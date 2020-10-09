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30 фотосравнений: как изменились лица знаменитостей за годы

30 фотосравнений: как изменились лица знаменитостей за годы (31 фото)

Автор:
09 октября 2020 13:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   до и после   селебрити   тогда и сейчас   фотографии звезд   фотосравнения   шоу бизнес   шоу бизнес знамености   
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Популярный инстаграм-аккаунт Celebbeforeafter ("Знаменитости до и после") показывает, как выглядели известные люди в молодости и как они выглядят сейчас. Некоторые изменились довольно сильно, а кто-то остался почти таким же, как был! Немного напоминает задачки из серии "Найдите 10 различий".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   до и после   селебрити   тогда и сейчас   фотографии звезд   фотосравнения   шоу бизнес   шоу бизнес знамености   
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Lev Asriev Полчаса назад
Одно можно сказать точно . Зубы с возрастом становятся лучше и белее.Загадка природы...
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Aleksandr 15 минут назад
30 фотосравнений: как изменились лица знаменитостей за годы
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Василенко Татьяна 20 минут назад
А в основном девчонки все равно хорошенькие. Особенно обожаю Энистон - классная она!
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