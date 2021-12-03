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20 впечатляющих сравнений Москвы времен СССР и сейчас

20 впечатляющих сравнений Москвы времен СССР и сейчас (41 фото)

Автор:
03 декабря 2021 11:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   до и после   москва тогда и сейчас   тогда и сейчас   фото до и после   фотосравнения   
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Автор канала "Про life в Москве и не только" регулярно публикует фото Москвы прошлого и сравнивает их с современными реалиями. Все-таки интересно посмотреть, как менялась столица с годами.

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А какая Москва вам больше по душе?

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Метки: Москва   до и после   москва тогда и сейчас   тогда и сейчас   фото до и после   фотосравнения   
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Сергей Ко Полчаса назад
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Позитив 2 минуты назад
спасибо за пост
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