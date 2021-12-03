20 впечатляющих сравнений Москвы времен СССР и сейчас

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Автор канала "Про life в Москве и не только" регулярно публикует фото Москвы прошлого и сравнивает их с современными реалиями. Все-таки интересно посмотреть, как менялась столица с годами.
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Монумент демонтировали в 1941 году, а через два десятилетия установили памятник Юрию Долгорукому
А какая Москва вам больше по душе?
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