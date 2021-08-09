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Интересные факты и курьезы во время съёмок фильма «Девчата»

Интересные факты и курьезы во время съёмок фильма «Девчата» (9 фото)

Автор:
09 августа 2021 09:41
Сообщество : Кино
Метки: актеры   девчата   кино   роль   съемки   факты   филь   фото   
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Прошло уже 59 лет со дня выхода на широкие экраны советского фильма Юрия Чулюкина «Девчата», но он все так же популярен и любим зрителями, как и после первого показа.

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Метки: актеры   девчата   кино   роль   съемки   факты   филь   фото   
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