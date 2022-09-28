15 примеров удачного перекрытия старых татуировок

Есть множество талантливых тату-мастеров, способных исправить ошибку юности и подарить рисунку новую жизнь. Перед вами подборка работ татуировщиков, которые удачно перекрыли старые татуировки клиентов.
Многие вещи имеют шанс обрести вторую жизнь. В том числе татуировки, которые вроде как «навсегда». Но любой рисунок на теле со временем может надоесть или потерять актуальность. Это касается даже хороших работ, а уж плохих — тем более. Хорошо, что всегда найдутся мастера, которые помогут перекрыть тату.
Разные версии одной идеи
Немного космоса
Во что может превратиться одна линия
Цветочное перекрытие
Я твоя мышка, я тебя съем
Преображение лисы
Перекрытие имени
Да, такая судьба часто постигает тату с именами и датами. Есть что-то грустное и ироничное в том, что вещи, которые когда-то были так важны, что их хотелось запечатлеть на теле, рано или поздно хочется убрать с глаз долой.
В цвете
Бабочка
Прекрасные розы
Девушка как будто побывала в салоне красоты
Перекрытие татуировки портретом котёнка
Абстрактный портрет
Бабочка и розы
Кит и космос
Источник:
АНТИФИШКИ
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