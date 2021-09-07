Места съемок культовых фильмов, ставшие туристическими достопримечательностями

«Хороши, плохой, злой» (1966) - заключительная и самая знаменитая часть трилогии Серджио Леоне о "челвеке в одеяле". Фильм с Клинтом Иствудом, Ли Ван Клифом и Эли Уоллахом в главных ролях привел зрителей в самое суровое сердце американского Запада. Но на самом деле спагетти-вестерны Леоне на самом деле были сняты в окрестностях города Алмерия, Испания. Хорошее, Плохое и Уродливое воспользовались его пыльными местами. По признаниям участников, съемки были довольно экстремальными. Эли Уоллах (Туко) не раз попадал в опасность. Однажды его понесла запаниковавшая лошадь, в то время как он сидел на ней со связанными за спиной руками. Он случайно выпил кислоту, хранившуюся экипажем в бутылке из-под газировки. А еще он был близок к тому, чтобы быть обезглавленным поездом! Так что съемка культового фильма была почти такой же смертельной, как и его сюжет. К счастью, туристы, массово приезжающие в культовое место, могут безопасно бродить по окрестностям.