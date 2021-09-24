Кто стал прототипами персонажей Диснея?

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Стать прототипом героя фильма приятно и даже где-то почетно. Но, оказывается, свои прототипы есть не только у героев кинолент, но и у персонажей мультфильмов.
Джинни, "Аладдин" - Робин Уильямс
Роль джина Джинни в анимационном фильме 1992 года «Аладдин» была создана специально для Робина Уильямса: на студии очень хотели, чтобы именно он озвучивал персонажа. Многие его реплики были импровизацией: для некоторых сцен Уильямсу предложили только темы или идеи по диалогам, а тексты он изобретал на ходу. Так что в Джинни много индивидуальности и юмора Робина Уильямса. Позже продюсеры просто отбирали те части, которые им больше всего нравились, чтобы сформировать характер Джинни.
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Урсула, "Русалочка" - Дивайн
Одна из главных злодеек Диснея - Урсула из "Русалочки" (1989). Ее внешний вид был вдохновлен американским актером и трансвеститом Харрисом Гленном Милстедом, также известным как Дивайн.
У Урсулы тип телосложения актера, характерный макияж, украшения и ирокез, которые были культовой частью его женского персонажа.
У Урсулы тип телосложения актера, характерный макияж, украшения и ирокез, которые были культовой частью его женского персонажа.
Валл-И - Чарли Чаплин
Анимационный фильм "Валл-И" создан Pixar Animation Studios и выпущенный Walt Disney Pictures в 2008 году. Главный герой - робот Валл-И - не разговаривал, поэтому создатели фильма не могли полагаться на диалоги для передачи эмоций и истории персонажа. Поэтому съемочная группа фильма и команда аниматоров каждый день в течение года смотрели фильмы Чарли Чаплина , чтобы научиться преподносить чувства героя с помощью выражения лица.
Эдна Мод, "Суперсемейка" - Эдит Хед
Эдна Мод очень похожа на актрису Линду Хант: они обе довольно низенькие, имеют схожие черты лица и одинаковую прическу. Тем не менее, характер персонажа предполагает, что, скорее всего, прототипом Эдны стала модный дизайнер Эдит Хед. Они очень схожи внешне, у них обеих одинаковые прически и фирменные круглые очки. Да и цитаты Хед: «Некоторым людям нужны пайетки, другим - нет» и «Ваши платья должны быть достаточно узкими, чтобы показывать, что вы женщина, и достаточно свободными, чтобы показывать, что вы леди», - звучат весьма характерно. И хотя режиссер «Суперсемейки» Брэд Берд не подтвердил этот факт, многие считают, что Эдит Хед точно является прототипом Эдны.
Стерятники, "Книга джунглей" - The Beatles
Анимационный фильм «Книга джунглей» был выпущен в 1967 году/ D тот год «Битлз» были настолько популярны, что производственная группа, работавшая над фильмом, создала четырех стервятников с их фирменными стрижками. Создатели фильма надеялись, что группа также озвучит персонажей и споет их песню «Для этого и нужны друзья». К сожалению, этот план так и не был реализован, поскольку Джон Леннон не хотел участвовать в мультфильме, предложив лучше нанять Элвиса Пресли. В конце концов стервятники были озвучены Дж. Патом О’Мэлли, Дигби Вулфом, Тимом Хадсоном и Чадом Стюартом с ливерпульским акцентом.
Кот-джазмен, "Коты-аристократы" - Луи Армстронг
"Коты-аристократы" - анимационный фильм, выпущенный в 1970 году. Одним из его персонажей был кот-трубач. Он был создан по образу Луи Армстронга, первоначально его даже звали "Сэтчмо". У кота была щель между передними зубами, как у Армстронга, и то, как он играл на своем инструменте, было смоделировано на основе видеозаписей музыканта. К сожалению, Армстронг не мог озвучить кота и его музыку по состоянию здоровья, и его заменили музыкантом Скэтманом Кротерсом. Вот почему мы теперь знаем лидера джаз-бэнда как "Скэта".
