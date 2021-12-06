Репортаж украинской журналистки прервал гражданин «из народа»

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В принципе, он сначала даже не понял, что идет репортаж. Но потом взял слово и уже не сдерживался.
Обычный репортаж из Мариуполя. Все шло по плану, пока в кадре не появился он: гроза журналистов и матерый правдоруб. Правда он был слегка нетрезв, но это его не остановило.
Обратите внимание: репортаж девушка ведет на местной мове, а ругаться они все начинают строго на русском).
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Метки: Мариуполь Украина журналистка репортаж
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-Вы можете не оскорблять мою жжжжж...рналистку
Да все потому, что в центральной Украине, и, тем более, восточной, большинство говорит на русском. Но поскольку репортаж ведет СМИ, он не имеет права выходить на русском на ТВ. К сожалению.