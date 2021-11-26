«Киборг Иван» из петербургского метро рассмешил иностранцев

Судя по фото, им очень повезло, что "терминатор" не слышал их громкого смеха.
Пользователей популярной на западе соцсети Reddit позабавила сделанная в вагоне петербургского метро фотография "русского военного" с нашивкой "вежливые люди", который с крайне недовольным видом едет на "задание".
Мужчину в камуфляжной форме тут же окрестили "Киборгом Иваном" из-за красных глаз, которые придают ему сходство с Т-800 из известного фильма со Шварценеггером в главной роли.
«Он опоздал на утренний поезд на Украину», «Извини, Иван, Т-34 закончились, придется ездить на войну на метро», - шутят американцы.
Некоторые поностальгировали по "Метро 2033", сравнив образ мужчины в камуфляже с бойцом одной из фракций игры.
Среди комментаторов нашелся местный житель, который раскрыл тайну стального Ивана. Оказалось, что мужчина таким образом, точнее, в таком виде, рекламирует антикварный магазин и раздаёт пассажирам рекламные листовки. И судя по всему, магазин процветает, потому что реклама расходится хорошо. Вот вы бы отказались взять листовку из рук человека с таким взглядом?
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