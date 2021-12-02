Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха

1573
15
Ну или придётся, но для этого придётся пользоваться одним пакетом всю жизнь и родиться в правильной семье.
2.
Бизнесмены от бога
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Ужасный конец или ужас без конца? Всё о борьбе с коронавирусом
- В рукава просунул руки — оказалось, это брюки: убойный пост о торопыжках и рассеянных людях
- Нарочно не придумаешь: откровенный пост об аренде жилья
- 6 изобретений викторианской эпохи, доказывающие, что тогда жили те еще шутники
- Евклид бы оценил: тонкий математический юмор
31
Понравилось31
Новости партнёров
Модное агенство - рекомендации, какая модная прививка от COVID в этом сезоне, подобрать к прививке стиль в одежде и макияж, дизайн QR-кодов.