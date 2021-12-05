Тюрьма с единственным заключенным

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Тюрьмы - не санаторий, и обычно в них заключенных с избытком. Но в этом "заведении" на протяжении 21 года отбывал наказание всего один человек. После его смерти тюрьму снесли, и на то были веские причины.
Шпандау - всесоюзное заведение, в котором отбывали наказание военные преступники. Последние два десятка лет эта тюрьма стала местом пребывания для единственного заключенного - Рудольфа Вальтера Рихарда Гесса.
Рудольф Гесс родился в 1894 году в семье баварского бизнесмена. Свое детство мальчик провел в Александрии, в богатом предместье. Вилла была окружена прекрасным садом, в котором ребенок часто проводил свое время.
Вначале мальчик обучался дома, а позднее родители отправили его в специальный интернат, по окончанию которого он поступил в университет. Будущее Рудольфа было предопределено - он должен был занять пост в фирме отца, а впоследствие сменить его, продолжив династию. Однако, этим планам не суждено было сбыться. После начала Первой мировой войны молодой человек вопреки воли отца ушел воевать.
Вначале мальчик обучался дома, а позднее родители отправили его в специальный интернат, по окончанию которого он поступил в университет. Будущее Рудольфа было предопределено - он должен был занять пост в фирме отца, а впоследствие сменить его, продолжив династию. Однако, этим планам не суждено было сбыться. После начала Первой мировой войны молодой человек вопреки воли отца ушел воевать.
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Еще до объявления призыва Гесс решил записаться добровольцем в полк тяжёлой кавалерии. Он радовался тому, что научится стрелять и скакать на лошади, попутно надеясь на войне усовершенствовать свой французский. 20 августа Рудольфа Гесса зачислили в 7-й баварский полк полевой артиллерии, однако новобранец перевелся в пехоту, рассудив, что так он будет более полезен в бою. В дальнейшем Гесс снова сменит военное поприще, став боевым летчиком.
За время войны Гесс был трижды ранен и получил железный крест. В 1918 году он мобилизовался, приехал в Мюнхен, где познакомился с Германом Герингом. Еще во время учебы Гесс стал участником тайного общества Туле, где его познакомили с Адольфом Гитлером. А в 1920 году он вступил в НСДАП, и общение с будущим фюрером стало постоянным. Гесс сопровождал Гитлера на встречах со спонсорами, писал статьи для партийного журнала и занимался формированием разведовательного отдела.
За время войны Гесс был трижды ранен и получил железный крест. В 1918 году он мобилизовался, приехал в Мюнхен, где познакомился с Германом Герингом. Еще во время учебы Гесс стал участником тайного общества Туле, где его познакомили с Адольфом Гитлером. А в 1920 году он вступил в НСДАП, и общение с будущим фюрером стало постоянным. Гесс сопровождал Гитлера на встречах со спонсорами, писал статьи для партийного журнала и занимался формированием разведовательного отдела.
После провала пивного путча Гитлер вместе с Гессом сидели в Ландсбергской тюрьме. Преданность фюреру помогала карьере Гесса: в 1925 году он становится его личным секретарем, в 1932 году возглавляет политическую комиссию нацистской партии, а через год Гитлер назначает Гесса своим заместителем по партийной работе. К концу 1939 года Рудольф становится третьим человеком в рейхе и вторым приемником фюрера после Геринга.
В первые дни войны Гесс подал прошение Гитлеру о зачислении на действительную службу офицером люфтваффе, однако получил бронь. Фюрер посчитал, что он принесет гораздо больше пользы на "внутреннем фронте". Также Гитлер издал указ, запрещающий полёты Гесса сроком на один год.
В первые дни войны Гесс подал прошение Гитлеру о зачислении на действительную службу офицером люфтваффе, однако получил бронь. Фюрер посчитал, что он принесет гораздо больше пользы на "внутреннем фронте". Также Гитлер издал указ, запрещающий полёты Гесса сроком на один год.
