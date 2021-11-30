20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни

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Жизнь коротка, и у многих из нас есть мечты, которые мы еще не исполнили. Прыгнуть с парашютом, отправиться в определенную страну, приготовить то самое блюдо, которое давно собирался сделать.. Пользователи форума Reddit поделились вещами, которые должен попробовать в этой жизни каждый. А какие у вас варианты?
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"Не бояться. Даже заговорить с той понравившейся девушкой, например. Страх отказа или сам отказ может тебя размазать - захочется провалиться сквозь землю, но твоя социализация повысится, и ты узнаешь себя больше"
"Поработать в сфере обслуживания. Это помогает развить эмпатию, да и после этого относишься к сотрудникам сервиса с гораздо большим пониманием"
"Поиграть в Dungeons & Dragons. Или другую настольную игру с друзьями. Развивает мышление и воображение"
"Попробовать отказаться от любых стимуляторов и зависимостей (наркотики, алкоголь, никотин, азартные игры и т.д.) на период времени. Чистит ум"
"Танцы. Это очень раскрепощает тело и снимает все блоки. Почувствуйте себя свободнее, и хватит бросаться отмазками типа "Я не умею, это не для меня"
"Приготовить блюда, которые вы еще не пробовали или всегда мечтали приготовить. Это и интересно, и очень расслабляет"
А какие у вас варианты? Что каждый должен попробовать хотя бы один раз в жизни?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Впрочем и так очень доволен жизнью.
...а вот угнать в девятилетнем возрасте каток - вот впечатление на всю жизнь!