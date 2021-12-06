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Альпинист случайно нашел ящик с драгоценными камнями

Альпинист случайно нашел ящик с драгоценными камнями (3 фото)

Автор:
06 декабря 2021 18:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: альпинизм   драгоценности   интересное   находки   новости   путешествия   события   
3031
3
В Альпах француз нашел клад еще в 2013 году и только сейчас получил половину их стоимости.

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Метки: альпинизм   драгоценности   интересное   находки   новости   путешествия   события   
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15  комментариев
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718
vijilante 3 часа назад
А пенсу дали пол-ляма ?
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37k
Лесли 🥰 Час назад
Если у тебя в огороде найдут клад, то он государственный, а если наркотики то они твои))))
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Ну в принципе правильно поступил. Оставил бы все себе и хрен бы потом где продал бы. А если и найдёшь покупателя, то даст он тебе копейки от стоимости. В итоге получишь максимум ту же сумму, при этом будешь трястись от страха и думать как отмыть это бабло. А так все по закону и никакого гемора.
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410
Дед Игнат Альберт Час назад
"Он отнес их в полицию..."

"Он бы ещё цыганам их отнёс. На ответственное хранение."
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