Кадры со съемочной площадки любимых фильмов

Каждому, наверное, хотелось бы посмотреть на то, что происходит вне кадра. Атмосфера съемочного процесса - это особая магия. Ведь недаром многие работники киноиндустрии говорят, что это одна из самых сильных зависимостей - один раз туда попадешь и больше не сможешь отказаться от этой работы. Будешь уставать, плакать, говорить, что ненавидишь это все, но не сможешь перестать.