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«Киборг Иван» из петербургского метро рассмешил иностранцев

«Киборг Иван» из петербургского метро рассмешил иностранцев (5 фото)

Автор:
26 ноября 2021 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   военный   метро   санкт-петербург   фото   
870
5

Судя по фото, им очень повезло, что "терминатор" не слышал их громкого смеха.

Пользователей популярной на западе соцсети Reddit позабавила сделанная в вагоне петербургского метро фотография "русского военного" с нашивкой "вежливые люди", который с крайне недовольным видом едет на "задание".

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Мужчину в камуфляжной форме тут же окрестили "Киборгом Иваном" из-за красных глаз, которые придают ему сходство с Т-800 из известного фильма со Шварценеггером в главной роли.

«Он опоздал на утренний поезд на Украину», «Извини, Иван, Т-34 закончились, придется ездить на войну на метро», - шутят американцы.

Некоторые поностальгировали по "Метро 2033", сравнив образ мужчины в камуфляже с бойцом одной из фракций игры.

Среди комментаторов нашелся местный житель, который раскрыл тайну стального Ивана. Оказалось, что мужчина таким образом, точнее, в таком виде, рекламирует антикварный магазин и раздаёт пассажирам рекламные листовки. И судя по всему, магазин процветает, потому что реклама расходится хорошо. Вот вы бы отказались взять листовку из рук человека с таким взглядом?

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Метки: Reddit   военный   метро   санкт-петербург   фото   
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5  комментариев
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13k
koleos72 Полчаса назад
А я подумал, что это не фрики, что метрополитен нанимает аниматоров, чтобы разнообразить жизнь людей. Чтобы дни не сливались в один прогон. У кого-то настроение поднялось, когото нах...й не послали, ну и т.д.
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63k
Jora Kykynaher 8 минут назад
Задорнов был прав. Американцы действительно тупые. Это можно распознать по их комментариям.
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134
Alexandr 10 минут назад
У выхода на м. Московская стоял раньше, костюм для привлечения внимания.
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4k
alex 13 минут назад
а в Москве дурки снесли и на их месте строят жилые комплексы, которые очень выгодно продаются. А ССС только бабло и надо, от Садовода, Москвы, ФудСити и их дочек. Вот эти фрики на метро и катаются
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11k
Александр 22 минуты назад
Обычный сумасшедший из метро.
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