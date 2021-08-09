Интересные факты и курьезы во время съёмок фильма «Девчата»

Прошло уже 59 лет со дня выхода на широкие экраны советского фильма Юрия Чулюкина «Девчата», но он все так же популярен и любим зрителями, как и после первого показа.
Эту комедию отличает одна удивительная, даже уникальная особенность – в ней нет ни одного отрицательного персонажа, но при этом автор сценария Борис Бедный и режиссер Юрий Чулюкин смогли насытить сюжет конфликтами между героями и их внутренними конфликтами с самими собой. Они вывели на первый план межличностные и лирические отношения героев, и именно это до сих пор заставляет зрителя не отрываясь наблюдать за происходящим.
Предлагаем вашему вниманию несколько занимательных фактов о том, как снималась не теряющая своего шарма комедия.
- В основу сценария легла повесть Бориса Бедного «Девчата». Писатель, прошедший войну и немецкий плен, по профессии был лесосплавщиком, а потому прекрасно и глубоко разбирался в том, о чем писал. Благодаря этому его повесть выделялась из всех подобных литературных произведений соцреализма. Когда молодой режиссер Юрий Чулюкин прочитал повесть Бедного в «Роман-газете», он сразу решил снимать по ней фильм. Он встретился с писателем, и вместе они сделали сюжет ярче, развив «бытовую» тематику и добавив лиризма.
Актеры и роли
- Худсовет «Мосфильма» отнесся к работе режиссера как к очередной комедии про исправление зазнаек и лодырей в производственном коллективе, но фильм получился и глубже, и смешней, чем от него ожидалось.
- Изначально режиссер Юрий Чулюкин пообещал роль Тоси Кислициной своей жене Наталье Кустинской, и она уже всерьез начала готовиться к пробам, даже изменила походку и нарисовала веснушки. Тем неожиданнее было для нее узнать позже, что съемки фильма уже вовсю идут, а ее роль играет Надежда Румянцева. Чтобы избежать семейного скандала, Чулюкин придумал оправдание, что худсовет посчитал Кустинскую слишком красивой для образа Тоси, и взамен предложил жене роль Анфисы, но она отказалась.
Руководитель проекта Михаил Ромм утвердил Надежду Румянцеву на роль, произнеся ставшую легендарной фразу: «Играть роль будет эта пичуга», просто наблюдая за ней. Надежде Румянцевой не надо было играть ни на пробах, ни на съемочной площадке – она в жизни была очень похожа на главную героиню и совершенно искренне смеялась, шутила, ее буквально переполняла энергия. Еще до начала съемок актриса успела подружиться с одними и разругаться с другими.
Образ немного наивной и скромной, хрупкой, но в то же время решительной девочки Тоси пришел к Надежде Румянцевой сам: однажды к ней в квартиру постучалась поклонница актрисы. Румянцева тогда пригласила девушку на чай, та сняла свое простенькое пальто, оставив шапку-ушанку на голове, и так и сидела в ней, рассказывая актрисе о своих заботах и жизни в детдоме. И актриса поняла: вот она, Тося – в совершенно не соответствующих погоде ботиночках и в тонком пальто, которое годится лишь для теплого Симферополя.
У Надежды Румянцевой в этом фильме была самая большая разница в возрасте между ней и ее героиней: ей было тридцать, а играть предстояло восемнадцатилетнюю девушку.
На роль Коврыгина сначала утвердили актера Владимира Трещалова, отказав все остальным желающим, и он был уверен, что роль его. Но Николай Рыбников доказал всем, что ради роли готов на многое, и заслужил ее, скинув всего за две недели 20 килограммов.
Не сложились у Рыбникова на съемках и отношения с Румянцевой: Николай не понимал, что такого увидел Чулюкин в этой девушке, и почему, снимаясь впервые в кино, она ведет себя, как выскочка, и утверждает, что раз фильм называется «Девчата», то главная в нем она. Именно поэтому сцены ссор между двумя героями давались актерам легко, а вот над любовными сценами приходилось изрядно покорпеть.
На роль красавицы-телефонистки Анфисы свою жену хотел пристроить не только Юрий Чулюкин, но и Николай Рыбников, но к тому времени на нее уже была утверждена Светлана Дружинина, и на всем протяжении съемок актер очень холодно относился к девушке.
В конце съемок худсовет потребовал от режиссера, чтобы он переснял все сцены со Светланой Дружининой, заявив, что Илья бы ни за что не предпочел простоватую Тоську такой шикарной женщине, как Анфиса. Но Юрию Чулюкину удалось уговорить худсовет оставить в фильме актрису, зато пришлось убрать почти все крупные кадры, на которых она была.
