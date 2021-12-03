При задержании в Подмосковье покончил с собой трижды судимый скинхед

После переезда в 2019 году в подмосковный город Шелково, Сырцев стал трудиться в одной из охранных фирм. Как при этом после такого послужного списка он смог устроиться на работу в ЧОП, остается загадкой. Впрочем, там он проработал недолго, т.к. условия административного надзора (запрет на выход из дома с 22.00 до 6.00) не позволяли ему нести вахту. Из-за этих сложностей Сырцев стал работать хаус-мастером в ресторане. В его обязанности входил мелкий ремонт мебели и сантехники. Эта работа оплачивалась не очень высоко, но Сырцев не жаловался, а начальство было им довольно.

Однако официальная работа для него была, по всей видимости, лишь ширмой. Втихую он занимался перепродажей оружия. Когда правоохранители получили эту информацию, попытались задержать Сырцева. Спецоперация провалилась. Полицейские не применяли табельное оружие и никак не смогли помешать скинхеду осуществить свой план.