Первостепенной задачей своей внешней политики Гитлер считал союзнические отношения с Великобританией. Он был готов был заключить с ней договор на следующих условиях: Германия и Великобритания во избежание дальнейших конфликтов разделят сферы влияния: Британская империя лишается статуса европейской державы и получает во владение весь мир, Германии остается Европа. Гесс, восхищавшийся Британской империей, полностью разделял позицию фюрера и мечтал добиться понимания в Лондоне. Однако закулисные переговоры 1939 года между профашистскими кругами в Великобритании и дипломатическими представителями Третьего рейха закончились безрезультатно.
Великобритания не собиралась полностью отказываться от своих интересов в Европе и делиться колониями. Поэтому в начале 1940 года Гесс направил все силы, чтобы организовать новые переговоры с Великобританией. Он планировал установить контакты с прогерманскими кругами через генерала Хаусхофера и его сына Альбрехта. Карл Хаусхофер предложил Гессу возможность через генерала Яна Гамильтона или герцога Гамильтона выйти на короля Георга VI. Гесс решил действовать через герцога Гамильтона и отправил секретной почтой письмо, в котором предложил встречу в нейтральном Лиссабоне или любом другом месте по его выбору.
Великобритания не собиралась полностью отказываться от своих интересов в Европе и делиться колониями. Поэтому в начале 1940 года Гесс направил все силы, чтобы организовать новые переговоры с Великобританией. Он планировал установить контакты с прогерманскими кругами через генерала Хаусхофера и его сына Альбрехта. Карл Хаусхофер предложил Гессу возможность через генерала Яна Гамильтона или герцога Гамильтона выйти на короля Георга VI. Гесс решил действовать через герцога Гамильтона и отправил секретной почтой письмо, в котором предложил встречу в нейтральном Лиссабоне или любом другом месте по его выбору.
Адольф Гитлер и Рудольф Гесс (справа) перед смотром военных учений — 1938 год
Подготовка к этому мероприятию проходила в обстановке полной секретности. Третий человек в рейхе пользовался неограниченным доверием фюрера, находился вне подозрений и мог делать, что считал нужным в полной конфиденциальности. На встречу с герцогом Гамильтоном Гесс планировал прибыть на самолёте. В конце осени 1940 года он получил доступ к новому Me 110 и стал тренироваться в полетах. Чтобы без дозаправки долететь до Шотландии (запаса топлива в баках стандартного Me 110 не хватало) на самолёт Гесса установили два дополнительных съёмных бака с топливом. Т.к. пилотирование Me 110 осуществлялось двумя летчиками, было необходимо придумать что-нибудь на замену второго пилота. Самолет Гесса оснастили радиокомпасом, а сам он специально обучился пеленгации у заводского радиоэксперта.
Пользуясь авторитетом, Гесс добыл у личного пилота Гитлера Ганса Баура авиационные карты, на которых были указаны "зоны молчания" - время безопасного полёта над каждым районом. Вечерами тайно Гесс развешивал на стенах своего кабинета склеенные вместе листы карт и тщательно изучал возможные маршруты для своего полёта. Кроме этого, Гесс ежедневно справлялся о погодных условиях в Северном море и в Шотландии, а также расспрашивал генералов и адмиралов о системе береговой обороны на Северном море.
Пользуясь авторитетом, Гесс добыл у личного пилота Гитлера Ганса Баура авиационные карты, на которых были указаны "зоны молчания" - время безопасного полёта над каждым районом. Вечерами тайно Гесс развешивал на стенах своего кабинета склеенные вместе листы карт и тщательно изучал возможные маршруты для своего полёта. Кроме этого, Гесс ежедневно справлялся о погодных условиях в Северном море и в Шотландии, а также расспрашивал генералов и адмиралов о системе береговой обороны на Северном море.
