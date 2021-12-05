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15 фактов об электричестве, пламени, световых и электромагнитных волнах

15 фактов об электричестве, пламени, световых и электромагнитных волнах (16 фото)

Автор:
05 декабря 2021 00:35
Сообщество : Факты
Метки: вопросы   огонь   ответы   свет   факты   физика   электричество   электромагнитные волны   
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15 вопросов и ответов для любознательных, желающих повысить свой уровень эрудиции.
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Метки: вопросы   огонь   ответы   свет   факты   физика   электричество   электромагнитные волны   
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Юрьевич 7 часов назад
Кто-то открыл для себя учебник Физики


"Как правило, в облаках накапливается отрицательный заряд, а на земле положительный, и поэтому электроны, формирующие молнию, движутся сверху вниз."
Автор, в данном случае речь идёт о статическом электричестве. Планета Земля вовсе не заряжена положительно, наоборот, поверхность Земли заряжена отрицательно (её отрицательный заряд равен 30000 Кл; у земной поверхности существует стационарное электрическое поле напряжённостью около 130 В/м! А молния бьёт из облаков на поверхность Земли потому что заряд перетекает от более заряженного тела к менее заряженному! Облака просто имеют более высокий статический заряд и он стекает на поверхность Земли в виде молнии. Молния гораздо чаще бьёт между облаками, это происходит тоже потому, что заряд перетекает от более заряженного облака (или участка) к менее заряженному.
Это на пальцах если объяснить. На самом деле всё гораздо сложнее настолько, что можно считать электричество, тем более статическое, слабоизученным явлением, споры и разные теории возникают до сих пор! Ты же прочитав учебник и не вникнув в тему порешь здесь космическую чушь. Если не лень - почитай умные книжки...
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