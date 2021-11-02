Кадры со съемочной площадки любимых фильмов

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Сделанные во время съемок фотографии хранятся в строгой тайне. Только после выхода фильма актеры и съемочная группа могут поделиться закадровыми снимками.
Каждому, наверное, хотелось бы посмотреть на то, что происходит вне кадра. Атмосфера съемочного процесса - это особая магия. Ведь недаром многие работники киноиндустрии говорят, что это одна из самых сильных зависимостей - один раз туда попадешь и больше не сможешь отказаться от этой работы. Будешь уставать, плакать, говорить, что ненавидишь это все, но не сможешь перестать.
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Костюмеры "Пиратов Карибского моря" очень заботились о сохранности костюма
Выглядит это так, будто в поликлинике дверь открытых дверей.
Жутковатое фото, не правда ли?
Ведь это Беллатриса Лестрейндж (Хелена Бонем Картер) так мило целует ненавистного ей Гарри Поттера (Дэниэл Редклифф)
Columbia Pictures... Эта заставка нам очень знакома
А позировала для нее 28-летняя Дженни Джозеф.
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