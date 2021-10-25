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Любовь длиною в жизнь

Любовь длиною в жизнь (4 фото)

Автор:
25 октября 2021 16:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   доброта   интересное   любовь   новости   отношения   события   
660
4
40 лет влюбленные, разлученные родителями, не могли быть вместе. Но никогда не теряли надежды. Отдохнем от новостей про коронавирус и почитаем о хорошем.

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Метки: в мире   доброта   интересное   любовь   новости   отношения   события   
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6  комментариев
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2k
Чучело Мяучело 43 минуты назад
Покажите куда рыдать от умиления
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1k
BAMBRA 7 минут назад
Променял любимую женщину на стипендию. Ну чо, нормально так.
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5k
ZiDAN10 10 минут назад
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19k
Вишенка Крокодилова 13 минут назад
Настоящую любовь никакая "зависимость от стипендии" и мнение родителей не остановили бы.
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2k
Sergius SPb 19 минут назад
Фу...
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12k
Вася 46 минут назад
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