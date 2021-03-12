В мире происходит бум рождения близнецов

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Профессор Оксфордского университета Кристиан Монден провел международное исследование, выявившее существенное увеличение рождаемости близняшек, с 9 случаев до 12 на одну тысячу новорожденных.
Масштабное исследование профессора показало, что с 1980-х в мире теперь из каждых 42 детей на планете один является близнецом и в год происходит примерно 1,6 млн случаев, когда на свет появляется больше одного ребенка за раз.
Исследователями были собраны случаи рождения близнецов в 2010-2015 годах из 165 стран, в которых проживает 99% населения планеты. Для сравнения они взяли статистику рождения близнецов за 1980-1985-е годы. Выяснилось, что рост близнецов на планете в основном в Азии (32%), Северной Америке (71%) и Европе (60%).
Исследователями были собраны случаи рождения близнецов в 2010-2015 годах из 165 стран, в которых проживает 99% населения планеты. Для сравнения они взяли статистику рождения близнецов за 1980-1985-е годы. Выяснилось, что рост близнецов на планете в основном в Азии (32%), Северной Америке (71%) и Европе (60%).
Такие результаты объясняются, в первую очередь, тем, что сейчас очень много новых методов родовспоможения, ЭКО и лечения бесплодия. Когда используется гормональная терапия, то у женщины может созревать несколько яйцеклеток сразу. А при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) в матку обычно переносят два эмбриона или несколько, на всякий случай.
Есть еще один вариант, почему так увеличилось рождение именно близнецов - это более поздний возраст, в котором женщины рожают. В связи со старением женского организма и связанной с этим гормональной перестройкой увеличиваются шансы на рождение двойняшек, а то и тройняшек.
В Африке и еще нескольких регионах большое количество близнецов обеспечивается генетикой, однако там выживаемость новорожденных ниже, чем в странах с более развитой медициной.
Есть еще один вариант, почему так увеличилось рождение именно близнецов - это более поздний возраст, в котором женщины рожают. В связи со старением женского организма и связанной с этим гормональной перестройкой увеличиваются шансы на рождение двойняшек, а то и тройняшек.
В Африке и еще нескольких регионах большое количество близнецов обеспечивается генетикой, однако там выживаемость новорожденных ниже, чем в странах с более развитой медициной.
Это исследование очень важно, потому что, к сожалению, среди близнецов смертность выше, чем среди детей-"одиночек", роды сразу двоих, а то и троих детей, проходят с бОльшими осложнениями и для матери, и для ребенка.
По данным Росстата 18 409 российских женщин в 2019 году родили двойняшек. Наибольшее их количество зафиксировано в Москве (1833 случаев). После столицы идет Санкт-Петербург (965 случаев) и Московская область (878).
По данным Росстата 18 409 российских женщин в 2019 году родили двойняшек. Наибольшее их количество зафиксировано в Москве (1833 случаев). После столицы идет Санкт-Петербург (965 случаев) и Московская область (878).
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Писать "британский ученый" уже не рискуют, чтоб народ с первой строчки ржать не начал...