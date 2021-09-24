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Кто стал прототипами персонажей Диснея?

Кто стал прототипами персонажей Диснея? (26 фото)

Автор:
24 сентября 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: герои   интересно   кино   мультфильмы   познавательно   прототипы   сюжет   фильмы   
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Стать прототипом героя фильма приятно и даже где-то почетно. Но, оказывается, свои прототипы есть не только у героев кинолент, но и у персонажей мультфильмов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: герои   интересно   кино   мультфильмы   познавательно   прототипы   сюжет   фильмы   
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