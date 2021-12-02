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Мигранты-дворники устроили массовое побоище в центре Москвы

Мигранты-дворники устроили массовое побоище в центре Москвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 15:26
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   дворники   драка   мигранты   прокуратура   
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Нервная у них работа. Пора домой, на отдых. Навсегда.

Новый день, новый бой: мигранты продолжают сражаться за место под холодным столичным солнцем. К счастью, пока между собой. Сегодня в центре Москвы, на улице Машкова, передралась группа дворников с лопатами и мётлами. Какая команда одержала верх, к сожалению, неизвестно. Но последней, похоже, будет смеяться прокуратура.


По предварительным данным, ребятам с лопатами очень не понравилось, что их коллеги, орудовавшие мётлами на крыше, сметают снег вниз, на уже очищенные дорожки. Преисполненные гневом из-за неуважения к их труду, работники ЖКХ решили проучить своих нерадивых земляков. В побоище пострадали трое человек, семерых уже задержали.

После публикации ролика с массовой дракой дворников и жалобы жителей Басманного района, инцидентом заинтересовалась прокуратура. Ведомство обещает провести проверку и наказать зачинщиков драки.


"Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова", - сообщили в ведомстве.

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Метки: Москва   видео   дворники   драка   мигранты   прокуратура   
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an Час назад
Снег не поделили?
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479
Chaim Kushnir 2 минуты назад
домооооой... южные красавицы утрите слезу. Не подведи,Собянин, собирался же все это стадо по домам отправить. Они прям просят!
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4k
Борис 6 минут назад
Да ладно вам, эти ребята работали и подрались за качество своей уборки) это не наша война))
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3k
skandere 9 минут назад
Не подскажите, что выгоднее: нанять двух русских с нормальной зарплатой и купить снегоуборочную машину, или нанять 15 бандерлогов?
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7k
Позитив 23 минуты назад
вечело живем
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537
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Всех участников драки депортировать с запретом въезда в РФ
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89k
Confidential Полчаса назад
их родина по ним плачет.... надо помочь, без вариантов... и чтоб духа их вонючего тут не было!
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781
BHU1004 49 минут назад
Скажите им по весне, что собачье говно из Москвы принимают у них на родине по цене золота. И у нас чисто станет в 5 сек и обмудки домой свалят.
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620
SilentBob 59 минут назад
всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
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