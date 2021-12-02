То, что не очень хочется пробовать: самый странный алкоголь со всего мира

Джеймс Гилпин решил создать алкогольный напиток, используя свои знания о химии человеческого тела и работая с натуральным побочным продуктом диабетиков. Последние, особенно пожилые люди, уже не могут регулировать количество сахара в крови, поэтому он часто выходит у них вместе с мочой.

Именно это Гиплин и взял за основу создания односолодового виски.