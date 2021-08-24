Капибары оккупировали элитный поселок в Аргентине

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Экологи сказали, что животные просто вернулись в Нордельту - поселение для обеспеченных людей, к северу от Буэнос-Айреса.
В последнее время в поселке наблюдается нашествие капибар, которые, вроде бы, милые, но они кусают собак, уничтожают газоны и провоцируют ДТП.
"Они не только уничтожают сады, но и их экскременты становятся проблемой", - рассказал местный житель. При этом отстреливать и даже прогонять животных запрещено.
Экологи считают, что капибары не внезапно пришли в Нордельту, а вернулись, так как поселок построен на месте водно-болотных угодий, где обитали эти грызуны.
Экологи считают, что капибары не внезапно пришли в Нордельту, а вернулись, так как поселок построен на месте водно-болотных угодий, где обитали эти грызуны.
Nunca pensé que iba a estar vivo para ver a los carpinchos domando chetos y librando la madre de todas las batallas en Nordelta.— 𝔸𝕝𝕞𝕚𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖 ℙ𝕠𝕣𝕥𝕘𝕒𝕤. 𝔻 🇫🇷🥂 (@DaniloZurita8) August 18, 2021
Estoy así: pic.twitter.com/Gy6t7viQUS
Защитники природы изначально были против строительства этого населенного пункта. Один из них, Энрико Виале, сказал, что не животные вторглись в Нордельту, а она пришла в экосистему. Он выразил надежду, что произошедшее привлечет внимание к разрушению водно-болотных угодий страны.
"Богатые застройщики, поддерживаемые правительством, вынуждены уничтожать окружающую среду, чтобы продать клиентам мечту о жизни в дикой природе — потому что люди, которые покупают эти дома, хотят природы, но без комаров, змей и капибар".
"Богатые застройщики, поддерживаемые правительством, вынуждены уничтожать окружающую среду, чтобы продать клиентам мечту о жизни в дикой природе — потому что люди, которые покупают эти дома, хотят природы, но без комаров, змей и капибар".
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