Безумный шляпник, "Алиса в Стране Чудес" - Эд Уинн
"Алиса в стране чудес "- анимационный фильм, выпущенный в 1951 году. Одним из его самых запоминающихся персонажей является Безумный Шляпник. В этом мультфильме его озвучил актер и комик Эд Уинн. Персонаж, которого мы видим в мультфильме, имеет не только голос актера, но и отражает его личность, жесты и внешне напоминает его.
Принцесса Аврора, "Спящая красавица" - Хелен Стэнли
"Спящая красавица" - анимационный фильм студи Диснея 1959 года, основанный на одноименной сказке Шарля Перро. Студия приложила немало сил, пытаясь найти актрису озвучивания, которая подошла бы для принцессы Авроры. В итоге, была выбрана певица Мэри Коста: она упорно работала над голосом и улучшением акцента - и все только для того, чтобы иметь 18 строк диалогов и наименьшее количество экранного времени среди всех говорящих главных героев в полнометражных фильмах Диснея.
Внешность Авроры частично была срисована с Одри Хепберн: именно ее стройная фигура и тонкая талия вдохновляли телосложение Авроры. Но черты лица, танцевальные движения, элегантность и изящество ей подарила ее натурщица Хелен Стэнли.
Внешность Авроры частично была срисована с Одри Хепберн: именно ее стройная фигура и тонкая талия вдохновляли телосложение Авроры. Но черты лица, танцевальные движения, элегантность и изящество ей подарила ее натурщица Хелен Стэнли.
Кристофер Робин, "Винни Пух" - Кристофер Робин Милн
История Винни-Пуха основана на книге Алана Александра Милна о желтом плюшевом мишке. Владелец медведя - Кристофер Робин, прототипом которого которого является сын писателя, Кристофер Робин Милн. Внешность мальчика в мультфильме срисовывали с детских фото Кристофера Робина.
Малифесента, "Спящая красавица" - Элеонор Одли
Анимационный фильм Диснея по сказке Шарля Перро «Спящая красавица» вышел в 1959 году. Главную злодйку, Малефисенту, озвучила американская актриса Элеонор Одли. Она также была источником вдохновения для отрисовки ее внешнего вида. Аниматоры Фрэнк Томас и Марк Дэвис наблюдали за чертами лица, мимикой и жестами Одли, чтобы создать персонажа. Элеонор Одли также озвучила злобную мачеху Золушки в мультфильме 1950 года «Золушка». В этот раз создатели фильма также смоделировали героиню на основе образа актрисы.
Шрам, "Король-лев" - Джереми Айронс
«Король Лев» был выпущен в 1994 году и завоевал сердца людей, став самым кассовым анимационным фильмом всех времен. Он удерживал эту позицию до 2003 года, когда вышел компьютерный анимационный фильм «В поисках Немо». «Король Лев» также стал самым кассовым фильмом студии Walt Disney Animation Studios и самым кассовым фильмом 1994 года.
Злодей в фильме, лев по имени Шрам, был основан на образе озвучивавшего персонажа Джереми Айронса. Изначально актер отказался от озвучки, так как ему не хотелось переходить от предыдущей драматической роли к комедийной. Но в конце концов он согласился. Тогда аниматор Андреас Дежа посмотрел предыдущий фильм Айронса «Поворот фортуны» (1990), чтобы понаблюдать за его игрой, и включил черты лица и особенности мимики и движений Айронса.
Злодей в фильме, лев по имени Шрам, был основан на образе озвучивавшего персонажа Джереми Айронса. Изначально актер отказался от озвучки, так как ему не хотелось переходить от предыдущей драматической роли к комедийной. Но в конце концов он согласился. Тогда аниматор Андреас Дежа посмотрел предыдущий фильм Айронса «Поворот фортуны» (1990), чтобы понаблюдать за его игрой, и включил черты лица и особенности мимики и движений Айронса.
Джессика Раббит, "Кто подставил кролика Роджера" - Рита Хэйуорт
Джессика Рэббит была персонажем анимационной комедии 1988 года «Кто подставил кролика Роджера». Режиссер анимации Ричард Уильямс объяснил: «Я пытался сделать ее похожей на Риту Хейворт; мы взяли ее волосы у Вероники Лейк, а взгляд - у Лорен Бэколл... Этот персонаж должен был быть идеальной мужской фантазией, нарисованной художником-мультипликатором».
