Откуда на Руси появилось сало и почему раньше украинцы не ели этот продукт?

Если вы приедете в Киев, прогуляетесь по Крещатику, то в конце пути обязательно наткнетесь на Бессарабский рынок.
Ароматы вкуснейшего сала в великом множестве видов доведут вас до прилавка, где ловкие дивчины продадут вам его по завышенной цене. Украина считает себя основателем сала, там говорят что сало — это украинское мороженое. Но ведь не украинцы придумали сало, более того — они его вообще не ели!
Если мы посмотрим историю Руси, то действительно увидим, что сала у нас не было вплоть до 16 века. А в России северней Смоленска и Тулы с салом познакомились только после ленинской революции. История свиного сала начинается в Древнем Риме, где калорийный паек с ним, выдавали работникам шахт.
На Бессарабском рынке Киева прилавки ломятся от сала. Но не украинцы придумали сало
Новая еда быстро прижилась, несколько пластов утоляли голод, ведь соленое сало легко носить и хранить. Из еды рабов, сало стало деликатесом римских легионов и аристократии, которая вкушала белые кусочки с хлебом и оливками. Технологию сала легионы Рима разнесли вместе с завоеваниями, там где было холодно и голодно, полюбилось римское сало.
На старославянском «sadlo», значит садиться, то есть в данном случае сало это то, что сидит на мясе под кожей. Далее мы видим, как германцы превращают римское сало в шпек, поляки и сербы называют его слониной, сало идет дальше победной поступью по Европе.
Еда нищих
В темное нищее время сало выручает народ, так как не всем хватает денег на мясо. От Англии и Испании, до Германии и Польши люди едят тающие во рту куски в больших количествах. Орден монахов — бенедиктинцев на сало молился и поэтически размышлял в записях что «сало и свинья так же связаны друг с другом, как виноградная лоза и вино».
Сало становится и светом, сальные свечи дурно пахли и сильно коптили, зато давали свет. Но только если спрятать от грызунов, мыши и крысы балдели от таких свечей и все время пытались их сожрать.
Римская империя открыла сало а потом легионы распространили сало по Европе
Та же Америка Христофором Колумбом была открыта благодаря салу. Когда моряки Колумба почти сошли с ума от бесконечного океана, однообразной рыбы и качки, умный мореход открыл потайные бочонки с салом, выставил ром и вернул веру экипажей в Христа и успех.
Собственно, в популярности сала в Европе кроется секрет, почему его долго не было на Руси. На Руси хватало еды, Русь это не тесная грязная Европа. Дикие русские леса и степи давали мясо и рыбу, грибы и ягоды, а личные огороды и сараи ломились репой и мясным скотом. Нам и без сала жилось хорошо.
Украинцы вперед!
Историки считают, что любовь к салу появилась на Украине из-за постоянных атак мусульман. Сначала Золотая Орда, потом Крымское ханство и Турция нападали, отбирали добро и уводили в полон. Тогда хитрые украинцы стали разводить только поросят, что запрещены исламом и были мусульманам не нужны.
А потом перешли и на побочный свинине сальной субпродукт. Ну а после революции, сало полюбили и мы от украинских переселенцев по всей стране, что строили заводы, каналы и целину в лагерях, комсомольских стройках, шабашках за хорошие деньги.
Украинцы перешли на свинину в 16 веке, а потом и полюбили сало, подарив его нам
Много столетий люди считали сало вкусным, удобным и полезным. А потом началась мода на здоровое питание и сало на Западе из рациона исключили вообще. У сала сейчас имя вредного холестеринового продукта, хотя например пальмовое масло и всякая химия содержат намного больше вредных веществ.
Но борьба с салом Запада и Китая продолжается, ведь его трудно подделать, а значит сложно заработать легкие деньги. Но в России, Беларуси и Украине славяне плюют на всех и защищают любимое сало. Говорят, умеренное употребление сала полезно и содержит набор необходимых человеку веществ. А Вы кушаете нежное сало, какое, как часто и с чем?
Источник:
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ни у Гоголя, ни у Шевченко нет сала, варэники, горилка, цыбуля и т.п., есть, а сала нет,
с появлением нефтяного парафина, свечи стали делать из него,
потом керосин и всё - украинский бизнес кончился,
и стали хлопы поедать свои бесконечные стады поросячьи сами, по нужде,
иначе куда их девать эти терриконы пятачков то, сальных, а не мясных,
и нахваливать, ну как же жир свиньи в пасть пихать и не нахваливать, иначе не хохол,
иначе москали обхохочуть, они то мясных свинов выращивали, чтобы самим сытными быть,
а не в эвропы на свечи за гроши,
а пираты, монахи и прочие конкистадоры ели не сало, а русскую солонину, мясо с слоями жира, солили, вялили и т.п.
а что хохлам оставалось делать, хвалить новый бренд и курлыкать как скусно...
Сейчас уже не различишь. Пушкин или Айвазовский- русские?
Автор жжот не по детски
-не знаю как раньше, а сейчас сало стоит дороже свинины. В два раза.
Первый раз слышу про татар, заготавливающих сало
PS. Не все татары муслимы.
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А можно поподробнее про пальмовое масло, но только не лозунгами, а конкретно, какие вредные вещества, в каком количестве и т.д.
Да лана, уж прям открыли, ага
В любой местности, где выращивали свиней, всегда было сало как ЧАСТЬ ТУШИ, сырое, и везде вставал вопрос об его использовании. При наличии соли Вопрос решался как бы сам собой, без всяких там открытий.
Опять же. Согласно Корану- муслимам свинину жрать позволено, если больше жрать нечего или если они не знают что жрут.)
Сало это излишки калорий запасённые организмом впрок. Раньше, когда крестьяне особо излишков продуктов не имели и сильно зависили от урожая, они не могли себе позволить переводить продукты на откорм свиньи на сало. Уж лучше поросят на мясо за эти же продукты откормить, всё проку больше.
Русские и украинские крестьяне прекрасно знали сало, просто маштабы его производства и заготовки были гораздо ниже, чем может себе позволить современный сельский житель.
Вы могли бы озвучить эти цифры?
Проблемы с ним две - если его мало (детям просто необходим холестерол в пище), или если его много (заболевания у взрослых, как правило). У здорового человека проблем с холестеролом, как правило, нету
Кто по национальности Христо Колумбенко вопросов ни у кого не возникает.
Откуда берутся эти тупорылые настикузнецовы ,которые никогда не выезжали за пределы своего мухосранска,но при этом являющиеся экспертами по салу в Европе!
Да плять в любом магазине той же Испании,Италии или Франции,сортов сала больше чем на Бессарабском рынке Киева!
Кстати, когда был в хохляндии в далёком 2011 или 2012 - сало у них было гавехное ) Может мне так не повезло конечно, но брал и на рынке и в магазине.