли Уоллахом в главных ролях привел зрителей в самое суровое сердце американского Запада. Но на самом деле спагетти-вестерны Леоне на самом деле были сняты в окрестностях города Алмерия, Испания. Хорошее, Плохое и Уродливое воспользовались его пыльными местами. По признаниям участников, съемки были довольно экстремальными. Эли Уоллах (Туко) не раз попадал в опасность. Однажды его понесла запаниковавшая лошадь, в то время как он сидел на ней со связанными за спиной руками. Он случайно выпил кислоту, хранившуюся экипажем в бутылке из-под газировки. А еще он был близок к тому, чтобы быть обезглавленным поездом! Так что съемка культового фильма была почти такой же смертельной, как и его сюжет. К счастью, туристы, массово приезжающие в культовое место, могут безопасно бродить по окрестностям.
Отель "Сиди эль Дрисс", Тунис - "Звездные войны"
Давным-давно, в далекой-далекой галактике… ну, вообще-то, это был Тунис. Знаменитая космическая опера Джорджа Лукаса в представлении не нуждается. А главной и самой популярной съемочной площадкой для нее стала пустыня в Тунисе. В городе Матмата находится отель "Сиди эль Дрисс". Поклонникам он лучше известен как Усадьба Ларсов из Эпизода IV "Новая надежда". Именно здесь зрители впервые встретили Люка Скайуокера и его семью, которые были заняты покупкой дроидов и гоночных лендспидеров на Татуине. Здесь снимались практически все сцены на Татуине, в том числе десятилетия спустя, в I ("Призрачная угроза") и II ("Атака клонов") эпизодах саги.Непреходящая популярность саги обеспечиает этим "космическим "местам постоянный поток туристов с Земли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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