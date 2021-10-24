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"Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева

"Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 08:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   исцеление   киев   мошенники   смешно   чудесное исцеление   
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Цена вопроса - 100 гривен и "заклинание". Вот что этот коктейль животворящий делает с людьми!

Эта удивительная история произошла в центре Киева в районе Майдана Независимост. Мужчина подошел к калеке без рук, выяснил, то конечности тот потерял в автокатастрофе. После того, как прохожий положил в шапку просящему милостыню и прочел заклинания, случилось чудо!


Официальный паблик в Киеве опубликовал это видео с назидательным комментарием: "После всех этих видео и статей все ещё отдаёте свои деньги этим аферистам?" Судя по некоторым комментариям, отдают и еще как!


А вы подаете таким попрошайкам, друзья?

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Метки: видео   исцеление   киев   мошенники   смешно   чудесное исцеление   
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14  комментариев
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1k
Replicant Час назад
А,главное,все на русском разговаривают и пишут.
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1k
ПравдоРуб 15 минут назад
У нас в России очень много таких актёров без Оскара.
В Москве такой актёр в среднем зарабатывает 15.000 рублей в ДЕНЬ!!!

.
Ссылка youtu.be
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48
Кентавр ПравдоРуб 12 минут назад
Ужас нах!
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8k
Sapsan 23 минуты назад
Куда смотрит языковый патруль? Это безобразие!
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1k
Пихайло 47 минут назад
Попрошайка! А ведь мог в подворотне розбійничать, как все нормальные бандерівцы!
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749
Darki Час назад
Всё правильно мужик сделал.Сидит здоровый лоб деньги клянчит.Просто какая нить сердобольная бабушка отдаст ему свои деньги,хотя самой есть нечего.А так хоть на одного дармоеда пока меньше станет,их и так в стране пруд пруди.
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13k
* Час назад
Работать не пробовал?
Да не, бред какой-то...
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