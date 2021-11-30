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20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни

20+ вещей, которые стоит сделать хотя бы раз в жизни (23 фото)

Автор:
30 ноября 2021 21:13
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Стоит попробовать   интересное   люди   подборка   советы   форумы   фото   
409
23
Жизнь коротка, и у многих из нас есть мечты, которые мы еще не исполнили. Прыгнуть с парашютом, отправиться в определенную страну, приготовить то самое блюдо, которое давно собирался сделать.. Пользователи форума Reddit поделились вещами, которые должен попробовать в этой жизни каждый. А какие у вас варианты?
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А какие у вас варианты? Что каждый должен попробовать хотя бы один раз в жизни?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Стоит попробовать   интересное   люди   подборка   советы   форумы   фото   
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5  комментариев
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42k
Крайт 2 часа назад
Из этих двадцати двух "вещей" делал ровно десять.

Впрочем и так очень доволен жизнью.
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7k
Чё 51 минуту назад
Педикюр, Орео в кляре и психологи - не мой формат. Остальное - пройденный этап. И ничего здесь такого, что на уровне мечты - нет. Всё это доступно при желании.
...а вот угнать в девятилетнем возрасте каток - вот впечатление на всю жизнь!
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7k
Мистер Фикс Час назад
Групповуха. Было раз, и 20 лет назад, но воспоминания остались до сих пор
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Он точно не гараж красить собрался?
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809
Hallo FreeSpace 2 часа назад
О, ну прям улыбнуло , начну с пива в душе )))
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mercure

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