FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7341 пост • 1235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Капибары оккупировали элитный поселок в Аргентине

Капибары оккупировали элитный поселок в Аргентине (4 фото)

Автор:
24 августа 2021 17:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   животные   забавное   интересное   мир   новости   события   
472
4
Экологи сказали, что животные просто вернулись в Нордельту - поселение для обеспеченных людей, к северу от Буэнос-Айреса.
Защитники природы изначально были против строительства этого населенного пункта. Один из них, Энрико Виале, сказал, что не животные вторглись в Нордельту, а она пришла в экосистему. Он выразил надежду, что произошедшее привлечет внимание к разрушению водно-болотных угодий страны.
"Богатые застройщики, поддерживаемые правительством, вынуждены уничтожать окружающую среду, чтобы продать клиентам мечту о жизни в дикой природе — потому что люди, которые покупают эти дома, хотят природы, но без комаров, змей и капибар".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: видео   животные   забавное   интересное   мир   новости   события   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин Мужчина повстречал на дороге трех тигрят Мужчина повстречал на дороге трех тигрят После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров После подводного извержения вулкана в Японии появился новый остров В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии На портале Pornhub незаконно выложили домашнее видео футболистки На портале Pornhub незаконно выложили домашнее видео футболистки
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58928



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Знаменитости, которые пережили своих детей
0
41
Знаменитости, которые пережили своих детей
15 работ самого известного фотошоп-тролля
2
14
15 работ самого известного фотошоп-тролля
Набирающие популярность в сообществах
Такой Мэрилин Монро вы еще не видели!
0
5
Такой Мэрилин Монро вы еще не видели!
Порошенко облили зеленкой
0
11
Порошенко облили зеленкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
3
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#животные#Россия#фотографии#позитив#подборка#мир#дети
#Юмор#факты#автомир#история#картинки#аварии#приколы#ynews#актеры#шоу бизнес
#интересно#прикол#интересное#СССР#кино#дтп#авто аварии#познавательно#страна#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться