"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра

При прохождении медкомиссии на водительские права все без исключения должны получить "допуск" у нарколога и психиатра. Для большинства визит к этим врачам является формальностью, но некоторые бывают удивлены реакцией медиков.
Врач-психиатр задал 23-летнему парню элементарные вопросы и не получил на них ответов. Тот не смог рассказать, из каких компонентов состоит формула воды, когда началась Великая Отечественная война и чем поэт отличается от писателя. А когда юный неуч задумался над единицей измерения скорости, врач и вовсе впала в ступор, а потом озвучила предварительный диагноз. Парню он не понравился. Поридж аж расплакался, вспоминая об унижении.
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А какие вопросы на медкомиссии для получения прав психиатр задавал вам, уважаемые фишкяне?
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Нафиг ему права. Ему сразу нужно баллотироваться в депутаты. А там и до президента рукой подать.
Не пускайте это на дороги общего пользования, пожалуйста!
Я не думаю, что персонаж что то ПОТЕРЯЛ из "нажитого", он реально уже с рождения скорее всего такой
- Все правильно - ты черный и ты урод (с)
Сука... откуда такие дебилы берутся? Их не надо отпускать после комиссии - собирать в концентрацию и куда -нибудь на стройку века ковать величие Родины. Вернись, Иосиф, вернись , проклятый, совсем чернь без тебя распоясалась!