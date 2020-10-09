30 фотосравнений: как изменились лица знаменитостей за годы

Популярный инстаграм-аккаунт Celebbeforeafter ("Знаменитости до и после") показывает, как выглядели известные люди в молодости и как они выглядят сейчас. Некоторые изменились довольно сильно, а кто-то остался почти таким же, как был! Немного напоминает задачки из серии "Найдите 10 различий".
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Дом Джеймса Бонда выставлен на продажу за $100 миллионов
- Когда они были молодыми: 30 голливудских знаменитостей тогда и сейчас
- Побочный эффект: Эдриан Броуди поставил прививку от Covid-19 и почувствовал себя "немного странно"
- Детки выросли: американские дети-актеры тогда и сейчас
- Мэрилин Монро в образе знаменитых голливудских актрис, 1958 г
Метки: голливуд до и после селебрити тогда и сейчас фотографии звезд фотосравнения шоу бизнес шоу бизнес знамености
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...