Гесс написал прощальное письмо Гитлеру, которое на следующий день после его вылета фюреру должен был доставить его адъютант. Послание на 14 страницах начиналось так: "Мой Фюрер, если Вы получили это письмо, я нахожусь в Англии".
Гесс указал, что действует по собственной воле без ведома или разрешения Гитлера, затем он описал свою миссию: ее техническую подготовку своей миссии, мотивы и цели. Из этого объяснения следовало, что Гессом руководила не идея бегства, малодушие или слабость, а истинное понимание развитие событий войны, из которого он более не видел ясного выхода. Гесс хотел предпринять серьёзную попытку завершить войну в результате переговоров. И не сказал об этом Гитлеру ни слова, только потому что знал, что тот ему запретит. Однако Гесс помнил об ответе Гитлера на вопрос о германо-английском соглашении, поэтому организацию переговоров Гесс берет на себя.
Гесс дважды неудачно пытался вылететь в Шотландию зимой 1940—1941 года. Первый раз он вернулся на аэродром из-за технических неисправностей в самолете, второй раз передумал через пару минут после запуска двигателей. Такой серьезный шаг нуждался в более тщательной подготовке и Гесс обратился к астрологу Марии Нагенгаст, которая назвала ему дату, "удачную для поездки за границу". В соответствии с гороскопом Гесс днем полета выбрал 10 мая 1941 года.
Между тем, занятый подготовкой своей миссии и не будучи дипломатом, Гесс не придал значения тому, что политическая и военная ситуация в Германии стала меняться. Гитлер отказался от вторжения в Великобританию и обратил свои взоры на СССР. О предстоящей операции Гесс знал, но расплывчато. Возможно, Гесс решил, что наступление на СССР не отменит вторжение в Великобританию и планировал своей "миссией мира" предотвратить опасную для Германии войну на два фронта. Летчик полностью сосредоточился на технической подготовке операции. Он не имел даже приблизительной концепции ведения переговоров с британцами, надеясь, что увидев военного в форме люфтваффе, британцы будут почительны с боевым офицером.
День вылета 10 мая 1941 года стал переломным моментом в жизни Рудольфа Гесса и последним в его карьере. Его мессершмитт терпит крушение над Ла Маншем. Гесс вынужден прыгать с парашютом. Он приземляется в Шотландии, где его задерживают военные. После задержания он утверждал, что прибыл для заключения мира между Великобританией и Германией. Эта информация дошла до Уинстона Черчилля.
Гесс указал, что действует по собственной воле без ведома или разрешения Гитлера, затем он описал свою миссию: ее техническую подготовку своей миссии, мотивы и цели. Из этого объяснения следовало, что Гессом руководила не идея бегства, малодушие или слабость, а истинное понимание развитие событий войны, из которого он более не видел ясного выхода. Гесс хотел предпринять серьёзную попытку завершить войну в результате переговоров. И не сказал об этом Гитлеру ни слова, только потому что знал, что тот ему запретит. Однако Гесс помнил об ответе Гитлера на вопрос о германо-английском соглашении, поэтому организацию переговоров Гесс берет на себя.
Гесс дважды неудачно пытался вылететь в Шотландию зимой 1940—1941 года. Первый раз он вернулся на аэродром из-за технических неисправностей в самолете, второй раз передумал через пару минут после запуска двигателей. Такой серьезный шаг нуждался в более тщательной подготовке и Гесс обратился к астрологу Марии Нагенгаст, которая назвала ему дату, "удачную для поездки за границу". В соответствии с гороскопом Гесс днем полета выбрал 10 мая 1941 года.
Между тем, занятый подготовкой своей миссии и не будучи дипломатом, Гесс не придал значения тому, что политическая и военная ситуация в Германии стала меняться. Гитлер отказался от вторжения в Великобританию и обратил свои взоры на СССР. О предстоящей операции Гесс знал, но расплывчато. Возможно, Гесс решил, что наступление на СССР не отменит вторжение в Великобританию и планировал своей "миссией мира" предотвратить опасную для Германии войну на два фронта. Летчик полностью сосредоточился на технической подготовке операции. Он не имел даже приблизительной концепции ведения переговоров с британцами, надеясь, что увидев военного в форме люфтваффе, британцы будут почительны с боевым офицером.
