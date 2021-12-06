Женщина пришла в травмпункт c одним переломом, а уехала с двумя

Жительница Екатеринбурга поскользнулась на льду и сломала ногу. Дочь и коллега помогли её добраться до травмпункта, где женщина сломала ещё и руку. Приехала с одним переломом, уехала с двумя.
Жительница Екатеринбурга поскользнулась на льду и сломала ногу. Позвонив в травмпункт, дочери женщине сказали, что на прием можно не рассчитывать, так как там огромная очередь. Сказали либо приезжать на следующий день, либо вызывать скорую.
На следующий день дочь попросила коллегу отвезти мать в травмпункт.
— Когда приехали в травмпункт, зашли в кабинет, маму послали на рентген. Я ее пыталась завести в кабинет, так как она ступить на ногу вообще не могла, — рассказала Ольга порталу E1. — Я спросила, можно ли мне зайти, чтобы помочь маме раздеться. Но мне сказали, что здесь не проходной двор и заходить нельзя.
Спустя пару минут из кабинета раздался плач и крик матери. После этого врач попросила дочь зайти в кабинет.
— Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может ее поднять, мама ревет, у нее вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована. Нас просто посылают обратно в кабинет к врачу, — говорит Ольга.
После того как женщина сломала руку, её дали всё-таки коляску и повезли снова к врачу.
— Из кабинета врача мама выехала уже с двумя гипсами: со сломанной ногой и со сломанной рукой. Из-за того, что мама просто упала на рентгене, так как не могла наступать на сломанную ногу. Ей дали стульчик, чтобы снять обувь, но до этого стульчика ей еще пришлось прыгать на одной ноге. В этот момент она упала и сломала запястье, — говорит Ольга. — Мы будем подавать в суд на больницу, потому что медики, несмотря на то, что видели, что мама не может ступить на ногу, не оказали ей никакой поддержки.
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Пока шею не сломала.
Херню не надо нести. У меня 30 лет медстажа, у сестры 20. Немного в курсе, как думаешь? И в бесплатной тебе каталку подгонят, если надо.