В мире происходит бум рождения близнецов

Такие результаты объясняются, в первую очередь, тем, что сейчас очень много новых методов родовспоможения, ЭКО и лечения бесплодия. Когда используется гормональная терапия, то у женщины может созревать несколько яйцеклеток сразу. А при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) в матку обычно переносят два эмбриона или несколько, на всякий случай.



Есть еще один вариант, почему так увеличилось рождение именно близнецов - это более поздний возраст, в котором женщины рожают. В связи со старением женского организма и связанной с этим гормональной перестройкой увеличиваются шансы на рождение двойняшек, а то и тройняшек.

В Африке и еще нескольких регионах большое количество близнецов обеспечивается генетикой, однако там выживаемость новорожденных ниже, чем в странах с более развитой медициной.