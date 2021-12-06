Альпинист случайно нашел ящик с драгоценными камнями

Не так давно в Оренбурге тоже случилась интересная находка: с крыши машины в Оренбургской области случайно свалился миллион рублей. Чуть позже их нашел 72-летний пенсионер и обратился в полицию.

"Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал" - рассказали сотрудники полиции.