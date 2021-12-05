Тюрьма с единственным заключенным

Гесс написал прощальное письмо Гитлеру, которое на следующий день после его вылета фюреру должен был доставить его адъютант. Послание на 14 страницах начиналось так: "Мой Фюрер, если Вы получили это письмо, я нахожусь в Англии".

Гесс указал, что действует по собственной воле без ведома или разрешения Гитлера, затем он описал свою миссию: ее техническую подготовку своей миссии, мотивы и цели. Из этого объяснения следовало, что Гессом руководила не идея бегства, малодушие или слабость, а истинное понимание развитие событий войны, из которого он более не видел ясного выхода. Гесс хотел предпринять серьёзную попытку завершить войну в результате переговоров. И не сказал об этом Гитлеру ни слова, только потому что знал, что тот ему запретит. Однако Гесс помнил об ответе Гитлера на вопрос о германо-английском соглашении, поэтому организацию переговоров Гесс берет на себя.



Гесс дважды неудачно пытался вылететь в Шотландию зимой 1940—1941 года. Первый раз он вернулся на аэродром из-за технических неисправностей в самолете, второй раз передумал через пару минут после запуска двигателей. Такой серьезный шаг нуждался в более тщательной подготовке и Гесс обратился к астрологу Марии Нагенгаст, которая назвала ему дату, "удачную для поездки за границу". В соответствии с гороскопом Гесс днем полета выбрал 10 мая 1941 года.



Между тем, занятый подготовкой своей миссии и не будучи дипломатом, Гесс не придал значения тому, что политическая и военная ситуация в Германии стала меняться. Гитлер отказался от вторжения в Великобританию и обратил свои взоры на СССР. О предстоящей операции Гесс знал, но расплывчато. Возможно, Гесс решил, что наступление на СССР не отменит вторжение в Великобританию и планировал своей "миссией мира" предотвратить опасную для Германии войну на два фронта. Летчик полностью сосредоточился на технической подготовке операции. Он не имел даже приблизительной концепции ведения переговоров с британцами, надеясь, что увидев военного в форме люфтваффе, британцы будут почительны с боевым офицером.



День вылета 10 мая 1941 года стал переломным моментом в жизни Рудольфа Гесса и последним в его карьере. Его мессершмитт терпит крушение над Ла Маншем. Гесс вынужден прыгать с парашютом. Он приземляется в Шотландии, где его задерживают военные. После задержания он утверждал, что прибыл для заключения мира между Великобританией и Германией. Эта информация дошла до Уинстона Черчилля.