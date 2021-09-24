Кто стал прототипами персонажей Диснея?

Доктор Фасилье, злодей из мультфильма «Принцесса и лягушка» (2009), представляет собой смесь нескольких знаменитостей. Он получил некоторые из своих жестов от легендарного джазового певца Кэба Кэллоуэя, а свою внешность получил от барона Самеди, повелителя мертвых в религии вуду, которого часто изображают в виде скелета или чернокожего человека, на лице которого изображен череп. Он носит цилиндр, черный фрак, темные очки и ватные пробки в ноздрях. Так одевают трупы для погребения в гаитянском стиле. Но наибольшее влияние на создание этого персонажа оказал Майкл Джексон. Особенно это заметно, когда злодей исполняет свои песни. Танцевальные движения Джексона казались простыми и легкими, хотя на самом деле требовали много работы и таланта, но аниматорам Диснея удалось воплотить их на экране.