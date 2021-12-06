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Откуда на Руси появилось сало и почему раньше украинцы не ели этот продукт?

Откуда на Руси появилось сало и почему раньше украинцы не ели этот продукт? (4 фото)

Автор:
06 декабря 2021 17:01
Метки: еда   продукты   сало   
1459
4

Если вы приедете в Киев, прогуляетесь по Крещатику, то в конце пути обязательно наткнетесь на Бессарабский рынок.


Ароматы вкуснейшего сала в великом множестве видов доведут вас до прилавка, где ловкие дивчины продадут вам его по завышенной цене. Украина считает себя основателем сала, там говорят что сало — это украинское мороженое. Но ведь не украинцы придумали сало, более того — они его вообще не ели!


Если мы посмотрим историю Руси, то действительно увидим, что сала у нас не было вплоть до 16 века. А в России северней Смоленска и Тулы с салом познакомились только после ленинской революции. История свиного сала начинается в Древнем Риме, где калорийный паек с ним, выдавали работникам шахт.

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На Бессарабском рынке Киева прилавки ломятся от сала. Но не украинцы придумали сало

Новая еда быстро прижилась, несколько пластов утоляли голод, ведь соленое сало легко носить и хранить. Из еды рабов, сало стало деликатесом римских легионов и аристократии, которая вкушала белые кусочки с хлебом и оливками. Технологию сала легионы Рима разнесли вместе с завоеваниями, там где было холодно и голодно, полюбилось римское сало.

На старославянском «sadlo», значит садиться, то есть в данном случае сало это то, что сидит на мясе под кожей. Далее мы видим, как германцы превращают римское сало в шпек, поляки и сербы называют его слониной, сало идет дальше победной поступью по Европе.


Еда нищих

В темное нищее время сало выручает народ, так как не всем хватает денег на мясо. От Англии и Испании, до Германии и Польши люди едят тающие во рту куски в больших количествах. Орден монахов — бенедиктинцев на сало молился и поэтически размышлял в записях что «сало и свинья так же связаны друг с другом, как виноградная лоза и вино».

Сало становится и светом, сальные свечи дурно пахли и сильно коптили, зато давали свет. Но только если спрятать от грызунов, мыши и крысы балдели от таких свечей и все время пытались их сожрать.

Римская империя открыла сало а потом легионы распространили сало по Европе

Та же Америка Христофором Колумбом была открыта благодаря салу. Когда моряки Колумба почти сошли с ума от бесконечного океана, однообразной рыбы и качки, умный мореход открыл потайные бочонки с салом, выставил ром и вернул веру экипажей в Христа и успех.


Собственно, в популярности сала в Европе кроется секрет, почему его долго не было на Руси. На Руси хватало еды, Русь это не тесная грязная Европа. Дикие русские леса и степи давали мясо и рыбу, грибы и ягоды, а личные огороды и сараи ломились репой и мясным скотом. Нам и без сала жилось хорошо.


Украинцы вперед!

Историки считают, что любовь к салу появилась на Украине из-за постоянных атак мусульман. Сначала Золотая Орда, потом Крымское ханство и Турция нападали, отбирали добро и уводили в полон. Тогда хитрые украинцы стали разводить только поросят, что запрещены исламом и были мусульманам не нужны.

А потом перешли и на побочный свинине сальной субпродукт. Ну а после революции, сало полюбили и мы от украинских переселенцев по всей стране, что строили заводы, каналы и целину в лагерях, комсомольских стройках, шабашках за хорошие деньги.

Украинцы перешли на свинину в 16 веке, а потом и полюбили сало, подарив его нам

Много столетий люди считали сало вкусным, удобным и полезным. А потом началась мода на здоровое питание и сало на Западе из рациона исключили вообще. У сала сейчас имя вредного холестеринового продукта, хотя например пальмовое масло и всякая химия содержат намного больше вредных веществ.

Но борьба с салом Запада и Китая продолжается, ведь его трудно подделать, а значит сложно заработать легкие деньги. Но в России, Беларуси и Украине славяне плюют на всех и защищают любимое сало. Говорят, умеренное употребление сала полезно и содержит набор необходимых человеку веществ. А Вы кушаете нежное сало, какое, как часто и с чем?

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Метки: еда   продукты   сало   
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36k
Александр 4 часа назад
раньше украинцы не ели этот продукт, потому что раньше никаких украинцев не было даже в воспаленых мозгах психопатов.
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6k
Али Ди Полчаса назад
Уже не для нищих, дороже мяса стоит.
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7k
Alexander 46 минут назад
Украинское сало было исключительно сырьём для свечей,

ни у Гоголя, ни у Шевченко нет сала, варэники, горилка, цыбуля и т.п., есть, а сала нет,

с появлением нефтяного парафина, свечи стали делать из него,

потом керосин и всё - украинский бизнес кончился,

и стали хлопы поедать свои бесконечные стады поросячьи сами, по нужде,

иначе куда их девать эти терриконы пятачков то, сальных, а не мясных,

и нахваливать, ну как же жир свиньи в пасть пихать и не нахваливать, иначе не хохол,

иначе москали обхохочуть, они то мясных свинов выращивали, чтобы самим сытными быть,

а не в эвропы на свечи за гроши,

а пираты, монахи и прочие конкистадоры ели не сало, а русскую солонину, мясо с слоями жира, солили, вялили и т.п.