Питер Пэн - Бобби Дрисколл
Главный герой мультипликационного фильма 1953 года Питер Пэн, который никогда не вырастет, был основан на образе актера Бобби Дрисколла. Он был главным натурщиком для крупных планов, и Уолт Дисней не раз жаловался, что аниматоры слишком полагались на его мимику, делая лицо Питера Пэна «слишком мужественным, слишком старым». Актеру на тот момент было 16 лет.
Алиса, "Алиса в стране чудес" - Кэтрин Бомонт
Главная героиня мультфильма «Алиса в стране чудес» (1951) была основана на образе реальной 10-летней девочке Кэтрин Бомонт, с которой ее рисовали. Сначала она появилась в фильме 1948 года «На острове с тобой», а затем стала моделью для Алисы. Она помогала аниматорам, разыгрывая сцены из мультфильма, чтобы анимация выглядела более реалистично. А культовая сцена, когда Алиса падает в кроличью нору, была вдохновлена прыжком Кэтрин со стула.
Круэлла де Вилль ("101 далматинец") - Таллула Банкхед
«Сто один далматинец» - анимационный фильм, основанный на одноименном романе Доди Смит 1956 года. Фильм впервые вышел в 1961 году. Злодейка фильма - Круэлла де Виль, ее озвучила Бетти Лу Герсон. Аниматор Марк Дэвис добавил скулы к внешнему виду персонажа, но в основном Круэлла рисовалась с актрисы Таллуле Бэнкхед. Она считалась «непригодной для публики» и заняла высокое место в знаменитой «Книге судьбы» Уилла Хейса, которая представляет собой своего рода черный список актеров. Это сделало ее идеальным источником вдохновения для подлой, грубой, громкой, жадной и эгоистичной женщины, которой была Круэлла де Виль.
Тиана, "Принцесса и лягушка" - Аника Нони Роуз
«Принцесса и лягушка» (2009) был первым анимационным фильмом Диснея, в котором изображена афроамериканская принцесса. При этом сама история основана на немецкой народной сказке «Принц-лягушка», собранной братьями Гримм. Главная героиня, Тиана, рисовалась с образа актрисы Аники Нони Роуз, актрисе, которая озвучила принцессу. Когда Роуз впервые увидела видео с нарисованной Тианой, она была потрясена. «Я понятия не имела, что Тиана будет выглядеть так же, как и я, и я была в шоке, - говорит актриса. - . У меня не было слов ".
Чернобог, !антазия" - Бела Лугоши
Анимационный фильм Диснея - «Фантазия», выпущенный в 1940 году, не снимказ популярности, хотя и получил положительные отзывы критиков. Один из персонажей - ночной дьявол, основанный на божестве из славянской мифологии. Его зовут Чернобог. Для рисования персонажа использовалась реальная модель: это была Бела Лугоши, актер, сыгравший графа Дракулу в фильме 1931 года. Хотя режиссеру Биллу Титле не понравилась игра Лугоши, нельзя отрицать, что крупные планы Чернобога демонстрируют несомненное сходство с актером.
Капитан Крюк, "Питер Пэн" - Ганс Конрид
Мультипликационный фильм 1953 года «Питер Пэн» основан на пьесе «Питер Пэн, или Мальчик, который не вырастет», написанной в 1904 году Джеймсом Барри. Главным злодеем фильма был пират по имени Капитан Крюк, и это еще один случай, когда актер озвучивания стал моделью для персонажа. Два года он работал с художниками и часто был в полном костюме, потому что аниматоры наблюдали не только за мимикой и языком тела, но и за движением ткани одежды.
Динь-Динь, "ПИтер Пен" - Маргарет Керри
В мультфильме «Питер Пэн» (1953) спутница главного героя, фея Динь-Динь, стала любимой и узнааемой не меньше самого Питера. В версии Диснея у Динь-Динь не было речи, но у нее была реальная модель, так как ее язык тела должен был помочь выстроить персонажа в целом. Киноаниматор Марк Дэвис искал танцовщицу для этой работы и нашел Маргарет Керри, которая шесть месяцев разыгрывала перед художниками различные сцены. Студия даже предоставила ей гигантские ножницы и замочную скважину для сцены, где Динь-Динь застряла в ящике.
