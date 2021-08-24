Капибары оккупировали элитный поселок в Аргентине

Защитники природы изначально были против строительства этого населенного пункта. Один из них, Энрико Виале, сказал, что не животные вторглись в Нордельту, а она пришла в экосистему. Он выразил надежду, что произошедшее привлечет внимание к разрушению водно-болотных угодий страны.

"Богатые застройщики, поддерживаемые правительством, вынуждены уничтожать окружающую среду, чтобы продать клиентам мечту о жизни в дикой природе — потому что люди, которые покупают эти дома, хотят природы, но без комаров, змей и капибар".