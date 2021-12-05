Польские пограничники задержали пьяный экипаж российского сухогруза, который едва не врезался в пляж

Пока неизвестно, что спасло судно от посадки на мель - внезапно осознание капитана, что сухогруз вот-вот окажется в безвыходном положении или то, что кто-то из экипажа все-таки услышал радиосигналы морских служб, сообщавших об опасности.

Генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль, Андрей Суровцев сообщил, что 6 декабря из Калининграда на смену экипажу выезжают другие моряки (сейчас сухогруз стоит на рейде в Гданьске). Что же касается странных маневров "Руслана", то судовладелец считает, что сухогруз от курса не отклонялся. "Немножко проскочили, а потом вернулись обратно", - поясняет он. Алкогольное опьянение экипажа Суровцев назвал "остатоными явлениями", хотя заметил, что подобное, конечно, недопустимо.



