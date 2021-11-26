«Киборг Иван» из петербургского метро рассмешил иностранцев

Среди комментаторов нашелся местный житель, который раскрыл тайну стального Ивана. Оказалось, что мужчина таким образом, точнее, в таком виде, рекламирует антикварный магазин и раздаёт пассажирам рекламные листовки. И судя по всему, магазин процветает, потому что реклама расходится хорошо. Вот вы бы отказались взять листовку из рук человека с таким взглядом?