Женщина пришла в травмпункт c одним переломом, а уехала с двумя

Жительница Екатеринбурга поскользнулась на льду и сломала ногу. Позвонив в травмпункт, дочери женщине сказали, что на прием можно не рассчитывать, так как там огромная очередь. Сказали либо приезжать на следующий день, либо вызывать скорую.

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На следующий день дочь попросила коллегу отвезти мать в травмпункт.

— Когда приехали в травмпункт, зашли в кабинет, маму послали на рентген. Я ее пыталась завести в кабинет, так как она ступить на ногу вообще не могла, — рассказала Ольга порталу E1. — Я спросила, можно ли мне зайти, чтобы помочь маме раздеться. Но мне сказали, что здесь не проходной двор и заходить нельзя.

Спустя пару минут из кабинета раздался плач и крик матери. После этого врач попросила дочь зайти в кабинет.

— Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может ее поднять, мама ревет, у нее вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована. Нас просто посылают обратно в кабинет к врачу, — говорит Ольга.

После того как женщина сломала руку, её дали всё-таки коляску и повезли снова к врачу.