Чернушный юмор об алкоголизме

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По законам Российской Федерации необходимо предупредить, что употребление алкоголя - это плохо! Поэтому так и говорю: бухать плохо, а пить молоко - хорошо! Не бухайте! Это вредит здоровью. А все те, кто смог осилить анонс и не пропил мозг - добро пожаловать в пост!
Расставила приоритеты
Ожидание и реальность
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Впрочем это уже другая история...
Картофель - путь к алкоголизму.
О самогоне из картофеля промолчу.
Может Батька и обидется.
Хочешь выпить? Выпей. Хочешь копать? Копай. Зачем эти два действия как-то друг с другом увязывать.
Ты поехал копать, а я уже выпил, ты поехал сажать, а я уже выпил, ты окучиваешь, а я уже выпил.
Видишь сколько сразу преимуществ в моем стиле бухания!