Ужасный конец или ужас без конца? Всё о борьбе с коронавирусом

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Порция свежих мемов, посвящённых новой мутации коронавируса, повсеместному введению QR-кодов и ситуации в целом.
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Через неделю внезапно встретил другого такого же выживальщика с длиннющей бородой.
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- Нет. Она в самом разгаре.
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