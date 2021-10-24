"Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева

Цена вопроса - 100 гривен и "заклинание". Вот что этот коктейль животворящий делает с людьми!
Эта удивительная история произошла в центре Киева в районе Майдана Независимост. Мужчина подошел к калеке без рук, выяснил, то конечности тот потерял в автокатастрофе. После того, как прохожий положил в шапку просящему милостыню и прочел заклинания, случилось чудо!
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Официальный паблик в Киеве опубликовал это видео с назидательным комментарием: "После всех этих видео и статей все ещё отдаёте свои деньги этим аферистам?" Судя по некоторым комментариям, отдают и еще как!
А вы подаете таким попрошайкам, друзья?
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В Москве такой актёр в среднем зарабатывает 15.000 рублей в ДЕНЬ!!!
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Да не, бред какой-то...