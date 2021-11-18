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Хотели оскорбить Россию, но чуть не получили по щам от боснийцев

Хотели оскорбить Россию, но чуть не получили по щам от боснийцев (8 фото)

Автор:
18 ноября 2021 12:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Украина   босния и герцеговина   провокация   сербия   футбол   чм-2022   
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Украина смогла пробиться в стыковые матчи, сохранив возможность пробиться на ЧМ 2022 в Катаре, который произойдет в декабре следующего года. Матч запомнился не только голами Довбика и Зинченко, но и скандалом на трибунах, который мог перерасти в массовую драку.

Фанаты гостей вывесили перевернутый флаг России у себя на секторе, как знак непримиримого врага.

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Боснийцы не прониклись перфомансом ведь перевернутый российский флаг по цветам это сербский.

В итоге разъяренные ультрас из местной группировки BHFanaticos попытались прорваться на гостевой сектор, чтобы наказать провокаторов.

Массовой драки удалось избежать благодаря действиям местной полиции.

Это уже не первый раз, когда украинские футбольные фанаты устраивают на стадионах антироссийские акции. Вот только этот политический акт на стадионе в Зенице закончился полным провалом.

За провокации фанатов Укарину уже штрафовали в 2016 году. Тогда во время матча с Сербией в Харькове болельщики хозяев выкрикивали нацистские кричалки.

Из-за этого футбольной федерации Украины выписали штраф в 56 тысяч евро и один матч сборная Украины провела без зрителей.

Чем закончится данный инцидент и будут ли применены в отношении федерации футбола Украины какие-то санкции на этот раз не ясно, ведь предыдущие выпады украинских фантов в сторону России международные футбольные организации почему-то игнорировали.

Источник:

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Метки: Россия   Украина   босния и герцеговина   провокация   сербия   футбол   чм-2022   
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BHU1004 Полчаса назад
Ну хохлам-то есть чем гордиться - моча до слезы!
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10k
Dihydrogen Monoxide 21 минуту назад
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только ж*пу.

И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
"Связаться Боже упаси!
С тремя - жидом, хохлом и ляхом ".

Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях - похуже бл ** и,
Хохол же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит" (с).

"Хохлы" Т.Г.Шевченко 1851г.
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3k
ezhik Полчаса назад
"Вот только этот политический акт на стадионе в Зенице закончился полным провалом." почему? Если Вы считаете, что "Хотели оскорбить Россию", так вроде как получилось :)
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