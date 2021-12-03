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Кто сыграл аппетитных доярок в фильме "Особенности национальной охоты" и где эти девушки сейчас?

Кто сыграл аппетитных доярок в фильме "Особенности национальной охоты" и где эти девушки сейчас? (9 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 09:52
Сообщество : Кино
Метки: Доярки   интересно   кино   особенности русской охоты   фильм   
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Фильм "Особенности русской охоты" вышел на экраны в 1995 году и запомнился целой плеядой интересных образов. В основном, конечно, мужских. Но красавицы-девушки, сыгравшие в этом кино эпизодические роли доярок, сразили наповал не только Кузьмича с финном Райво, но и добрую половину русских мужиков из числа зрителей.

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Метки: Доярки   интересно   кино   особенности русской охоты   фильм   
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8  комментариев
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6k
Bjornsson 2 часа назад
Вир зинд хир цу гаст.. . дас хат нихьт геклаппт... Ошибочка вышла, открывайте, свои пришли!
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357
Максим Максимов Час назад
Что то Вилле на фото опухший такой?
https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/12/03/4018276/gallery/63cd4418cb1ee056961487c360a2273f.jpg(1).jpg
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15k
Corvus Corax Час назад
Зоя Буряк еще в "Операции с Новым годом" играла.

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7k
Позитив 3 часа назад
ну хз как то не особо то и понравились они
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
- Шура, вот что скажу. Людям, сейчас особенно, доверяться нельзя. Люди, Шура, такие козлы.
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