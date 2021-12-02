Силовики задержали трех украинских «засланцев» и предотвратили теракт

Этот персонаж с физиономией павиана проник на территорию РФ и сделал схрон со взрывчаткой в ​​1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Силовикам стоит серьезно поработать с этим «Бондом» и выяснить - как же это он так пронес взрывчатку, будет очень интересно узнать.

Два других хлопца - Игорь и Зиновий Коваль, кстати, отец и сын, собирали данные о стратегически важных объектах: