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Польские пограничники задержали пьяный экипаж российского сухогруза, который едва не врезался в пляж

Польские пограничники задержали пьяный экипаж российского сухогруза, который едва не врезался в пляж (3 фото)

Автор:
05 декабря 2021 17:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Польша   Руслан   арест судна   мель   пьяный за рулем   сухогруз   
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В километре от пляжа на острове Собешевский в Польше сухогруз "Руслан" совершил резкий разворот на 180 градусов. Наблюдавшие за этим маневром пограничники и военно-морские службы страны не могли понять действий капитана. А потом, когда увидели показатели алкотестера, сразу поняли.

Польский специализированный морской портал сообщил о задержании четвертого декабря российского сухогруза "Руслан", которое, если верить информации, шло вне означенного пути. "Руслан", принадлежащий петербургской компании, перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша). Со скоростью около 11 узлов сухогруз проследовал прямо к пляжу на острове Собешевский и примерно за километр до него резко развернулся, чтобы избежать выхода на мель.

Схема движение сухогруза "Руслан"

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На предупреждения от капитана порта Гданьск судно не реагировало, и потребовалось вмешательство пограничников, чтобы остановить маневры "Руслана".


На место происшествия, как сообщает портал, отправили быстроходное спасательное судно и катер пограничной службы. "Руслан" был задержан, а его экипажу пришлось пройти тестирование на алкоголь. Сообщается, что капитан и еще два члена экипажа были пьяны (алкотестер показал у помощников капитана 1,5 промилле, а у главы экипажа почти промилле алкоголя).


Пока неизвестно, что спасло судно от посадки на мель - внезапно осознание капитана, что сухогруз вот-вот окажется в безвыходном положении или то, что кто-то из экипажа все-таки услышал радиосигналы морских служб, сообщавших об опасности.


Генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль, Андрей Суровцев сообщил, что 6 декабря из Калининграда на смену экипажу выезжают другие моряки (сейчас сухогруз стоит на рейде в Гданьске). Что же касается странных маневров "Руслана", то судовладелец считает, что сухогруз от курса не отклонялся. "Немножко проскочили, а потом вернулись обратно", - поясняет он. Алкогольное опьянение экипажа Суровцев назвал "остатоными явлениями", хотя заметил, что подобное, конечно, недопустимо.


Источник:

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Метки: Ynews   Польша   Руслан   арест судна   мель   пьяный за рулем   сухогруз   
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27
Golos Час назад
Польские "друзья" России и не такую херню могут придумать. Очередная провокация, к гадалке не ходи. Главным европейским подонкам верить не стоит.
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625
Снежный Барс Полчаса назад
Вовремя проснулся - опыт не пропьешь
, что не скажешь о работе
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43k
Андрей Бертон 39 минут назад
Всё хорошо, 1,5 промиле - остаточное явление.
А сколько тогда было при опьянении?
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−2
RUSOFOB2000LVL 41 минуту назад
Какие же тупые существа эти ватники
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1k
FedOZ 46 минут назад
Когда йопнули по литру водки и решили, что они крейсер)
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29k
Юр21 49 минут назад
Надо было его в польскую тюрьму засунуть на время разбирательства, алкаши ибаные!
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−42
User_1843265 49 минут назад
Не пей козленочком станешь !
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9k
nihilists 54 минуты назад
Сухогруз "Руслана"? Найди минимум три отличия!

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2k
Алексей Час назад
Пароход упёрся в берег.
Капитан кричит: "Вперёд!".
Как такому долбоëбу
Доверяют пароход?
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17k
Vital Idol Час назад
чтобы рассказывать про промилле, нужно сначала указать были ли они на ВАХТЕ!!!
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1k
Stranger2018 Час назад
Тю... Ну забыл капитан с летней на зимнюю переобуться, шиномонтаж искал...
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42k
Татьяна Юсова 2 часа назад
По какому поводу истерика?
Никуда не врезались, ничего не повредили.
Очень сомневаюсь, что кто-то из экипажа, не говоря о капитане, вдруг стали сдавать тесты на алкоголь польским пограничникам. С какого перепуга?
Источник информации – польские СМИ. Я бы не стала доверять им столь безоговорочно.
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59k
Андрей 2 часа назад
Если всё так, как сообщали - наказать обормотов по всей строгости.
А если представить, что случилась обратная ситуация: российские пограничники задержали экипаж польского сухогруза вблизи Клининграда. Я просто слышу тот вой с польской стороны о неправомерном применении силы к мирным морякам, провокация российских спецслужб (погранцы - это ФСБ, кто не в курсе), кровожадный Мордор по приказу Темнейшего (да благословит его!) начал операцию по захвату Польши...
Ну и конечно санкции, ага. От мирового сообщества, тэсзэть.
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2k
Natural Selection 2 часа назад
Капитан дрейфтануть решил просто
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36k
Александр 2 часа назад
были остаточные явления )))
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81k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Херассе у них "остаточные явления"
И это при том, что зарплата капитана судна от 8 до 15 тыс долл в мес....
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152
Nаnе First NameLаst NiThR0 21 минуту назад
Похоже, без бутылки они ничего не умеют. И по пути закончилось бухло. А как держать курс по-трезвому, никто даже и не слышал про такое.
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12k
VM Varga 2 часа назад
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