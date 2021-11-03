FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5011 постов • 795 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр

"Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 11:48
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Нижнекамск   Татарстан   антиваксеры   видео   пандемия   
2491
3
1

Жительницы города устроили акцию "неповиновения", запуская в ТЦ всех желающих, без проверки цифрового кода.

Пока в городах РФ вводят ограничение на посещение общественных мест, активисты-"антиваксеры" тоже не сидят, сложа руки. Жительницы Нижнекамска продемонстрировали акт неповиновения, "захватив власть" в одном из торговых центров города. Стоя у входа, они призывали всех желающих проходить в ТЦ просто так, ничего не предъявляя.


Одна из активисток поясняла, что QR-режим унижает человеческое достоинство. При этом женщина пугала охрану уголовными статьями, которые нарушают кодекс при проверке сертификата о вакцине. «Нас делят на классы, вот и все», — кричит антиваксерша. 


Тем временем, другая активистка пропускает в торговый центр всех желающих без демонстрации QR-кода. «Проходите, проходите. Мы здесь власть», — говорит она за кадром.



Охраннице центра, судя по видео, только и остается, что наблюдать за происходящим со стороны. В соцсетях заметили, что это далеко не первая акция активистов, ранее противников QR-кодов замечали в ТЦ в Набережных Челнах и Муслюмово.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: qr-код   Нижнекамск   Татарстан   антиваксеры   видео   пандемия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
83
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
83  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
84
Снежный Барс 2 часа назад
Жизнь всех рассудит...кто в живых останется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
891
Hallo FreeSpace 6 минут назад
А в чем проблема получить этот код ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Слава 12 минут назад
А может ее владельцы ТЦ наняли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast Полчаса назад
Если использовать их логику право применения то если кто то в этом центре после его посещения период их перфоманса заразится и умрет вполне можно на них повесить убийство по неосторожности. А так пока мелкое хулиганство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Неизвестно 42 минуты назад
Больше всего розжигает конфликт автор ролика,называя в уничижительном контексте ,граждан не доверяющим вакцине (кстати вполне закономерно).Хочется сказать автору,а ты баран поставил тавро и теперь можешь выйти в люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 50 минут назад
Что уже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Степан 50 минут назад
В случае чего - отказать в медицинской помощи. Пусть сами "властвуют".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей 54 минуты назад
Эти бабы правы в юридическом аспекте. Ограничить передвижение можно только федеральным законом или решением суда. Но наша импотентная власть даже на это не способна. Вот так у нас все через анус. Я за QRкоды и ограничения, но не так безалаберно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 59 минут назад
дураков на Руси на сто лет вперед припасено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Vustinii Час назад
Муслюмово это хде?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mowgley Час назад
Никаких докторов и вакцин, вот проверенная временем инструкция по лечению


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−44
Денис Полуничев Час назад
А завтра клеймо на лбу выжигать начнут вместо куаркода, тоже схаваем???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−44
Денис Полуничев Час назад
Поддерживаю на 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
Киса Кацман Час назад
дебилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tiana Час назад
А между тем, в станах с более или менее привитым населением люди болеют, массово болеют, НО они перестали вымирать, как в прервую и вторую волну. А у нас сегодня в стране зафиксирован новый рекорд по смертям - 1190 человек за последние сутки. Вдумайтесь! Это как если бы упало сразу четыре или пять самолетов.

