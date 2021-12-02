Величественные, но ненужные: заброшенные здания Санкт-Петербурга

Заброшенные здания, к сожалению, в России достаточно распространенное явление. Многие сооружения в конце прошлого столетия попросту перестали быть необходимыми, при этом переоформлять старые постройки под новые нужды чаще всего экономически невыгодно. В Санкт-Петербурге и в его области тоже множество заброшенных зданий, которые в былое время были величественны.
То самое «Королевство сладостей», «Королевство мороженого», «Ленинградский Холодильный Комбинат Главхладпрома», производящий знаменитый советский пломбир. Здание представляет собой большой холодильник, построенный в 1914 году. Помимо мороженного, в нем изготавливали вафли, конфеты и халву. В годы войны комбинат был под обстрелом, но продолжал выполнять функцию холодильника. Именно в нем хранились замороженные продукты.
Многие люди, чье детство пришлось на 60-е-90-е годы, с ностальгией вспоминают лагерь «Ласточка» за Зеленогорском. Красивая постройка, советское наследие и беззаботное детство. Лагерь стал заброшенным где-то в середине 90-х, когда наступила демографическая яма и стали доступными черноморские курорты.
Но даже в ВК есть группа, посвящённая лагерю, в которой уже далеко не дети делятся своими ламповыми воспоминаниями.
Заброшенный пионерлагерь «Балтиец» (Курортный район, близ села Молодёжное)
Лагерь, принадлежавший Балтийскому заводу, работал до 2005 года. Затем завод его продал и вроде бы на его месте должны построить элитное жилье, однако до сих пор никакой постройки не видно.
Комбинат построили в довоенное время и производили много чего, от хлеба до комбикорма. Принадлежало здание Выборгскому комбинату хлебопродуктов, который работал до 2008 года. Однако сам элеватор закончил свое работу еще в 1999 году.
Здание было построено в 1880-х годах. До 1919 года здание принадлежало приюту, которым управляла королевская семья. Но после революции приют и церковь, находящуюся рядом, закрыли. Вскоре здание забросили.
В 1844 году купец Николай Брусницын основал кожевенный завод, рядом с которым построил особняк-богодельню. Тут обитали старики и дети, затем было заводоуправление, а сейчас внутреннее убранство постепенно приходит в упадок из-за отсутствия реконструкционных работ.
Сейчас в особняке снимают фильмы и рекламу, но восстанавливать памятник на Кожевенной линии никто пока не собирается.
Одна из самых известных «заброшек» города. Завод построили в 1860-х годах и он был зданием русско-американской товарищеской мануфактуры. Название «красный треугольник» пошло не от архитектуры постройки, как многие думают, а от формы фабричного клейма.
Завод обанкротился в начале нулевых, а сейчас помещения сдаются. Именно тут находится большое количество студий звукозаписи и репетиционных точек. Музыканты Питера стали частыми гостями заброшенного здания.
Убежище Петродворцового часового завода (г. Петергоф)
Завод производил известные часы «Ракета». Рядом с ним есть небольшое сооружение, которое и является входом в бомбоубежище, в котором есть три выхода. Сейчас оно заброшено и плохо охраняется, а внутри можно увидеть противогазы, каски, и заброшенные инструменты, которые должны были помочь прятавшимся людям.
Источник:
- 30 прекрасных фотографий заброшенных мест со всего мира
- Фотограф исследует заброшенные объекты бывшего СССР
- 30 лучших фотографий из сообщества исследователей "заброшек"
- "Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге
- «Киборг Иван» из петербургского метро рассмешил иностранцев
Понравилось36
https://trinixy.ru/163831-zabroshennye-obekty-nepodaleku-ot-sankt-peterburga-46-foto.htmlhttps://trinixy.ru/163831-zabroshennye-obekty-nepodaleku-ot-sankt-peterburga-46-foto.html
~~~~~
В 1919 году приют и близлежащую церковь закрыли. Какое-то время после этого здесь проводились лекции об экологических катастрофах, мерах безопасности в экстремальных ситуациях, а позже здание забросили.
Не похоже, что здание простояло заброшенным 100 лет, да и фонари и ЛДС как бы намекают.
~~~~~
Заброшенный особняк Брусницыных находится в самом центре Санкт-Петербурга.
Переехавший в город в 1844 году крестьянин Николай Мокеевич Брусницын основал свой кожевенный завод, к которому позже был построен этот особняк в качестве богодельни. Сюда принимали стариков и детей. Их учили, одевали и кормили в обмен за труд на заводе. Сейчас здесь постоянно проходят съемки фильмов, сериалов, фотосессии для модных журналов.
Судя по состоянию стенных панелей, дверей и обоев, наличия действующего электрического освещения, не сказать, что он прямо-таки заброшен.
~~~~~
Завод Красный треугольник.
Основан в 1860 году Фердинандом Краузкопфом, который учредил Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ). На всех изделиях завода ставилось фабричное клеймо в виде треугольника, поэтому в 1918 году после революции заводу дали имя «Красный треугольник». C 1932 года завод начал производить синтетический каучук. В нулевых годах завод обанкротился и сейчас сдается в аренду разным организациям.
~~~~~
Убежище Петродворцового часового завода в городе Петергоф, производителя легендарных часов «Ракета».
Находится в холме и имеет не менее трех выходов. Было сильно затоплено. Внутри противогазы, военные каски, руководства по гражданской обороне, плесень и вода, которая постоянно затапливает помещение.
У нас в Питере всё хорошо!
Это вбросы Госдепа!