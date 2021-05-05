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Халима Сиссе, будущая мама, была очень рада, когда узнала, что ждет малыша. Но природа любит пошутить над нашими мечтами.
Жительница Мали отправилась к гинекологу на УЗИ и оно показало ей, что она ждет четырех девочек и трех мальчиков. 25-летняя Халима обрадовалась, ведь она хотела большую семью. Про такой уникальный случай узнали даже журналисты и чиновники. Когда в марте 2021 года стало понятно, что девушке понадобится особая помощь, то временный глава Мали Ба Ндау поручил отправить будущую маму в Марокко.
На протяжении всей беременности Сиссе медиков тревожило ее состояние, а еще они переживали, смогут ли выжить все семеро детей. К сожалению, при многолюдных родах трагедии - частый случай. Но детишки Халимы твердо решили удивить этот мир. Они не только родились здоровыми, но и выяснилось, что на УЗИ недосчитались еще двоих. Ни один снимок этого не показал, но оно и неудивительно - такая толпа в одной молодой женщине.
Помимо четырех девочек и троих мальчиков, которых все ждали на свет появились еще девочка и мальчик. Новоявленный многодетный отец уже докупает мебель и вещи, выписка совсем скоро.
Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби прокомментировал: "Мать и дети пока чувствуют себя хорошо. Они должны вернуться домой в Мали уже через несколько недель."
Фотографий детей и мамы пока нигде нет, но будем надеяться, что все малыши будут здоровы и расскажут через много лет как это: жить в такой огромной семье.
Помимо четырех девочек и троих мальчиков, которых все ждали на свет появились еще девочка и мальчик. Новоявленный многодетный отец уже докупает мебель и вещи, выписка совсем скоро.
Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби прокомментировал: "Мать и дети пока чувствуют себя хорошо. Они должны вернуться домой в Мали уже через несколько недель."
Фотографий детей и мамы пока нигде нет, но будем надеяться, что все малыши будут здоровы и расскажут через много лет как это: жить в такой огромной семье.
Последний случай девятерняшек был зафиксирован в 1999 году. Тогда их родила Зурина Мат Саад из Малайзии. Тогда на свет появились пять мальчиков и четыре девочки. К сожалению, ни один из младенцев не прожил дольше шести часов.
А рекорд был установлен мамой из Индии Марией Фернандес. В 42 года она родила аж сразу 11 здоровых младенцев и попала в Книгу Гинесса.
А рекорд был установлен мамой из Индии Марией Фернандес. В 42 года она родила аж сразу 11 здоровых младенцев и попала в Книгу Гинесса.
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