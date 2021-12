Тюрьма с единственным заключенным

Подготовка к этому мероприятию проходила в обстановке полной секретности. Третий человек в рейхе пользовался неограниченным доверием фюрера, находился вне подозрений и мог делать, что считал нужным в полной конфиденциальности. На встречу с герцогом Гамильтоном Гесс планировал прибыть на самолёте. В конце осени 1940 года он получил доступ к новому Me 110 и стал тренироваться в полетах. Чтобы без дозаправки долететь до Шотландии (запаса топлива в баках стандартного Me 110 не хватало) на самолёт Гесса установили два дополнительных съёмных бака с топливом. Т.к. пилотирование Me 110 осуществлялось двумя летчиками, было необходимо придумать что-нибудь на замену второго пилота. Самолет Гесса оснастили радиокомпасом, а сам он специально обучился пеленгации у заводского радиоэксперта.



Пользуясь авторитетом, Гесс добыл у личного пилота Гитлера Ганса Баура авиационные карты, на которых были указаны "зоны молчания" - время безопасного полёта над каждым районом. Вечерами тайно Гесс развешивал на стенах своего кабинета склеенные вместе листы карт и тщательно изучал возможные маршруты для своего полёта. Кроме этого, Гесс ежедневно справлялся о погодных условиях в Северном море и в Шотландии, а также расспрашивал генералов и адмиралов о системе береговой обороны на Северном море.