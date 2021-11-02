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Кадры со съемочной площадки любимых фильмов

Кадры со съемочной площадки любимых фильмов (12 фото)

Автор:
02 ноября 2021 18:24
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересное   история   кино   режиссеры   съемки   фото   
1090
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Сделанные во время съемок фотографии хранятся в строгой тайне. Только после выхода фильма актеры и съемочная группа могут поделиться закадровыми снимками.
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Метки: актеры   интересное   история   кино   режиссеры   съемки   фото   
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Роман 59 минут назад
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