https://telegra.ph/Razbor-statistiki-COVID-19-v-zavisimosti-ot--vakcinirovannyh-po-stranam-10-28https://telegra.ph/Razbor-statistiki-COVID-19-v-zavisimosti-ot--vakcinirovannyh-po-stranam-10-28
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 2 часа назад
Оо мы здесь власть. Опять выползли "власть". Омароеда вспомнил. Ничего, присядут как миленькие. Увидел антиваксера, бей его они серийные убийцы. 1200 человек в день. Война блин. А эти твари радуются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 23)
131
Liberman portmen77 22 минуты назад
Поговорили с ним,не беспокойся.
Почему шмурдяком то? это не хохлятское галимое вино,разбавленное спиртягой.
Полиомиелит - в свое время тоже не проходил никаких испытаний многогодовых. а сразу всех ширять начали и тебя, в том числе, ей же бахнули. ну эт так. к слову.
че ты какие то придумываешь права человека\ испытания и т.д.? "человек" самая живучая тварь на земле. а некоторые особи ко всему прочему еще и везучие, все никак не сдохнут. задолбали всех уже.
нужны антитела? вырабатываем! вакцина просто обманывает наш организм и он начинает вырабатывать антитела сам! это, такой пинок нашему организму.
да высокотехнологичный,да, папуас этого придумать и сделать не может. ну бывает. я - не папуас. я понимаю что это. папуасы - не понимают. у меня есть гражданское сознание, да я и не хочу помереть от осложнений на сердце( сам 2х2). поэтому - здоров ты, проблем нет - не прививайся. только,сука, других не заражай!.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
Liberman No_Reason 57 секунд назад
полиомиелит - от него вакцина. я привел пример. никаких клинических испытаний,никаких постлинических, никаких регистраций - готова\бахнули детей - пошла в народ. все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
697
Олег 2 часа назад
Антиваксеры хотят ходить везде без кодов, геи хотят ходить гейпарадамм, копрофилы хотят жрать говно в ресторанах. Кто-то не хочет находится рядом с геями, непривитыми и копрофилами. Всем не угодишь. Поэтому сегрегация самый разумный выход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
131
Liberman Александр Час назад
если ты родился в России/СССР - ты в любом случае вакцинирован, при том раз 20)))) так что хоть усрись - ты уже " чипирован")))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
Liberman Александр Час назад
ну, друг, смотри, как только доля привитых достигнет 50%+1 человек: можно смело выпускать закон о обязательной вакцинации. так и сделают. - добровольная вакцинация= голосование на референдуме.
вам немного осталось, подожди полгодика и все будет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
40bbazziggo 2 часа назад
Всё правильно сделали, в задницу пусть себе qr коды затолкают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 2 часа назад
Только не антиваксеры, захватили ТЦ, а граждане России отстояли свое право на посещение публичных мест, которое конституционно у них никто не отбирал. А всякие урадебилоиды пытаются выставсть людей, отстаивающих свои законные права как каких то уродов. Хотя сами являются преступниками, пытающимися заставить других людей совершать действия против их воли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Ка-Пэкс 2 часа назад
Потом будут захватывать последние ИВЛ. ЛОл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ну класс . закроют теперь все ТЦ как в прошлом году и всё. будут эти шкуры тупые вокруг ТЦ гулять а не внутри .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 14 комментариев
Показать ещё
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале "Ну это мы опустим": в Старом Осколе телевизионщики спалились, снимая сюжет в ковидном госпитале "Уберите от нее руки!": жесткое задержание непривитой пенсионерки в Башкирии попало на видео "Уберите от нее руки!": жесткое задержание непривитой пенсионерки в Башкирии попало на видео Страшное ДТП в Татарстане попало на видео Страшное ДТП в Татарстане попало на видео Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов Сломал систему: уфимец прошел в торговый центр по QR-коду с пачки чипсов В Татарстане разбился самолёт с парашютистами В Татарстане разбился самолёт с парашютистами
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14783



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Актриса без "Оскара": в Черняховске женщина бросилась на капот авто, но что-то пошло не так
4
76
Актриса без "Оскара": в Черняховске женщина бросилась на капот авто, но что-то пошло...
Набирающие популярность в сообществах
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
0
13
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
3
15
Корзиночки из поленты с рыбой и авокадо
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#подборка#приколы#новости#интересное#СССР#аварии
#Юмор#кино#история#картинки#актеры#прикол#фотографии#дтп#пандемия#дети
#интересно#Ynews#Россия#люди#позитив#фильм#автомир#смешные#Москва#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться