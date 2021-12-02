Силовики задержали трех украинских «засланцев» и предотвратили теракт

Они планировали подрывать мосты и электростанции, с собой привезли 1,5 кг тротила.
Три агента-неудачника готовили теракты в нескольких регионах России. Особенно присматривались к железнодорожным и автомобильным мостам. А также к электростанциям.
Александр Цилык:
Этот персонаж с физиономией павиана проник на территорию РФ и сделал схрон со взрывчаткой в 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Силовикам стоит серьезно поработать с этим «Бондом» и выяснить - как же это он так пронес взрывчатку, будет очень интересно узнать.
Два других хлопца - Игорь и Зиновий Коваль, кстати, отец и сын, собирали данные о стратегически важных объектах:
Сейчас они растеряли весь боевой пыл и испуганно дают признательные показания. Уже рассказали, кто их завербовал, что они планировали и сколько получили бы за эту мерзость. Бате с сыном обещали 10 000 долларов. Вот столько, по мнению украинских «партнеров», стоят человеческие жизни.
С деньгами у них не срослось, а вот лет 15-20 строгача они точно получат. За этим не заржавеет.
В «Незалежной» никак не могут понять - Россию нельзя запугать. И давить нельзя - мы от этого становимся только сильнее. Не надо к нам лезть. Этот номер не пройдет - вам здесь не Майдан и гопак никто плясать не будет.
Источник:
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Смущает и мысль о СВУ. Если уж речь пошла о необходимости как-то получить взрывчатку на территории России, то самый дурацкий сценарий- нелегально с этим добром пересекать неспокойную границу. При чем, если уж что нести, так штатный инженерный боеприпас, какую-нибудь объектную мину а не кустарное поделие.
Поразительно, что здесь есть люди, которые это понимают
Для сравнения, у снаряда 3ОФ45 (которыми Мста-С стреляет) 7,65 КГ тротила.
Да простые 300 грамм, обернутые стальными шариками и подорванные в толпе, могут таких дел натворить. Такое нельзя недооценивать.
К тому же раз получилось 1,5 кг добыть, то значит можно и еще столько же.
Дать всем строгача по максимуму оставить гнить
Но похоже не фейк - эта новость есть на очень авторитетных сайтах.
Хотя странностей реально много - я не думаю что в СБУ сидят такие феерические идиоты. Полтора кило тротила чтоб запугать Россию? Да и завербовать дилетантов на дело глупо
Если и было дело то скорее всего завербовал какой-нить богатый Украинский нацык
Так что стоит подумать как минимум над ужесточением пограничного контроля в РФ и РБ .
А вообще текущее состояние наших электростанций и мостов вряд ли бы выдержало атаку таким количеством тротила
За такую топорную работу нужно разогнать к куям эти ольгино-савушенские конторы!
Миллиарды в них вбухиваем вот за эту халтуру?!
Нашлось 15 млн результатов...
Я уже шпион?