День вылета 10 мая 1941 года стал переломным моментом в жизни Рудольфа Гесса и последним в его карьере. Его мессершмитт терпит крушение над Ла Маншем. Гесс вынужден прыгать с парашютом. Он приземляется в Шотландии, где его задерживают военные. После задержания он утверждал, что прибыл для заключения мира между Великобританией и Германией. Эта информация дошла до Уинстона Черчилля.
Тем временем, 11 мая Гитлер получает личное письмо Гесса и приходит в небывалое волнение. Для фюрера поступок летчика был полной неожиданностью. Он осознает, что Рим может заподозрить Германию в ведении сепаратных мирных переговоров с Великобританией. Это также может разрушить отношения Германии с Японией. А уж если в Британии заставят Гесса выступить по радио с заявлением о мирных целях, заставивших пойти его на военное преступление, то позиция фюрера и вовсе может здорово пострадать.
Гитлер идет на опережение, и приказывает срочно объявить о невменяемости бывшего соратника всему германсокму обществу. 12 мая ближе к ночи по радио было дано официальное сообщение НСДАП о Рудольфе Гессе. В нем говорилось, что третий человек рейха якобы страдал галлюцинациями и психическим расстройством и не отдавал отчет своим действиям. Он вылетел на самолёте в неизвестном направлении и скорее всего погиб.
Сообщение с подобным текстом было также опубликовано в утренних газетах. Конечно, германское общество восприняло его с недоверием - еще несколько недель назад Гесс выступал с поздравлениями Гитлера с днем рождения, а 1 мая призывал рабочих завода Messerschmitt в Аугсбурге повысить производительность труда в военном производстве. Речь Гесса была ясной, и ничто не выдавало его проблем с психикой. В стране поползли разнообразные слухи, прекратившиеся только с началом Великой Отечественной войны.
Гитлер идет на опережение, и приказывает срочно объявить о невменяемости бывшего соратника всему германсокму обществу. 12 мая ближе к ночи по радио было дано официальное сообщение НСДАП о Рудольфе Гессе. В нем говорилось, что третий человек рейха якобы страдал галлюцинациями и психическим расстройством и не отдавал отчет своим действиям. Он вылетел на самолёте в неизвестном направлении и скорее всего погиб.
Сообщение с подобным текстом было также опубликовано в утренних газетах. Конечно, германское общество восприняло его с недоверием - еще несколько недель назад Гесс выступал с поздравлениями Гитлера с днем рождения, а 1 мая призывал рабочих завода Messerschmitt в Аугсбурге повысить производительность труда в военном производстве. Речь Гесса была ясной, и ничто не выдавало его проблем с психикой. В стране поползли разнообразные слухи, прекратившиеся только с началом Великой Отечественной войны.
Гесс в камере
Во втором заявлении рейха Гесса назвали военным преступником. А Гитлер в кругу своих приближённых заявил: "Этот человек для меня мёртв, и он будет повешен там, где мы его схватим".
Тем временем, Гесс сначала находился в Тауэре, затем его перевели в замок в Суррее, где он пребывал до Нюрнбергского процесса. В октябре 1945 года Гесс в числе других военных преступников предстал перед судом. Его приговорили к пожизненному заключению, и в 1947 году вместе с еще 6 заключенными перевезли в тюрьму Шпандау. В этом заведении была проведена реконструкция, после которой первый этаж был полностью изолирован, по всей территории тюрьмы стояли вышки с прожекторами, а между заборами были проложены маршруты для часовых с собаками. В тюрьме находилось 7 узников, приговоренных к разным срокам лишения свободы. Лишь у Гесса было пожизненное заключение.
