Интересные факты и курьезы во время съёмок фильма «Девчата»

- В основу сценария легла повесть Бориса Бедного «Девчата». Писатель, прошедший войну и немецкий плен, по профессии был лесосплавщиком, а потому прекрасно и глубоко разбирался в том, о чем писал. Благодаря этому его повесть выделялась из всех подобных литературных произведений соцреализма. Когда молодой режиссер Юрий Чулюкин прочитал повесть Бедного в «Роман-газете», он сразу решил снимать по ней фильм. Он встретился с писателем, и вместе они сделали сюжет ярче, развив «бытовую» тематику и добавив лиризма.

Актеры и роли

- Худсовет «Мосфильма» отнесся к работе режиссера как к очередной комедии про исправление зазнаек и лодырей в производственном коллективе, но фильм получился и глубже, и смешней, чем от него ожидалось.

- Изначально режиссер Юрий Чулюкин пообещал роль Тоси Кислициной своей жене Наталье Кустинской, и она уже всерьез начала готовиться к пробам, даже изменила походку и нарисовала веснушки. Тем неожиданнее было для нее узнать позже, что съемки фильма уже вовсю идут, а ее роль играет Надежда Румянцева. Чтобы избежать семейного скандала, Чулюкин придумал оправдание, что худсовет посчитал Кустинскую слишком красивой для образа Тоси, и взамен предложил жене роль Анфисы, но она отказалась.

Руководитель проекта Михаил Ромм утвердил Надежду Румянцеву на роль, произнеся ставшую легендарной фразу: «Играть роль будет эта пичуга», просто наблюдая за ней. Надежде Румянцевой не надо было играть ни на пробах, ни на съемочной площадке – она в жизни была очень похожа на главную героиню и совершенно искренне смеялась, шутила, ее буквально переполняла энергия. Еще до начала съемок актриса успела подружиться с одними и разругаться с другими.