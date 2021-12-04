Голомянка: 70% рыбы в Байкале — вот эти «красавцы», целиком состоящие из жира и костей

Когда речь заходит о рыбах Байкала, люди в первую очередь вспоминают омулей, тайменей да хариусов. Но о нашем сегодняшнем герое, голомянке, почти никто не знает. А ведь она составляет 70% рыбного населения всего озера!
Ничего удивительного: нам не очень нравится класть на сковородку рыбу, от которой после жарки останется лишь скелет да глубокое чувство разочарования. Голомянками способны питаться только нерпы.
В славном роде есть два вида: большая и малая голомянки. Та, что побольше, длиной в 25 сантиметров и на 40% состоит из жира. Меньшая короче примерно на 40%, заметно суше и куда костистее. Их образ жизни и привычки схожи, поэтому будем называть голомянок по кодовым именам: Биба и Боба соответственно.
Два брата-акробата вертели на гоноподиях (особый орган размножения живородящих рыб — прим. ред.) кулинарные эксперименты двуногих и вкусовые пристрастия тюленей, поэтому обитают на глубинах от 100 до 1500 метров. Не любят они и собираться в косяки, предпочитая одиночество. Здесь, в темноте и при температуре воды в +4 градуса, животины чувствуют себя прекрасно, несмотря на отсутствие плавательного пузыря.
Этим созданиям не нужны внутренние баллоны с воздухом, они отказались от чешуи, имеют облегчённый костяной каркас и плавники увеличенной площади — благодаря им можно величаво парить в толще воды. От этого страдает скорость, но рачки, на которых рыбы нагуливают жирок, никуда не спешат.
Впрочем, одними рачками-эпишурами удовлетворяется только Боба, более крупный Биба не против весной закусить мальками своего собрата. Он бы и икру съел, только вот незадача, голомянки — живородящие. Но у всего есть цена: не каждая самка голомянки способна пережить рождение 2000 детей за один присест. А малышей состояние матери не колышет, они вообще не будут испытывать интереса к другим рыбам, пока не достигнут полового созревания в 2 года.
Чему нас учит эта история? Ты можешь выглядеть как страшилище, не иметь ничего, кроме жира и костистых плавников, и всё равно быть на коне. Просто коня нужно выбирать правильного, обращая свои недостатки в достоинства.
Источник:
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