Доктор Фасилье, "ПРинцесса и лягушка" - Майкл Джексон
Доктор Фасилье, злодей из мультфильма «Принцесса и лягушка» (2009), представляет собой смесь нескольких знаменитостей. Он получил некоторые из своих жестов от легендарного джазового певца Кэба Кэллоуэя, а свою внешность получил от барона Самеди, повелителя мертвых в религии вуду, которого часто изображают в виде скелета или чернокожего человека, на лице которого изображен череп. Он носит цилиндр, черный фрак, темные очки и ватные пробки в ноздрях. Так одевают трупы для погребения в гаитянском стиле. Но наибольшее влияние на создание этого персонажа оказал Майкл Джексон. Особенно это заметно, когда злодей исполняет свои песни. Танцевальные движения Джексона казались простыми и легкими, хотя на самом деле требовали много работы и таланта, но аниматорам Диснея удалось воплотить их на экране.
Ариэль, "Русалочка" - Алиса Милано
Главная героиня мультфильма «Русалочка» (1989), Ариэль, внешне напоминает актрису Алиссу Милано. Сама актриса узнала о том, что стала внешним прототипом персонажа, только тогда, когда продюсеры выпустили документальный фильм о закулисье создания фильма. Продюсеры использовали ее подростковые фотографии в качестве эталона и воссоздали структуру ее лица, хотя и выбрали другой цвет волос.
Белоснежка, "Белоснежка и семь гномов" - Мардж Чемпион
"Белоснежка и семь гномов" - первый полнометражный анимационный фильм студии Диснея, выпущенный в 1937 году, а Белоснежка - первая принцесса Диснея. Создатель фильма искал девушку, которая разыграла бы сцены, чтобы сделать анимацию более реалистичной, и эту роль отдали известной в то время танцовщице Мардж Чемпион, которой было всего 14 лет. От девушки требовалось немногое: героиня должна была сохранить элегантность танцовщицы и уверенность принцессы, воспитанной в королевской семье, - это было все, что хотели отразить создатели в первой принцессе Диснея.
Покахонтас - Ирен Бедард
Анимационный фильм «Покахонтас» (1995) основан на реальной истории реальной поухатанской женщины Покахонтас, случившейся в то время, когда английские поселенцы пришли в Северную Америку. Вдохновением для появления главной героини послужила актриса озвучивания Ирен Бедард, сыгравшая главные роли коренных американцев в нескольких фильмах. Еще одной игровой моделью для персонажа стала студентка филиппинского колледжа Дайна Тейлор. Однако она не была упомянута в титрах, и подумывала подать в суд на студию, но не довела дело до конца. Аниматор Глен Кин сказал в интервью, что Тейлор не оказала большого влияния на то, как выглядел персонаж, и он не считает, что ее вклад достоин признания на экране.
Аладдин - Том Круз
Анимационный фильм Диснея «Аладдин» был выпущен в 1992 году. Изначально предполагалось, что главный герой будет срисован с актера Майкла Дж. Фокса. Аладдину должно было быть тринадцать, но позже в постановке создатели захотели более зрелого персонажа, и Майкл Дж. Фокс оказался слишком «мальчишеским». После этого был выбран Том Круз - точнее, его конкретный персонаж из "Лучшего стрелка", как предположил тогдашний председатель Walt Disney Studios Джеффри Катценберг. На этот раз все получилось.
Мортимер, "Микки Маус" - Уолт Дисней
Мортимер Маус впервые появился в комиксах Диснея как соперник Микки, оба стремились к любви Минни. В 1936 году он снялся в короткометражном фильме «Соперник Микки». Легенда гласит, что именно Уолт Дисней был основой дизайна персонажа. Говорят, что один из аниматоров нарисовал карикатуру на Диснея, и она ему настолько понравилась, что из нее было решено сделать нового персонажа. Ключом к разгадке, заставляющим людей поверить в легенду, являются стройная и высокая фигура Мортимера, тонкие усы и тот факт, что Дисней изначально хотел, чтобы Микки Маус носило имя Мортимер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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