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Женщина пришла в травмпункт c одним переломом, а уехала с двумя

Женщина пришла в травмпункт c одним переломом, а уехала с двумя (1 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   больница   екатеринбург   здоровые   интересное   травмпункт   фото   
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Жительница Екатеринбурга поскользнулась на льду и сломала ногу. Дочь и коллега помогли её добраться до травмпункта, где женщина сломала ещё и руку. Приехала с одним переломом, уехала с двумя.

Жительница Екатеринбурга поскользнулась на льду и сломала ногу. Позвонив в травмпункт, дочери женщине сказали, что на прием можно не рассчитывать, так как там огромная очередь. Сказали либо приезжать на следующий день, либо вызывать скорую.

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На следующий день дочь попросила коллегу отвезти мать в травмпункт.

— Когда приехали в травмпункт, зашли в кабинет, маму послали на рентген. Я ее пыталась завести в кабинет, так как она ступить на ногу вообще не могла, — рассказала Ольга порталу E1. — Я спросила, можно ли мне зайти, чтобы помочь маме раздеться. Но мне сказали, что здесь не проходной двор и заходить нельзя.

Спустя пару минут из кабинета раздался плач и крик матери. После этого врач попросила дочь зайти в кабинет.

— Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может ее поднять, мама ревет, у нее вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована. Нас просто посылают обратно в кабинет к врачу, — говорит Ольга.

После того как женщина сломала руку, её дали всё-таки коляску и повезли снова к врачу.

— Из кабинета врача мама выехала уже с двумя гипсами: со сломанной ногой и со сломанной рукой. Из-за того, что мама просто упала на рентгене, так как не могла наступать на сломанную ногу. Ей дали стульчик, чтобы снять обувь, но до этого стульчика ей еще пришлось прыгать на одной ноге. В этот момент она упала и сломала запястье, — говорит Ольга. — Мы будем подавать в суд на больницу, потому что медики, несмотря на то, что видели, что мама не может ступить на ногу, не оказали ей никакой поддержки.


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Метки: Россия   больница   екатеринбург   здоровые   интересное   травмпункт   фото   
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14  комментариев
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Rabie Liz 52 минуты назад
Никогда не надо спрашивать: "Можно ли...?". Таким вопросом ты предоставляешь "выбор" там, где его не должно быть, и ответ почти всегда отрицательный.
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9k
GRuslan Минуту назад
У меня было нечто подобное. Приехал в травму с рваной раной руки после нападения собак. Пока отдирали свитер от руки потерял сознание и упал на пол ударившись головой о кафельный пол. Уехал зашитый и с сотрясением. Доктор потом наехал на медсестру типа че не посадила его на кушетку, но я заступился, мол сам не сел, думал не такой ранимый, жалко было молодую девочку не опытную.
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2k
Natali 7 минут назад
странное решение со сломанной ногой ждать следующего дня для приема....
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47k
Albert GER 11 минут назад
Привяжите её покрепче к койке.
Пока шею не сломала.
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161
Шурман 18 минут назад
Кстати странный гипс :) я знаток в этом деле но гипс очень странный , такое чувство что там вообще ни хрена нормально сделать не могут :)
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37k
Лесли 🥰 19 минут назад
Летом когда сломала ногу, кость в стопе. Меня в больнице на кресле муж катал по кабинетам. У нас там стоят кресла эти. А потом уже я на костылях скакала почти 3 мес.
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161
Шурман Полчаса назад
Годик назад в Бельгии поломал пальцы на ноге , поломал о батарею потому что торопился сильно , 3 пальца смотрели в левую сторону , боль описывать не буду . Приезжаю в скорую мне делают снимок и говорят нужно опять ломать , думаю ну ладно , 3 укола которые по боли совместимы с переломом , ломают , через час опять снимок ой не так поставили и опять ломают , на третий раз они говорят еще нужно вколоть что бы уже точно поставить я говорю да ставьте уже так мне уже пофиг . Гипс одели сказали ходить месяц я его снял через полторы недели и вроде бы все хорошо .
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188
Brontozavr1 46 минут назад
Не врачи а садюги какие-то...
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16k
Corvus Corax 55 минут назад
А что, на весь Катер один-единственный травмпункт??? И с переломом сутки без помощи? Бред. Две трети в очереди - повторно или палец оцарапали, у меня сестра много лет в травмпункте - прекрасно знаю, что там и как. Приняли бы. И, кстати, ту же скорую кто мешал вызвать?
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494
Алексей Corvus Corax 37 минут назад
Написано же, что позвонили. Телефонная поддержка от госучреждений в Москве еще не налажена, а тут Екатеринбург. А передвижение больного по госучреждению дело рук самого больного. Это не платная медицина, где и кресло-каталка тут же появится и медбрат плечо подставит.
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Барон Мюнхгаузен. Час назад
Что такое не везёт и как с этим бороться?
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