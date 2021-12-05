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Тюрьма с единственным заключенным

Тюрьма с единственным заключенным (11 фото)

Автор:
05 декабря 2021 10:52
Сообщество : Военное
Метки: Гесс   Шпандау   арестант   за решеткой   заключенный   тюрьма   
850
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Тюрьмы - не санаторий, и обычно в них заключенных с избытком. Но в этом "заведении" на протяжении 21 года отбывал наказание всего один человек. После его смерти тюрьму снесли, и на то были веские причины.
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Метки: Гесс   Шпандау   арестант   за решеткой   заключенный   тюрьма   
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
"вторым приемником фюрера"
Угу... радиоприемником... УКВ-тюнером...

"Его мессершмитт терпит крушение над Ла Маншем. Гесс вынужден прыгать с парашютом. Он приземляется в Шотландии"
Млять.. школьник, понимаю, географию не учил... Но хоть карту посмотрел бы.. где Ла-Манш, а где Шотландия...
И не терпел он крушения, выпрыгнул сам, потеряв ориентацию.

"Гитлер отказался от вторжения в Великобританию и обратил свои взоры на СССР. О предстоящей операции Гесс знал, но расплывчато."
Гесс располагал подробными сведениями о подготовке нападения Германии на СССР и благодаря сведениям, полученным от него на допросах, через несколько дней Иден послал официальное предупреждение Сталину, что в середине июня произойдет нападение Германии на СССР.

КГ/АМ.
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1k
Павел 44 минуты назад
Надеюсь все они бурлят в аду) и черти их каждую секунду дрючат в задний проход.
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112k
БрОдЯгА Час назад
Пост не о тюрьме а о фашисте.
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67
shturmina-katerina Час назад
"...Его мессершмитт терпит крушение над Ла Маншем. Гесс вынужден прыгать с парашютом. Он приземляется в Шотландии, где его задерживают военные..."
Автор, Вы ничего не напутали? В среднем, от Ла-Манша до Шотландии около 500 км. Может вместо парашюта у него был параплан? Другого объяснения я найти не могу.
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6k
B0n Час назад
Мразь с гнидами в моноброви прожила 93 ссука года.
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