а что хохлам оставалось делать, хвалить новый бренд и курлыкать как скусно...
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17k
Александр Сучков Час назад
А как на счет того, что сало появилось в Италии на местах добычи мрамора? Где в катакомбах добытчики начали хранить мясо, которое приносили им жены, в мраморных сосудах, посыпая их солью. Это старая история. Так или иначе- Украина не имеет к салу ну совсем никакого отношения исторически.
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16k
Ал 2 часа назад
украинцы на 90 % раньше были русскими
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464
Олег 2 часа назад
Познавательно, только вот нет и не было украинской нации. Была малороссия, южная ветвь славянства. Вера, язык, менталитет, культура все это славянское. Некоторые различии в диалектах и обычаях? Так ведь и внутри нынешней России они присутствуют. А делить один народ на "кацапов" и "хохлов" это верный путь на обочину истории.
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16k
Corvus Corax 3 часа назад
Как??? Сало придумали не хохлы??? Еретичку на костер!!!
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−28
голландец 3 часа назад
"Та же Америка Христофором Колумбом была открыта благодаря салу"

Автор жжот не по детски
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
-"В темное нищее время сало выручает народ, так как не всем хватает денег на мясо."-
-не знаю как раньше, а сейчас сало стоит дороже свинины. В два раза.
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33k
KiploksAKS 3 часа назад
Обычай солить и коптить сало пришёл на Русь и Украину из Германии через Польшу и Белоруссию. По дороге добавились рецепты белорусских татар.
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460
Вжик Will2006 Час назад
Едят татары сало, не едят... Это науке не известно. Но наедине с салом татар лучше не оставлять...
PS. Не все татары муслимы.
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13k
Владислав Грецов 3 часа назад
пойду пожалуй сальца отрежу...погода располагает...жаль водочки нет...
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51k
stabskapitan 3 часа назад
"хотя например пальмовое масло и всякая химия содержат намного больше вредных веществ"
_____________________________________________________________________
А можно поподробнее про пальмовое масло, но только не лозунгами, а конкретно, какие вредные вещества, в каком количестве и т.д.
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18k
Luc72 3 часа назад
"Римская империя открыла сало а потом легионы распространили сало"
Да лана, уж прям открыли, ага

В любой местности, где выращивали свиней, всегда было сало как ЧАСТЬ ТУШИ, сырое, и везде вставал вопрос об его использовании. При наличии соли Вопрос решался как бы сам собой, без всяких там открытий.
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460
Вжик Luc72 38 минут назад
При отсутствии соли вопрос тоже остро не стоял. Шкварки, смалец. Остро стоял вопрос крепких напитков.
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−74
detective 3 часа назад
чушь полная!!
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37k
Геша Бородач 4 часа назад
у нас в армии сало херачили и казахи, и узбеки, и таджики. типа - мы не дома, аллах не видит! )
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460
Вжик Опиум для народа 36 минут назад
В Коране написано нельзя есть мясо свиньи. Про сало там ничего не сказано...
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17k
Марина 4 часа назад
Какая хрень.
Сало это излишки калорий запасённые организмом впрок. Раньше, когда крестьяне особо излишков продуктов не имели и сильно зависили от урожая, они не могли себе позволить переводить продукты на откорм свиньи на сало. Уж лучше поросят на мясо за эти же продукты откормить, всё проку больше.
Русские и украинские крестьяне прекрасно знали сало, просто маштабы его производства и заготовки были гораздо ниже, чем может себе позволить современный сельский житель.
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10k
vvv 4 часа назад
Кстати, о холестерине. Потребляемый с пищей холестерин, как теперь выяснилось, практически не влияет на уровень холестерина в крови. Так что вся эта дурь с отказом от животных жиров, обезжиреным творогом и прочим - мимо кассы. Если у вас печень херачит холестерин сама в бешеных количествах, то тут что ешь сало, что не ешь, разницы нету.
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3k
Egoro 4 часа назад
Люблю солёное сало, но ем его только замороженным, почему - не знаю.
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4k
Виталий Касандров 4 часа назад
Та же Америка Христофором Колумбом была открыта благодаря салу. Когда моряки Колумба почти сошли с ума от бесконечного океана, однообразной рыбы и качки, умный мореход открыл потайные бочонки с салом, выставил гарилку и вернул веру экипажей в Христа и успех.
Кто по национальности Христо Колумбенко вопросов ни у кого не возникает.
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65k
Нанук Паналык 4 часа назад
А потом началась мода на здоровое питание и сало на Западе из рациона исключили вообще.

Откуда берутся эти тупорылые настикузнецовы ,которые никогда не выезжали за пределы своего мухосранска,но при этом являющиеся экспертами по салу в Европе!
Да плять в любом магазине той же Испании,Италии или Франции,сортов сала больше чем на Бессарабском рынке Киева!
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2k
Дмитрий 4 часа назад
Люблю классическое сало и изредка вымоченное, но только так, как делают родственники в деревне.
Кстати, когда был в хохляндии в далёком 2011 или 2012 - сало у них было гавехное ) Может мне так не повезло конечно, но брал и на рынке и в магазине.
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