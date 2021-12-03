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При задержании в Подмосковье покончил с собой трижды судимый скинхед

При задержании в Подмосковье покончил с собой трижды судимый скинхед (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 10:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Сырцев   видео   незаконный оборот оружия   суицид   тюрьма   
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30-летний бывший сотрудник ЧОПа, которого заподозрили в торговле оружием, увидел людей в форме и застрелился из пистолета Макарова.

В ночь на второе декабря в Щелково при задержании свел счеты с жизнью неонацист из Кирова Павер Сырцев. Его подозревали в незаконном обороте оружия и, видимо, не зря - рядом с телом Сырцева правоохранители обнаружили незарегистрированный пистолет Макарова, из которого тот застрелился прямо на глазах у прохожих.


Известно, что за несколько секунд до выстрела он выкрикнул "в тюрягу не вернусь", после чего нажал на спусковой крючок.

Сырцев - известный в Кирове скинхед, за которым числятся многочисленные преступления. В тюрьме Сырцев успел побывать аж трижды. В первый раз это случилось в 2010 году, после того как созданная им группа "Скинхеды" устроила серию поджогов палаток торговцев на рынке и авто кавказцев. Второй раз Сырцев попал за решетку в 2014 году, когда устроил драку с приятелем и ударил его ножом в живот. Суд приговорил его к трем годам колонии. В третий раз Сырцов попал на скамью подсудимых в 2017 году после ограбления гаражных боксов. После очередной отсидки, казалось, скинхед взялся за ум.


После переезда в 2019 году в подмосковный город Шелково, Сырцев стал трудиться в одной из охранных фирм. Как при этом после такого послужного списка он смог устроиться на работу в ЧОП, остается загадкой. Впрочем, там он проработал недолго, т.к. условия административного надзора (запрет на выход из дома с 22.00 до 6.00) не позволяли ему нести вахту. Из-за этих сложностей Сырцев стал работать хаус-мастером в ресторане. В его обязанности входил мелкий ремонт мебели и сантехники. Эта работа оплачивалась не очень высоко, но Сырцев не жаловался, а начальство было им довольно.


Однако официальная работа для него была, по всей видимости, лишь ширмой. Втихую он занимался перепродажей оружия. Когда правоохранители получили эту информацию, попытались задержать Сырцева. Спецоперация провалилась. Полицейские не применяли табельное оружие и никак не смогли помешать скинхеду осуществить свой план.


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Метки: Сырцев   видео   незаконный оборот оружия   суицид   тюрьма   
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1k
Лёха Час назад
Вообще забавно и грустно:
Славян- националистов вытравили,как тараканов,а с массовыми выступлениями нацистов как-то не сильно борются.
Я имею ввиду свадьбы со стрельбой и перегораживанием проспектов, массовые выступления азиатов, факты блокирования толпой азиатов представителей власти...
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8k
Maddy8 2 минуты назад
Господи, ну почему они так ненавидят свой родной язык???
Ну какое "Шелково" а? Щёлково!
Ну неужели не видно, что и произношение другое становится?
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−73
Lux Indique 13 минут назад
как вам сейчас живется без "скинхэдов" ? )) все же хорошо правда ?
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137
apqurhf 14 минут назад
содержит сцену смерти. ойойой! какой ужас! как будто мяса никто не ест...
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2k
Кто я! а кто ты такой? 17 минут назад
после второй судимости могли уже сжечь, а не выпускать. такие не меняются, и им не место среди людей
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7k
Позитив Полчаса назад
Сдох и пох
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826
Hallo FreeSpace 49 минут назад
ну и ладушки ...
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1k
Лёха Час назад
Так скинхэд или неонацист? Не каждый скин нео. Если автор не в курсе.
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вот что то мне подсказывает, что дело не только в торговле оружием .....
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12k
ss 2 часа назад
Хороший нацик = мёртвый нацик.
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41k
dima423 2 часа назад
зачем епальник то его замазали... мне конечно похеру на него, но в принципе, ЗАЧЕМ?
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55k
Dominus 2 часа назад
Биомусор самовыпилился , мир чуть чище стал .
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