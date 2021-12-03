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"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра

"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра (2 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   врач-психиатр   медкомиссия   обиделся   поридж   смешно   
4860
2

При прохождении медкомиссии на водительские права все без исключения должны получить "допуск" у нарколога и психиатра. Для большинства визит к этим врачам является формальностью, но некоторые бывают удивлены реакцией медиков.

Врач-психиатр задал 23-летнему парню элементарные вопросы и не получил на них ответов. Тот не смог рассказать, из каких компонентов состоит формула воды, когда началась Великая Отечественная война и чем поэт отличается от писателя. А когда юный неуч задумался над единицей измерения скорости, врач и вовсе впала в ступор, а потом озвучила предварительный диагноз. Парню он не понравился. Поридж аж расплакался, вспоминая об унижении.


А какие вопросы на медкомиссии для получения прав психиатр задавал вам, уважаемые фишкяне?

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Метки: видео   врач-психиатр   медкомиссия   обиделся   поридж   смешно   
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10k
Козырной Ферзь 3 часа назад
Пост супер, чтобы посмотреть видео нужно установить телегу. Досвидос аффтор...
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14k
Александр Н. 14 секунд назад
Хороший же человек. Зачем вы его мучаете? Просто усыпите нахрен.
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2k
Андрей Евтушенков Минуту назад
Врач прав- эта баба очень тупая)))
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36k
Александр 3 минуты назад
Почему не прописали письменно диагноз? Это чудовище же реально сядет за руль...
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2k
вася васильев 4 минуты назад
Ну а зачем этому п@дору забивать себе голову тем, что не касается его жопы?? У него видимо есть "папик", который его еб@т и кормит - это всё, что ему в этой жизни нужно!
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20
Евгений 4 минуты назад
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6k
Trenzel2003 8 минут назад
Да парнишка просто альтернативно одаренный.
Нафиг ему права. Ему сразу нужно баллотироваться в депутаты. А там и до президента рукой подать.
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1k
Дмитрий 9 минут назад
А чем этот парень отличается от большинства блогеров?
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1k
Пихайло 10 минут назад
И кстати, где тут автор парня увидел?
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526
Denis 10 минут назад
У нас психиатр сам был психом...Всех вопросов, что он задавал людям я уже н упомню, да и много их было, расскажу про себя. Комиссию я проходил не на водительское удостоверение, а в армию. Проходил один, а не в составе группы. Первый вопрос - где ваша характеристика со школы? Я говорю, что не знал, что она здесь нужна, ответ доктора - значит вы тупой, раз у вам её не дали....Второй вопрос - почему у меня форточка открыта? Я уже немного на взводе из-за того общения, и отвечаю - возможно вы здесь воздух испортили вот и открыли. На этом наш разговор закончился. Вобщем зашёл я в кабинет, пока он был на обеде и знакомая медсестра поставила печать.
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4k
Джордж. Вашингтон. 11 минут назад
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31
Mike Mike 15 минут назад
Мне это напомнило сцену из фильма "Мы из джаза", когда герой фильма пытался получить разрешение на исполнение джаза в городском парке. Его там тоже спрашивали в каком году было восстание Спартака.
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6k
mr.Poher 17 минут назад
Это не оскорбление - это констатация факта, об умственных способностях этого недоумка. И сказал об этом не кто-нибудь, а дипломированный специалист!
Не пускайте это на дороги общего пользования, пожалуйста!
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3k
vorkuta-72 17 минут назад
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18k
Luc72 17 минут назад
Тупой, тупой... Нет такого диагноза, есть три степени врожденной умственной отсталости (это когда ОТ РОЖДЕНИЯ, а не потеря уже существующих знаний и навыков впоследствии из за болезни или ЧМТ), дебильность - легкая степень; имбицильность - средняя и идиотия, уже крайняя (так что, будьте осторожнф, называя кого то идиотом,
уж лучше будьте снисходительнее и называйте имбицилом или даже ласково - дебилом
).
Я не думаю, что персонаж что то ПОТЕРЯЛ из "нажитого", он реально уже с рождения скорее всего такой
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229
kolobok263 18 минут назад
на удобрение этот организм
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 19 минут назад
не надо ему давать права... вдруг ему кто-нибудь из пассажиров задаст вопрос и за рулем у него случится истерика...
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80
surender 23 минуты назад
ой не пускайте его на дорогу. а то может он красное от зеленого тоже не отличает. знает, что это разные цвета, видит их, но какой из них зеленый, а какой красный не знает. )))
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17k
nobody® 24 минуты назад
Однажды в поликлинике в очереди подслушал разговор. Один рассказывал, как проходили комиссию, а коллеге психиатр задавал простейшие вопросы. Тот ответил: "Что вы мне такие глупые вопросы задаёте? Думаете, я совсем тупой?" На что ему отвечают: "Вот вам направление областную психиатрическую больницу, побеседуете с врачом."
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542
Chaim Kushnir 24 минуты назад
- Тренер, он назвал меня черным уродом!
- Все правильно - ты черный и ты урод (с)

Сука... откуда такие дебилы берутся? Их не надо отпускать после комиссии - собирать в концентрацию и куда -нибудь на стройку века ковать величие Родины. Вернись, Иосиф, вернись , проклятый, совсем чернь без тебя распоясалась!
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29k
Юр21 Полчаса назад
Давайте поставим тому доктору памятник!
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