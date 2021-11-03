"Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр

Жительницы города устроили акцию "неповиновения", запуская в ТЦ всех желающих, без проверки цифрового кода.
Пока в городах РФ вводят ограничение на посещение общественных мест, активисты-"антиваксеры" тоже не сидят, сложа руки. Жительницы Нижнекамска продемонстрировали акт неповиновения, "захватив власть" в одном из торговых центров города. Стоя у входа, они призывали всех желающих проходить в ТЦ просто так, ничего не предъявляя.
Одна из активисток поясняла, что QR-режим унижает человеческое достоинство. При этом женщина пугала охрану уголовными статьями, которые нарушают кодекс при проверке сертификата о вакцине. «Нас делят на классы, вот и все», — кричит антиваксерша.
Тем временем, другая активистка пропускает в торговый центр всех желающих без демонстрации QR-кода. «Проходите, проходите. Мы здесь власть», — говорит она за кадром.
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Охраннице центра, судя по видео, только и остается, что наблюдать за происходящим со стороны. В соцсетях заметили, что это далеко не первая акция активистов, ранее противников QR-кодов замечали в ТЦ в Набережных Челнах и Муслюмово.
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Есть санитарные нормы, по ним тебе ставится условие на проход в общественное место, наличие прививки. Никаких ограничений на её получение нет. Получил и проходи куда хочешь.
Их позиция равна протесту человеку работающему в общепите тому что от него требуют санитарную книжку и отстраняют его от работы при её отсутствии.
Закопают и так.
Хотя по мне так, всех умерших от ковида сжигать нах.
https://telegra.ph/Razbor-statistiki-COVID-19-v-zavisimosti-ot--vakcinirovannyh-po-stranam-10-28https://telegra.ph/Razbor-statistiki-COVID-19-v-zavisimosti-ot--vakcinirovannyh-po-stranam-10-28
Посмотри про полностью привитую Монголию.
Во-первых соловья там нет, во-вторых есть что-то сказать по цифрам кроме тупого "вы всё врёти"?
Почему шмурдяком то? это не хохлятское галимое вино,разбавленное спиртягой.
Полиомиелит - в свое время тоже не проходил никаких испытаний многогодовых. а сразу всех ширять начали и тебя, в том числе, ей же бахнули. ну эт так. к слову.
че ты какие то придумываешь права человека\ испытания и т.д.? "человек" самая живучая тварь на земле. а некоторые особи ко всему прочему еще и везучие, все никак не сдохнут. задолбали всех уже.
нужны антитела? вырабатываем! вакцина просто обманывает наш организм и он начинает вырабатывать антитела сам! это, такой пинок нашему организму.
да высокотехнологичный,да, папуас этого придумать и сделать не может. ну бывает. я - не папуас. я понимаю что это. папуасы - не понимают. у меня есть гражданское сознание, да я и не хочу помереть от осложнений на сердце( сам 2х2). поэтому - здоров ты, проблем нет - не прививайся. только,сука, других не заражай!.
В прошлом времени? А может в настоящем?
А регламент принятия тех 20 вакцин, которые мы с тобой получили, ты в курсе? Сколько лет проводились клинические испытания? Сколько было неудачных вакцин, которые потом стоили людям здоровья, жизни, возможности размножения?
Ну конечно же, нет. Оно тебе надо было?
Когда кто-то получал информацию что делал ты? Не надо отвечать. Ты уже ответил - "я такие веще ства в бурной молодости употреблял".
П.С. Тебе не кажется что с таким уровнем компетенции лучше вообще молчать в тряпочку?
вам немного осталось, подожди полгодика и все будет)