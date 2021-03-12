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В мире происходит бум рождения близнецов

В мире происходит бум рождения близнецов (3 фото)

Автор:
12 марта 2021 17:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: близнецы   дети   интересное   исследования   материнство   новости   события   
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Профессор Оксфордского университета Кристиан Монден провел международное исследование, выявившее существенное увеличение рождаемости близняшек, с 9 случаев до 12 на одну тысячу новорожденных.

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Метки: близнецы   дети   интересное   исследования   материнство   новости   события   
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Профессор Оксфордского университета"
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Писать "британский ученый" уже не рискуют, чтоб народ с первой строчки ржать не начал...
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Leo Sun 2 часа назад
Это исследование очен-очен важно!
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