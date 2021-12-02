Величественные, но ненужные: заброшенные здания Санкт-Петербурга

Заброшенные здания, к сожалению, в России достаточно распространенное явление. Многие сооружения в конце прошлого столетия попросту перестали быть необходимыми, при этом переоформлять старые постройки под новые нужды чаще всего экономически невыгодно. В Санкт-Петербурге и в его области тоже множество заброшенных зданий, которые в былое время были величественны.