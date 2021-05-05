На протяжении всей беременности Сиссе медиков тревожило ее состояние, а еще они переживали, смогут ли выжить все семеро детей. К сожалению, при многолюдных родах трагедии - частый случай. Но детишки Халимы твердо решили удивить этот мир. Они не только родились здоровыми, но и выяснилось, что на УЗИ недосчитались еще двоих. Ни один снимок этого не показал, но оно и неудивительно - такая толпа в одной молодой женщине.

Помимо четырех девочек и троих мальчиков, которых все ждали на свет появились еще девочка и мальчик. Новоявленный многодетный отец уже докупает мебель и вещи, выписка совсем скоро.



Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби прокомментировал: "Мать и дети пока чувствуют себя хорошо. Они должны вернуться домой в Мали уже через несколько недель."



Фотографий детей и мамы пока нигде нет, но будем надеяться, что все малыши будут здоровы и расскажут через много лет как это: жить в такой огромной семье.