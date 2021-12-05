Польские пограничники задержали пьяный экипаж российского сухогруза, который едва не врезался в пляж

В километре от пляжа на острове Собешевский в Польше сухогруз "Руслан" совершил резкий разворот на 180 градусов. Наблюдавшие за этим маневром пограничники и военно-морские службы страны не могли понять действий капитана. А потом, когда увидели показатели алкотестера, сразу поняли.
Польский специализированный морской портал сообщил о задержании четвертого декабря российского сухогруза "Руслан", которое, если верить информации, шло вне означенного пути. "Руслан", принадлежащий петербургской компании, перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша). Со скоростью около 11 узлов сухогруз проследовал прямо к пляжу на острове Собешевский и примерно за километр до него резко развернулся, чтобы избежать выхода на мель.
Схема движение сухогруза "Руслан"
На предупреждения от капитана порта Гданьск судно не реагировало, и потребовалось вмешательство пограничников, чтобы остановить маневры "Руслана".
На место происшествия, как сообщает портал, отправили быстроходное спасательное судно и катер пограничной службы. "Руслан" был задержан, а его экипажу пришлось пройти тестирование на алкоголь. Сообщается, что капитан и еще два члена экипажа были пьяны (алкотестер показал у помощников капитана 1,5 промилле, а у главы экипажа почти промилле алкоголя).
Пока неизвестно, что спасло судно от посадки на мель - внезапно осознание капитана, что сухогруз вот-вот окажется в безвыходном положении или то, что кто-то из экипажа все-таки услышал радиосигналы морских служб, сообщавших об опасности.
Генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль, Андрей Суровцев сообщил, что 6 декабря из Калининграда на смену экипажу выезжают другие моряки (сейчас сухогруз стоит на рейде в Гданьске). Что же касается странных маневров "Руслана", то судовладелец считает, что сухогруз от курса не отклонялся. "Немножко проскочили, а потом вернулись обратно", - поясняет он. Алкогольное опьянение экипажа Суровцев назвал "остатоными явлениями", хотя заметил, что подобное, конечно, недопустимо.
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А сколько тогда было при опьянении?
Капитан кричит: "Вперёд!".
Как такому долбоëбу
Доверяют пароход?
Никуда не врезались, ничего не повредили.
Очень сомневаюсь, что кто-то из экипажа, не говоря о капитане, вдруг стали сдавать тесты на алкоголь польским пограничникам. С какого перепуга?
Источник информации – польские СМИ. Я бы не стала доверять им столь безоговорочно.
Может быть вам лично Путин должен был об этом сообщить?
Это специально пишут для таких дурачков, как вы, которые запросто могут себе представить, как на российское судно поднимаются польские пограничники и заставляют капитана подуть в алкометр. А он безропотно начинает дуть.
Похоже, что тут действительно собрались одни дебилы.
А попробуй не сдать тест в чужих водах. Да хоть в своих.
А если представить, что случилась обратная ситуация: российские пограничники задержали экипаж польского сухогруза вблизи Клининграда. Я просто слышу тот вой с польской стороны о неправомерном применении силы к мирным морякам, провокация российских спецслужб (погранцы - это ФСБ, кто не в курсе), кровожадный Мордор по приказу Темнейшего (да благословит его!) начал операцию по захвату Польши...
Ну и конечно санкции, ага. От мирового сообщества, тэсзэть.
И это при том, что зарплата капитана судна от 8 до 15 тыс долл в мес....