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То, что не очень хочется пробовать: самый странный алкоголь со всего мира

То, что не очень хочется пробовать: самый странный алкоголь со всего мира (13 фото)

Автор:
02 декабря 2021 17:07
Сообщество : Факты
Метки: алкоголь   подборка   странный алкоголь   
881
13

Рынок алкогольных напитков насыщен разными продуктами. Чтобы привлечь клиентов производители придумывают различные странные новинки, порой выходящие за рамки разумного.

Вот несколько ярких примеров, которые проблемно найти на российском рынке.

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Brewdog – шотландская крафтовая пивоварня, продающая самое дорогое пиво. В 2010 году она выпускала линейку под названием «Конец истории». Стоимость одной бутылки достигала 500-700 фунтов стерлингов, что на сегодняшний день составляет почти 70 тыс. рублей.


Такая цена обусловлена контейнером для бутылки, сделанным из чучела белки или горностая. Таких экземпляров было выпущено всего 12, а их цена зависела от размеров. Позже можно было докупить себе подобное пиво, вложив в производство 20 тыс. долларов.

Ароматизированная водка


Многие, наверняка, встречали водку с добавлениями фруктовых ароматов или ягод. Однако в Аляске решили пойти дальше и выпустить «горькую» с привкусом копченого лосося, а также с беконом. Над разработкой последнего работали целых два года.

Чаще всего в бутылки с рисовым вином добавляют ядовитых кобр. Якобы растворяющийся в алкоголе яд, по мнению китайских медиков, приносит пользу здоровью.


Самое интересное, что змей в вино сажают ещё живыми. Поэтому бывали случаи, когда чешуйчатые не погибали в напитке и кусали пьющего, приводя застолье к летальному исходу.

Джеймс Гилпин решил создать алкогольный напиток, используя свои знания о химии человеческого тела и работая с натуральным побочным продуктом диабетиков. Последние, особенно пожилые люди, уже не могут регулировать количество сахара в крови, поэтому он часто выходит у них вместе с мочой.

Именно это Гиплин и взял за основу создания односолодового виски.


«Детородное» вино


И снова отметились китайцы, выпустившие вино для возвращения мужской потенции. В нём настояны детородные органы оленя, тюленя и собаки. В Китае, конечно, напиток пользуется спросом, но его эффективность находится под большим вопросом.

В Копенгагене можно найти джин, содержащий в каждой бутылке около 62 древесных муравьёв. Правда, такая экзотика встанет покупателям в 258 долларов.

Немецкая компания решила продавать виски, ром и водку, которыми перед этим поливали грудь моделей.  Каждая бутылка сопровождалась сертификатом, подписанным той или иной девушкой, уверяющей, что алкоголь побывал на её теле.

Плюс небольшой бонус в виде фотографии модели. А отдать за это удовольствие придется около 200 долларов.


Дрожжи есть везде, даже у любого человека снаружи и внутри.  Но они же и выступают главным ингредиентом при приготовлении пива.

Примечательно, что пивоварня  Rogue Brewery решил объединить воедино эти два факта, что создать свой продукт. В компании кто-то из сотрудников пошутил, что было бы забавно взять дрожжи из его бороды, выращенной аж с 78-го года.


В итоге на основании его 9 волосков были выращены дрожжи для дальнейшего производства пива.


К сожалению или к счастью, все эти продукты не выпускают в России. Но, честно говоря, ни один из них не хотелось бы пробовать.

 

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Метки: алкоголь   подборка   странный алкоголь   
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407
Mixan 49 минут назад
Нет уж извольте ,такую дрянь ,даже под расстрелом пить не стану ..Вообще на западе столько извращенцев по всем параметрам ..
А вообще пост интересный ,познавательный Особенно перед НГ !!!
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37k
Геша Бородач Минуту назад
подгоняли из вьетнама водку со змейкой. ничего особенного, но зато сразу с закуской))) после литра традиционной на ура зашла!
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29k
Snork Snorkoff 8 минут назад
белкопиво годное. И пузырь не разобьется, и на улице можно.. никто не имеет права смотреть, что я пью из своей белки!
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18k
Serg2001 Полчаса назад
Заинтересовала только водка со вкусом лосося и бекона... Можно было бы попробовать... Хотя предпочитаю классику... )
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1k
Sandmännchen (DDR) 38 минут назад
По сути человекоживотные в еде и питье ещё те извращены
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Антибиотик
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