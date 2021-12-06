Репортаж украинской журналистки прервал гражданин «из народа»

Обычный репортаж из Мариуполя. Все шло по плану, пока в кадре не появился он: гроза журналистов и матерый правдоруб. Правда он был слегка нетрезв, но это его не остановило.

Обратите внимание: репортаж девушка ведет на местной мове, а ругаться они все начинают строго на русском).