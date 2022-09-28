15 примеров удачного перекрытия старых татуировок

Многие вещи имеют шанс обрести вторую жизнь. В том числе татуировки, которые вроде как «навсегда». Но любой рисунок на теле со временем может надоесть или потерять актуальность. Это касается даже хороших работ, а уж плохих — тем более. Хорошо, что всегда найдутся мастера, которые помогут перекрыть тату.

Разные версии одной идеи