20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни

Жизнь коротка, и у многих из нас есть мечты, которые мы еще не исполнили. Прыгнуть с парашютом, отправиться в определенную страну, приготовить то самое блюдо, которое давно собирался сделать.. Пользователи форума Reddit поделились вещами, которые должен попробовать в этой жизни каждый. А какие у вас варианты?

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"Попробуйте сменить привычную стрижку или цвет волос" 0 Источник:

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"Не надо притворяться крутым, просто будьте собой" 0 Источник:

"Примите душ с пивом" 0 Источник:

"Пожить одному" 0 Источник:

"Поехать в путешествие в одиночку, даже просто на выходные. Словить чувство свободы" 0 Источник:

"Просто забыть обо всех и выспаться, наконец" 0 Источник:

"Не бояться. Даже заговорить с той понравившейся девушкой, например. Страх отказа или сам отказ может тебя размазать - захочется провалиться сквозь землю, но твоя социализация повысится, и ты узнаешь себя больше" 0 Источник:

"Поработать в сфере обслуживания. Это помогает развить эмпатию, да и после этого относишься к сотрудникам сервиса с гораздо большим пониманием" 0 Источник:

"Попробовать рисовать" 0 Источник:

"Провести один день без социальных сетей и интернета" 0 Источник:

"Путешествовать. Это действительно расширяет сознание" 0 Источник:

"Для женщин, уделять внимание себе. Сделать педикюр, наконец" 0 Источник:

"Прыгнуть с парашютом. Это того стоит" 0 Источник:

"Поиграть в Dungeons & Dragons. Или другую настольную игру с друзьями. Развивает мышление и воображение" 0 Источник:

"Побывать на концерте любимого исполнителя или просто с живой музыкой" 0 Источник:

"Покататься на лошади" 0 Источник:

"Сходить к психологу" 0 Источник:

"Попробовать отказаться от любых стимуляторов и зависимостей (наркотики, алкоголь, никотин, азартные игры и т.д.) на период времени. Чистит ум" 0 Источник:

"Попробовать приготовить печенье Oreo в кляре. Один раз, и никогда больше!" 0 Источник:

"Танцы. Это очень раскрепощает тело и снимает все блоки. Почувствуйте себя свободнее, и хватит бросаться отмазками типа "Я не умею, это не для меня" 0 Источник:

"Пострелять из оружия. Я думаю, это точно стоит того" 0 Источник:

"Приготовить блюда, которые вы еще не пробовали или всегда мечтали приготовить. Это и интересно, и очень расслабляет" 0 Источник: