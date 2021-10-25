Любовь длиною в жизнь

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40 лет влюбленные, разлученные родителями, не могли быть вместе. Но никогда не теряли надежды. Отдохнем от новостей про коронавирус и почитаем о хорошем.
В 70-х, в школе-интернате рядом с Ноттингемом (Великобритания), 16-летняя Пенни Амберс подружилась с парнем по имени Марк Бетел, приехавшим с Багамских островов, в Англию. Дружба очень быстро переросла в любовные отношения и они стали встречаться.
Когда пара окончила школу, то они поступили в разные университеты. И вот как-то раз отец Пенни приехал к Марку и в достаточно ультимативной форме попросил его расстаться с его дочерью, пригрозив лишением стипендии. Родители Марка, со своей стороны, также не одобряли его отношения с белокожей девушкой и он просто был вынужден принять " самое трудное решение в своей жизни".
"У меня не было возможности на что-то повлиять. Я был почти в пяти тысячах километров от дома, в чужой стране. Я полностью зависел от своей стипендии", - рассказал Бетел.
"У меня не было возможности на что-то повлиять. Я был почти в пяти тысячах километров от дома, в чужой стране. Я полностью зависел от своей стипендии", - рассказал Бетел.
Пенни очень тяжело переживала разрыв: оставила колледж, дважды была замужем и дважды же развелась. Марк колледж закончил и вполне успешно работал в гостиничном бизнесе. Конечно, у него были другие отношения, но он "никогда не забывал свою первую любовь". Несколько десятилетий он искал любимую в интернете, но так как Пенни оба замужества меняла фамилию, то он не мог ее найти.
Лишь в конце 2019 года Марк нашел на Facebook фото похожей на Пенни женщины и поинтересовался в комментариях, она ли это. Да, он наконец-то нашел ее! Только вот теперь на их пути встал коронавирус и ограничения с ним связанные и только в июне 2020 года британка поехала на Багамы.
А в начале октября Пенни вернулась в родную Англию и как только она покинула самолет, Марк сделал ей предложение руки сердца.
61-летний жених и 60-летняя невеста планируют свадьбу. Настоящая любовь!
А в начале октября Пенни вернулась в родную Англию и как только она покинула самолет, Марк сделал ей предложение руки сердца.
61-летний жених и 60-летняя невеста планируют свадьбу. Настоящая любовь!
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