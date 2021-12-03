Кто сыграл аппетитных доярок в фильме "Особенности национальной охоты" и где эти девушки сейчас?

Зоя Буряк на момент съемок в "Охоте" была опытной актрисой. Свою первую роль она получила еще во время учебы, снявшись в 1983 году в картине Александра Павленского "Зеленый фургон". Но самую большую популярность ей принесла работа в криминальной драме "Холодное лето пятьдесят третьего". Режиссер Александр Прошкин искал на роль дочери одной из героинь эдакую деревенскую девочку, и типаж Зои идеально подошел. Кстати, снявшись в этом фильме, она была вынуждена уйти с курса Льва Додина, который строго-настрого запрещал своим студентам появляться на киноплощадках.



В начале девяностых годов Буряк сыграла в таких фильмах, как "Царь Иван Грозный", "Маленький гигант большого секса", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Счастливый неудачник", "Колесо любви" и другие.