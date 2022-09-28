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15 примеров удачного перекрытия старых татуировок

15 примеров удачного перекрытия старых татуировок

Автор:
28 сентября 2022 08:47
Сообщество : Искусство
Метки: было стало   перекрытие   рисунок   тату   татуировка   тогда и сейчас   
864
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Есть множество талантливых тату-мастеров, способных исправить ошибку юности и подарить рисунку новую жизнь. Перед вами подборка работ татуировщиков, которые удачно перекрыли старые татуировки клиентов.

Многие вещи имеют шанс обрести вторую жизнь. В том числе татуировки, которые вроде как «навсегда». Но любой рисунок на теле со временем может надоесть или потерять актуальность. Это касается даже хороших работ, а уж плохих — тем более. Хорошо, что всегда найдутся мастера, которые помогут перекрыть тату.


Разные версии одной идеи

×
×

Немного космоса


Во что может превратиться одна линия


Цветочное перекрытие


Я твоя мышка, я тебя съем


Преображение лисы


Перекрытие имени

Да, такая судьба часто постигает тату с именами и датами. Есть что-то грустное и ироничное в том, что вещи, которые когда-то были так важны, что их хотелось запечатлеть на теле, рано или поздно хочется убрать с глаз долой.


В цвете


Бабочка


Прекрасные розы


Девушка как будто побывала в салоне красоты


Перекрытие татуировки портретом котёнка


Абстрактный портрет


Бабочка и розы


Кит и космос

Источник:

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Метки: было стало   перекрытие   рисунок   тату   татуировка   тогда и сейчас   
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5  комментариев
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128
Sata33 Час назад
Красиво
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58k
Александр 7 минут назад
Вспоминается эпизод из фильма "Дикари" ..:-))
Ссылка youtu.be
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40k
Aleksandr Полчаса назад
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31k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Когда мозгов не было, о потом.. а потом так и не выросло
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4k
Enigma Kuutar Час назад
А я бы фурин оставила б. Только цвета добавить.
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