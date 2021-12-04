Голомянка: 70% рыбы в Байкале — вот эти «красавцы», целиком состоящие из жира и костей

Впрочем, одними рачками-эпишурами удовлетворяется только Боба, более крупный Биба не против весной закусить мальками своего собрата. Он бы и икру съел, только вот незадача, голомянки — живородящие. Но у всего есть цена: не каждая самка голомянки способна пережить рождение 2000 детей за один присест. А малышей состояние матери не колышет, они вообще не будут испытывать интереса к другим рыбам, пока не достигнут полового созревания в 2 года.