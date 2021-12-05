15 фактов об электричестве, пламени, световых и электромагнитных волнах

Она способна бить в обе стороны



Молния — есть электрический пробой воздушного пространства. В воздухе всегда присутствует небольшое количество свободных электронов. При грозе высокое напряжение интенсивно разгоняет эти электроны настолько, что при столкновении со встречными молекулами они выбивают из них новые электроны, формируя лавину. Направление движения этого потока определяется направлением электрического поля. Как правило, в облаках накапливается отрицательный заряд, а на земле — положительный, и поэтому электроны, формирующие молнию, движутся сверху вниз. Однако бывает — менее чем в одном из 20 случаев — получается так, что облако заряжено положительно, и тогда молния может ударить из земли в небо. Молнии, бьющие вверх, как правило, во много раз превосходят по мощности молнии, бьющие вниз.