Тем временем, Гесс сначала находился в Тауэре, затем его перевели в замок в Суррее, где он пребывал до Нюрнбергского процесса. В октябре 1945 года Гесс в числе других военных преступников предстал перед судом. Его приговорили к пожизненному заключению, и в 1947 году вместе с еще 6 заключенными перевезли в тюрьму Шпандау. В этом заведении была проведена реконструкция, после которой первый этаж был полностью изолирован, по всей территории тюрьмы стояли вышки с прожекторами, а между заборами были проложены маршруты для часовых с собаками. В тюрьме находилось 7 узников, приговоренных к разным срокам лишения свободы. Лишь у Гесса было пожизненное заключение.
По воспоминаниям охраны летчика, он был сварлив, часто кричал и ругался, постоянно был недоволен едой и содержанием. Более 20 лет он не виделся с родными, отказываясь от свиданий с женой и сыном. И лишь в 1969 году впервые после ареста согласился повидаться со своей супругой.
С 1966 года он был единственным заключенным в Шпандау. К этому времени Гесс превратился в старика с начавшимися необратимыми изменениями в психике. Режим его содержания значительно смягчили. Он мог в любое время посещать туалетную комнату, выходить в библиотеку. А вскоре его камеру и вовсе перестали закрывать.
С 1966 года он был единственным заключенным в Шпандау. К этому времени Гесс превратился в старика с начавшимися необратимыми изменениями в психике. Режим его содержания значительно смягчили. Он мог в любое время посещать туалетную комнату, выходить в библиотеку. А вскоре его камеру и вовсе перестали закрывать.
Гесс в последние годы жизни в тюрьме
Гессу выдали электрочайник, телевизор, а в камере поставили кресло. По предварительной заявке на имя начальника заведения он мог смотреть передачи по телевидению.
Налогоплательщики роптали - содержание Гесса обходилось стране в 700000 марок в год. В 1989 году 93-летний Гесс покончил жизнь самоубийством. После его смерти тюрьму Шпандау полностью снесли. И на это были свои причины. Власти Германии опасались, что место заключения военного преступника последователи нацистов могут превратить в алтарь поклонения. Так закончилась жизнь военного преступника, соратника Гитлера и преданного фатерлянду немца, который провалил "мирную миссию" и большую часть жизни был вынужден прожить в заточении и глубоком одиночестве.
Налогоплательщики роптали - содержание Гесса обходилось стране в 700000 марок в год. В 1989 году 93-летний Гесс покончил жизнь самоубийством. После его смерти тюрьму Шпандау полностью снесли. И на это были свои причины. Власти Германии опасались, что место заключения военного преступника последователи нацистов могут превратить в алтарь поклонения. Так закончилась жизнь военного преступника, соратника Гитлера и преданного фатерлянду немца, который провалил "мирную миссию" и большую часть жизни был вынужден прожить в заточении и глубоком одиночестве.
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Метки: Гесс Шпандау арестант за решеткой заключенный тюрьма
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Угу... радиоприемником... УКВ-тюнером...
"Его мессершмитт терпит крушение над Ла Маншем. Гесс вынужден прыгать с парашютом. Он приземляется в Шотландии"
Млять.. школьник, понимаю, географию не учил... Но хоть карту посмотрел бы.. где Ла-Манш, а где Шотландия...
И не терпел он крушения, выпрыгнул сам, потеряв ориентацию.
"Гитлер отказался от вторжения в Великобританию и обратил свои взоры на СССР. О предстоящей операции Гесс знал, но расплывчато."
Гесс располагал подробными сведениями о подготовке нападения Германии на СССР и благодаря сведениям, полученным от него на допросах, через несколько дней Иден послал официальное предупреждение Сталину, что в середине июня произойдет нападение Германии на СССР.
КГ/АМ.
Автор, Вы ничего не напутали? В среднем, от Ла-Манша до Шотландии около 500 км. Может вместо парашюта у него был параплан? Другого объяснения я найти не могу.