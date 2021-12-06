Откуда на Руси появилось сало и почему раньше украинцы не ели этот продукт?

На Бессарабском рынке Киева прилавки ломятся от сала. Но не украинцы придумали сало

Новая еда быстро прижилась, несколько пластов утоляли голод, ведь соленое сало легко носить и хранить. Из еды рабов, сало стало деликатесом римских легионов и аристократии, которая вкушала белые кусочки с хлебом и оливками. Технологию сала легионы Рима разнесли вместе с завоеваниями, там где было холодно и голодно, полюбилось римское сало.

На старославянском «sadlo», значит садиться, то есть в данном случае сало это то, что сидит на мясе под кожей. Далее мы видим, как германцы превращают римское сало в шпек, поляки и сербы называют его слониной, сало идет дальше победной поступью по Европе.

Еда нищих

В темное нищее время сало выручает народ, так как не всем хватает денег на мясо. От Англии и Испании, до Германии и Польши люди едят тающие во рту куски в больших количествах. Орден монахов — бенедиктинцев на сало молился и поэтически размышлял в записях что «сало и свинья так же связаны друг с другом, как виноградная лоза и вино».

Сало становится и светом, сальные свечи дурно пахли и сильно коптили, зато давали свет. Но только если спрятать от грызунов, мыши и крысы балдели от таких свечей и все время пытались их сожрать.