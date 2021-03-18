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Чернушный юмор об алкоголизме

Чернушный юмор об алкоголизме (18 фото)

Автор:
18 марта 2021 10:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголизм   алкоголь   выпивка   ирония   подборка   
986
18

По законам Российской Федерации необходимо предупредить, что употребление алкоголя - это плохо! Поэтому так и говорю: бухать плохо, а пить молоко - хорошо! Не бухайте! Это вредит здоровью. А все те, кто смог осилить анонс и не пропил мозг - добро пожаловать в пост!

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Метки: Юмор   алкоголизм   алкоголь   выпивка   ирония   подборка   
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3k
Горожанин Полчаса назад
В заголовке материала ошибка. Слово "юмор" явно лишнее.
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27k
Acu900 20 минут назад
Фломастеры, ага

Впрочем это уже другая история...
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40k
doker 23 минуты назад
Вскопал огород под картофель - выпил, посадил картофель - выпил, прополол и окучил картофель - выпил, выкопал картофель - выпил.

Картофель - путь к алкоголизму.

О самогоне из картофеля промолчу.
Может Батька и обидется.

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10k
Антон Семёныч doker 4 минуты назад
Это мазохизм называется. Чтобы выпить, заставлять себя пахать.
Хочешь выпить? Выпей. Хочешь копать? Копай. Зачем эти два действия как-то друг с другом увязывать.
Ты поехал копать, а я уже выпил, ты поехал сажать, а я уже выпил, ты окучиваешь, а я уже выпил.
Видишь сколько сразу преимуществ в моем стиле бухания!
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