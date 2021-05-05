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Бойтесь своих желаний: будущая мама хотела большую семью, но к такому вряд ли была готова

Бойтесь своих желаний: будущая мама хотела большую семью, но к такому вряд ли была готова (3 фото)

Автор:
05 мая 2021 15:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: беременность   интересное   многодетная мама   новости   роды   события   факты   
1675
3
Халима Сиссе, будущая мама, была очень рада, когда узнала, что ждет малыша. Но природа любит пошутить над нашими мечтами.

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Метки: беременность   интересное   многодетная мама   новости   роды   события   факты   
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787
Миша Час назад
Многодетный отец выжил!
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24k
Григорий 17 минут назад
"Мать и дети ПОКА чувствуют себя хорошо". Звучит угрожающе.
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30
Andiks 50 минут назад
Да-а, искуственное оплодлтворение являет чудеса.
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1k
Алексей 55 минут назад
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2k
★Lucifer★ Час назад
Не каждая свиноматка по столько рожает...
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5k
ЦЫПЛЯ Час назад

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1k
Евгения Ефимова Час назад
Вот папа, небось, был счастлив... валидол пил наверняка.
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9k
uutb Час назад
Интересно, а у них материнский капитал платят?
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1k
Fara Zolkin Час назад
Какая нехорошая сволота поставила минус, родителям терпения сил и возможностей прокормить такую большую семью. Деткам здоровья! Все будет хорошо у них я надеюсь.
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2k
Ivan 2 часа назад
Да ну нах такое счастье! Одному 10 лет, второму 1,5 месяца. Все, лимит на детей достигнут. Честно говоря, даже второй пока сильно напрягает. Я уже не молод для бессонных ночей и писков. Тяжело уже.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
У меня кошка тоже недавно 9 котят родила
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380
eamyah Дарвин и аморальная премия Час назад
Не может такого быть. Без фоток не поверю
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380
eamyah Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
Блин, ну сразу 9 - это как-то прям нереально звучит...
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