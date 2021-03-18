Чернушный юмор об алкоголизме

По законам Российской Федерации необходимо предупредить, что употребление алкоголя - это плохо! Поэтому так и говорю: бухать плохо, а пить молоко - хорошо! Не бухайте! Это вредит здоровью. А все те, кто смог осилить анонс и не пропил мозг - добро пожаловать в пост!