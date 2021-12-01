FISHKINET
Сообщество Юмор 13336 постов • 2764 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Ужасный конец или ужас без конца? Всё о борьбе с коронавирусом

Ужасный конец или ужас без конца? Всё о борьбе с коронавирусом (15 фото)

Автор:
01 декабря 2021 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: COVID-19   QR-коды   Вакцинация   Юмор   коронавирус   подборка   прикол   
1056
15
Порция свежих мемов, посвящённых новой мутации коронавируса, повсеместному введению QR-кодов и ситуации в целом.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: COVID-19   QR-коды   Вакцинация   Юмор   коронавирус   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Андрей 7 минут назад
Комментарий к фото
Это подтверждает ещё и то, что ковид при своей заразности и смертельности - на поверку работает как обычная сезонная простуда. И лишь в отдельных случаях - ужасен и смертелен. Наверно - это его официальная версия такая, а остальное взломанные пиратки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
dima423 7 минут назад
Комментарий к фото
откажись от кредитки, это печать сотоны, и положена она на руку каждого, и нельзя без нее ни купить ни продать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
dima423 11 минут назад
Комментарий к фото
ну а че логично, взять потенциально больного зайца на лодку - подвергнуть опасности всех остальных зайцев, спасая одного...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Лаврентий 19 минут назад
Решил один мужик ковид в лесу переждать. Изучил кучу инструкций по выживанию, взял всё необходимое и рванул в тайгу.
Через неделю внезапно встретил другого такого же выживальщика с длиннющей бородой.
- Мужик, эпидемия уже кончилась?
- Нет. Она в самом разгаре.
- Да когда ж уже врачи лекарство от этой "испанки" придумают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Нам шутка строить и жить помогает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео) Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео) 6 изобретений викторианской эпохи, доказывающие, что тогда жили те еще шутники 6 изобретений викторианской эпохи, доказывающие, что тогда жили те еще шутники Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей Просто истерика: пародии на фотографии знаменитостей Локдаун* всё ближе – мемов всё больше Локдаун* всё ближе – мемов всё больше Шёл второй год пандемии Шёл второй год пандемии Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25649



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
1
249
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?
4
366
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые...
Набирающие популярность в сообществах
Безумная Tesla Model X с двумя пулеметами Гатлинга и кофемашиной
0
3
Безумная Tesla Model X с двумя пулеметами Гатлинга и кофемашиной
Рифмы из соцсетей
0
3
Рифмы из соцсетей
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и спалился
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#факты#картинки#дтп#как приготовить#вкусно#Ynews#авто аварии
#фото#Россия#кино#люди#аварии#еда#подборка#автомир#спорт#фотомир
#интересно#ватермарк#животные#интересное#автомобили#СССР#Рецепт#фильмы#падение#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться