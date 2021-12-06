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Репортаж украинской журналистки прервал гражданин «из народа»

Репортаж украинской журналистки прервал гражданин «из народа» (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 14:15
Сообщество : Юмор
Метки: Мариуполь   Украина   журналистка   репортаж   
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В принципе, он сначала даже не понял, что идет репортаж. Но потом взял слово и уже не сдерживался.

Обычный репортаж из Мариуполя. Все шло по плану, пока в кадре не появился он: гроза журналистов и матерый правдоруб. Правда он был слегка нетрезв, но это его не остановило.

Обратите внимание: репортаж девушка ведет на местной мове, а ругаться они все начинают строго на русском).

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Метки: Мариуполь   Украина   журналистка   репортаж   
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13  комментариев
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1k
Victor Полчаса назад
и стоило изза этого целый пост делать?
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6k
Владимир 2 минуты назад
-Я работаю, а ты здесь манд0й торгуешь.....
-Вы можете не оскорблять мою жжжжж...рналистку
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4k
Вячеслав 6 минут назад
"Обратите внимание: репортаж девушка ведет на местной мове, а ругаться они все начинают строго на русском)"
Да все потому, что в центральной Украине, и, тем более, восточной, большинство говорит на русском. Но поскольку репортаж ведет СМИ, он не имеет права выходить на русском на ТВ. К сожалению.
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25k
Vazari 8 минут назад
А чего на языке ахрессора? Тю, це ж зрада!
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1k
ekolog67 22 минуты назад
Очень жесткий голос у оператора! Мужик вали побыстрей оттуда!)
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5k
Александр 23 минуты назад
Если надо, то и не мычать могут.
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65k
Нанук Паналык Полчаса назад
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933
Vad Полчаса назад
До чего ущербный язык...даже собственного мата нет...тьфу!
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865
BHU1004 48 минут назад
.охуевшие журнашлюхи! Сначала выйобываются первыми, а потом просят не оскорблять их. Типичные хохлы.
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33
Anakhet Alex BHU1004 Полчаса назад
типичный идиот всех и вся под одну гребенку.
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276
Сергій Мазуренко BHU1004 17 минут назад
кумедне
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