Кто сыграл аппетитных доярок в фильме "Особенности национальной охоты" и где эти девушки сейчас?

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Фильм "Особенности русской охоты" вышел на экраны в 1995 году и запомнился целой плеядой интересных образов. В основном, конечно, мужских. Но красавицы-девушки, сыгравшие в этом кино эпизодические роли доярок, сразили наповал не только Кузьмича с финном Райво, но и добрую половину русских мужиков из числа зрителей.
Мало кто из русских мужиков отказался бы сходить на экскурсию в коровник, в котором трудились наливные, кровь с молоком, девушки. Ровно такие, как в национальном бестселлере про особенности охоты.
Крестьянок сыграть доверили российско-финнскому дуэту, пригласив на эти роли Зою Буряк и Саару Хедлунд.
Зоя Буряк в фильме "Жизнь и необычайные приключения Ивана Чонкина"
Зоя Буряк на момент съемок в "Охоте" была опытной актрисой. Свою первую роль она получила еще во время учебы, снявшись в 1983 году в картине Александра Павленского "Зеленый фургон". Но самую большую популярность ей принесла работа в криминальной драме "Холодное лето пятьдесят третьего". Режиссер Александр Прошкин искал на роль дочери одной из героинь эдакую деревенскую девочку, и типаж Зои идеально подошел. Кстати, снявшись в этом фильме, она была вынуждена уйти с курса Льва Додина, который строго-настрого запрещал своим студентам появляться на киноплощадках.
В начале девяностых годов Буряк сыграла в таких фильмах, как "Царь Иван Грозный", "Маленький гигант большого секса", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Счастливый неудачник", "Колесо любви" и другие.
В начале девяностых годов Буряк сыграла в таких фильмах, как "Царь Иван Грозный", "Маленький гигант большого секса", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Счастливый неудачник", "Колесо любви" и другие.
В последующие годы российские режиссеры переключились на многосерийные фильмы, и Зоя Буряк снималась в многочисленных сериалах для ТВ: "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Дальнобойщики". Хотя у Зои очень много киношных работ, сама себя она считает театральной актрисой, и много лет служит в театре на Фонтанке.
Сейчас актрисе 53 года. К сожалению, ее личная жизнь не сложилась, и свое свободное время она посвящает племяннику и друзьям.
Сейчас актрисе 53 года. К сожалению, ее личная жизнь не сложилась, и свое свободное время она посвящает племяннику и друзьям.
Финская актриса Саара Хедлунд - вторая "доярка" из фильма - в 1995 году замуж за Вилле Хаапсало.
Скорее всего, без "Особенностей национальной охоты" и атмосферы, царящей на съемочной площадке, тогда не обошлось.
Влюбленные поженились, через время стали родителями двух детей. Вот только семьи у них не вышло. Поговаривают, что амбициозная Саара всегда мечтала о большой карьере, нежели чем о пеленках и горшках. Супруги развелись.
Да, собственно, и с карьерой у Саары не заладилось. Известно, что в 2003 году она снялась в короткометражке "Пятница", после чего с актерством решила завязать. Девушка получила образование психолога, и теперь ведет групповые и индивидуальные тренинги. О возвращению к кинокарьере и не помышляет.
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