Любовь длиною в жизнь

Когда пара окончила школу, то они поступили в разные университеты. И вот как-то раз отец Пенни приехал к Марку и в достаточно ультимативной форме попросил его расстаться с его дочерью, пригрозив лишением стипендии. Родители Марка, со своей стороны, также не одобряли его отношения с белокожей девушкой и он просто был вынужден принять " самое трудное решение в своей жизни".

"У меня не было возможности на что-то повлиять. Я был почти в пяти тысячах километров от дома, в чужой стране. Я полностью зависел от своей стипендии", - рассказал Бетел.