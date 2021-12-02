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Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха

Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха (15 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   зона комфорта   подборка   прикол   талант   успех   
1573
15
Ну или придётся, но для этого придётся пользоваться одним пакетом всю жизнь и родиться в правильной семье.
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Метки: Юмор   зона комфорта   подборка   прикол   талант   успех   
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Ватаку Накомоде Полчаса назад
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SerGProS Минуту назад
Алмазы копейки стоят. Сейчас самым дорогим является изумруд.
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doker Час назад
Отдаю бесплатно:
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