Мигранты-дворники устроили массовое побоище в центре Москвы

Нервная у них работа. Пора домой, на отдых. Навсегда.
Новый день, новый бой: мигранты продолжают сражаться за место под холодным столичным солнцем. К счастью, пока между собой. Сегодня в центре Москвы, на улице Машкова, передралась группа дворников с лопатами и мётлами. Какая команда одержала верх, к сожалению, неизвестно. Но последней, похоже, будет смеяться прокуратура.
По предварительным данным, ребятам с лопатами очень не понравилось, что их коллеги, орудовавшие мётлами на крыше, сметают снег вниз, на уже очищенные дорожки. Преисполненные гневом из-за неуважения к их труду, работники ЖКХ решили проучить своих нерадивых земляков. В побоище пострадали трое человек, семерых уже задержали.
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После публикации ролика с массовой дракой дворников и жалобы жителей Басманного района, инцидентом заинтересовалась прокуратура. Ведомство обещает провести проверку и наказать зачинщиков драки.
"Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова", - сообщили в ведомстве.
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