Актриса Инна Макарова уже после съемок настолько обиделась на Чулюкина из-за вырезанной сцены, что даже не пришла на премьеру. По сценарию, ее героиня Надя Ерохина не испытывала особых чувств в отношении Ксан Ксаныча, и встречалась с ним, просто чтобы не остаться старой девой. Но, подслушав разговор Ильи и Тоси, решает разорвать с ним отношения, чтобы все же испытать настоящую любовь. При монтаже Юрий Чулюкин посчитал эту сцену слишком серьезной для комедийного фильма и решил вырезать.
География съемок
Съемки картины проходили в разных местах в несколько этапов. Первый этап проходил в Москве, где специально создали площадку – на Мосфильмовской улице, где в 60-х было не так много зданий, построили здание «Леспромхоз» и высадили 300 деревьев. Снимали при плюсовой температуре, засыпав съемочную площадку и округу искусственным снегом. Второй этап проходил в настоящем леспромхозе на Северном Урале, где температура опускалась до 30 и даже 40 градусов ниже нуля, но были невероятно красивые виды. Морозы создавали множество проблем для всей съемочной группы, и из-за того, что актеры буквально тряслись от холода, на Урале удалось снять лишь очень небольшое количество сцен.
Во время съемок сцены, где Тося приносит лесорубам кастрюлю грибного супа, произошел неожиданный инцидент. Согласно сюжету, Надежда Румянцева раздала актерам алюминиевые миски и ложки, а Николай Рыбников настолько вошел в роль, что облизал ложку, и она мгновенно примерзла к губе. Остановив съемки, хотели звать врача, но Николай справился сам, решительно оторвав ложку с кожей. Надежда смогла только ахнуть: «Вот это мужество!».
Третий этап съемок проходил в конце весны в Твери. Там уже было тепло, и за кадром актеры прятались от солнца под зонтиками. Зато перед камерой, помня уральские морозы, в теплых тулупах они весьма убедительно поеживались от холода и притопывали на месте, чтобы согреться.
Но тяжелее всего пришлось актерам в Ялте: там было +30 °C, а актеры по сюжету одеты в теплые вязаные свитера, валенки и шубы. Практически каждую минуту съемки останавливали, чтобы вытереть пот со лба главных героев картины. Так же было и во время съемок финальной романтической сцены под елью, Румянцева и Рыбников так перегревались, что гримеры после каждого дубля вытирали им пот со лба.
На съемках в Ялте команде удалось создать ряд спецэффектов, которые выглядели на экране очень даже убедительно. Например, когда кто-то заходил с улицы в дом, специальный пиротехник в этот момент пускал белый газ, и в дом врывались клубы пара.
Пока завхоз (Михаил Пуговкин) в тулупе показывал заснеженный поселок Тосе (Надежде Румянцевой), съемочная группа пряталась от солнца и жары под зонтиками.
Успех фильма
Кинокартина была приурочена к международному женскому дню, вышла на экраны 7 марта 1962 года и получилась настолько чуткой и романтичной, что за год ее посмотрело более 35 миллионов жителей Советского Союза.
Несмотря на мнение худсовета «Мосфильма» и советского начальства, которые не возлагали на фильм особых надежд и присвоили «Девчатам» третью прокатную категорию, после выхода на широкие экраны фильм стал популярным заграницей, причем настолько, что завоевал три международные награды: дипломы Эдинбургского кинофестиваля и Каннского кинофестиваля для молодежи, а также приз для самой Надежды Румянцевой за лучшее исполнение женской роли от IV Международного кинофестиваля в Аргентине.
От Надежды Румянцевой зрители за рубежом были в восторге, называя ее Чарли Чаплиным в юбке, а итальянцы сравнивали ее с Джульеттой Мазиной, женой Федерико Феллини.
Но и обычные русские мужчины не отставали от иностранцев и сходили с ума от Надежды Румянцевой. Еще до выхода картины на экраны, во время съемок в Твери, почти все местные парни пытались пригласить Надежду на свидание и выпытывали у членов съемочной группы, есть ли у актрисы муж.
Снимая фильм «Девчата», Юрий Чулюкин предполагал снять многосерийную историю про каждую из «девчат», но худсовет распределил бюджет на другие фильмы.
В 1990-х годах продолжение фильма «Девчата» хотела снять Светлана Дружинина, но проект так и не осуществили.
В 2016-м зрители смогли впервые посмотреть этот фильм в цвете.
Источник:
- Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
- 8 интересных фактов о фильме «Золушка»
- 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо»
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
- 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
Понравилось29