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Силовики задержали трех украинских «засланцев» и предотвратили теракт

Силовики задержали трех украинских «засланцев» и предотвратили теракт (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 15:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Украина   взрывчатка   силовики   теракт   тротил   фсб   
1689
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Они планировали подрывать мосты и электростанции, с собой привезли 1,5 кг тротила.

Три агента-неудачника готовили теракты в нескольких регионах России. Особенно присматривались к железнодорожным и автомобильным мостам. А также к электростанциям.

Александр Цилык:

Этот персонаж с физиономией павиана проник на территорию РФ и сделал схрон со взрывчаткой в ​​1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Силовикам стоит серьезно поработать с этим «Бондом» и выяснить - как же это он так пронес взрывчатку, будет очень интересно узнать.

Два других хлопца - Игорь и Зиновий Коваль, кстати, отец и сын, собирали данные о стратегически важных объектах:

Сейчас они растеряли весь боевой пыл и испуганно дают признательные показания. Уже рассказали, кто их завербовал, что они планировали и сколько получили бы за эту мерзость. Бате с сыном обещали 10 000 долларов. Вот столько, по мнению украинских «партнеров», стоят человеческие жизни.

С деньгами у них не срослось, а вот лет 15-20 строгача они точно получат. За этим не заржавеет.


В «Незалежной» никак не могут понять - Россию нельзя запугать. И давить нельзя - мы от этого становимся только сильнее. Не надо к нам лезть. Этот номер не пройдет - вам здесь не Майдан и гопак никто плясать не будет.

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Метки: Украина   взрывчатка   силовики   теракт   тротил   фсб   
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972
Alex Час назад
Полтора кило тола это серьезно! Кучу мостов и электростанций можно подорвать)))
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232
Мурчелло Минуту назад
Потом хохлоскот обижается,что его так называют.
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23k
Slawa49 11 минут назад
1,5 кг тротила????)))))))))))))) бля, они че взрывать собрались?? или у низ тротил специальный? бандеровский из схрона))))))
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8
Евгений 11 минут назад
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6k
Дмитрий Горчилин 15 минут назад
Зачем фотографировать мосты и электростанции, если в гуглстритвью и гуглертч можно получить полную информацию? Тем более, что какое-то время назад были одной страной, потому информация по целому ряду объектов содержится в специализированных организациях на территории Украины, вплоть до возможности опроса бывших участников строительства и пуско-наладочных работ.
Смущает и мысль о СВУ. Если уж речь пошла о необходимости как-то получить взрывчатку на территории России, то самый дурацкий сценарий- нелегально с этим добром пересекать неспокойную границу. При чем, если уж что нести, так штатный инженерный боеприпас, какую-нибудь объектную мину а не кустарное поделие.
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3k
portroy 23 минуты назад
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14k
vikklu 24 минуты назад
Рад, что на Фишках есть адекватные люди. Спасибо.
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537
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
1,5 кг в тротиле? Ну этим только деревенский мостик взорвать ))
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17k
Vital Idol Полчаса назад
фсбпродакшн представляет!!!
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−1
Nemecdrive Полчаса назад
Alex Снежный Барс 39 минут назад Вот для такой реакции этот цирк и разыграли.

Поразительно, что здесь есть люди, которые это понимают
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11k
Majul 39 минут назад
Отборные бойцы украинской армии ))
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3k
Sam Backet 41 минуту назад
Ничёсе! ПОЛТОРА КИЛО ТРОТИЛА! Это же всю Россию взорвать можно!
Для сравнения, у снаряда 3ОФ45 (которыми Мста-С стреляет) 7,65 КГ тротила.
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5k
ZmeyUA 43 минуты назад
Я, конечно, бандерлогов ни на дух не переношу, но на фотках вообще уже какие-то конченые имбецилы.... Фейком попахивает....
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3k
Нескучный сад 44 минуты назад
1,5 кг. тротила... А это точно не хохлы-браконьеры за рыбой приехали?
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4k
Виталий Касандров 48 минут назад
Может конечно и разовые агенты, проверяют ,но скорее их больше .Границы с 404 формальна, особых проверок гастеры не проходят.
Так что стоит подумать как минимум над ужесточением пограничного контроля в РФ и РБ .
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1k
Пихайло 52 минуты назад
Зря они про тротил написали. С полутора килограмм сала с чесноком они больше бы народу поразили)))
А вообще текущее состояние наших электростанций и мостов вряд ли бы выдержало атаку таким количеством тротила
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4k
Hunde Beißer2 54 минуты назад
Пригожинские пропагандоны совсем ипанулись!
За такую топорную работу нужно разогнать к куям эти ольгино-савушенские конторы!
Миллиарды в них вбухиваем вот за эту халтуру?!
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910
А я несу пакетик 59 минут назад
"В «Незалежной» никак не могут понять - Россию нельзя запугать. И давить нельзя - мы от этого становимся только сильнее". Этот пост прочитала прям как лозунг и с интонацией)) иначе не выходило
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2k
Алексей 59 минут назад
Такое впечатление, что я только что прочитал газету "Правда" 50-ых годов...
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27k
lem02 Час назад
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=мосты россии фотоhttps://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=мосты россии фото
Нашлось 15 млн результатов...
Я уже шпион?
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781
BHU1004 Час назад
1,5 кг тротила? Че там взрывать собрались? Деревянные мосты и дизель-генераторы?
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