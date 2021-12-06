Альпинист случайно нашел ящик с драгоценными камнями

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В Альпах француз нашел клад еще в 2013 году и только сейчас получил половину их стоимости.
На горе Монблан мужчина нашел металлический ящик, который был заполнен сапфирами, изумрудами и рубинами. Выяснилось, что этот короб находился на борту авиакомпании Air India, потерпевшем крушение в 1966 году, выполняя рейс Мумбаи-Нью-Йорк.
Альпинист, нашедший потерянное, отнес находку в полицию, сотрудники который должны были найти владельцев драгоценностей. Но поиски ни к чему не привели и согласно закону, власти коммуны Шамони, разделили драгоценности пополам с альпинистом.
Через 8 лет после своей находки он получил 150 тысяч евро.
Через 8 лет после своей находки он получил 150 тысяч евро.
Не так давно в Оренбурге тоже случилась интересная находка: с крыши машины в Оренбургской области случайно свалился миллион рублей. Чуть позже их нашел 72-летний пенсионер и обратился в полицию.
"Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал" - рассказали сотрудники полиции.
"Оказалось, в одной из организаций инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и, забыв об этом, уехал" - рассказали сотрудники полиции.
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"Житель Курска, Александр Снегирев ремонтировал дом и нашел 260 золотых монет. Он отнес их в полицию, как положено по закону, откуда их должны были передать в Гохран. А Снегиреву полагалось 50% их стоимости. Но когда посылка приехала в Москву, в коробке вместо монет нашли гаечные ключи, а Минфин платить отказался".
"Он бы ещё цыганам их отнёс. На ответственное хранение."